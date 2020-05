Live Live aus der Olma-Halle: St.Galler Kantonsparlament berät «Corona-Lohnprozente» der Regierung, neue Aufgaben für die Gemeinden und finanzielle Unterstützung für Kinderbetreuung Am zweiten Tag der St.Galler Kantonsratssession behandelt das Parlament ein Paket aus finanz- und familienpolitischen Vorlagen. Dazu gehört ein neues Gesetz für die externe Kinderbetreuung. Adrian Vögele 19.05.2020, 08.29 Uhr

08:52 Uhr

Benedikt Würth. Regina Kühne

Finanzchef Benedikt Würth äussert sich zum SVP-Vorstoss: Für die Verwaltungskader und Magistratspersonen gelte das Personalgesetz. Rechtlich wäre zum Corona-Lohnabzug eine Konsultation des Personals nötig. Das sei bei einem dringlichen Vorstoss zeitlich gar nicht möglich. Das Parlament lehnt die Dringlichkeit der Motion mit 78 zu 34 Stimmen ab. Damit wird sie nicht mehr in dieser Session behandelt.

08:41 Uhr

Die zweite dringliche Motion hat die SVP-Fraktion am Montag eingereicht: Sie verlangt, dass Parlament, Regierung und hohe Verwaltungsangestellte einen persönlichen Solidaritätsbeitrag zugunsten der Corona-Soforthilfe für bedürftige Familien und Einzelpersonen spenden. Das Parlament soll auf die Taggelder für die aktuelle Session verzichten. Regierungsräte und andere hohe Verwaltungsangestellte mit einem jährlichen Bruttolohn ab 200'000 Franken sollen einen Beitrag in der Höhe von 20 Prozent eines Monatslohns beisteuern.

Das Anliegen kommt bei anderen Parlamentariern nicht gut an. CVP-Fraktionschef Andreas Widmer spricht von einer «staatlich verordneten Lohnkürzung». Auch die parlamentarischen Solidaritätsbeiträge seien freiwillig zu leisten und nicht aufgrund einer staatlichen Verpflichtung. Auch Bettina Surber (SP) sagt, die Dringlichkeit des Vorstosses sei abzulehnen. «Wir können das untereinander im Parlament abmachen, dafür braucht es keine Motion.» Auch die FDP lehnt die Dringlichkeit ab.

08:39 Uhr

Jetzt geht es um Meinrad Gschwends Vorstoss zu den Fraktionsgrössen. Michael Götte (SVP) sagt im Namen des Präsidiums, das Anliegen werde aufgenommen, sei aber nicht dringlich. Man wolle das Thema sauber aufarbeiten - bis Mitte der Legislatur. Gschwend zeigt sich einverstanden. Damit ist klar: Die Grünliberalen werden im Juni (noch) keine eigene Fraktion bilden können.

08:31 Uhr

Ratspräsident Daniel Baumgartner eröffnet die Sitzung - und informiert aus dem Präsidium: Derzeit ist eine Vorlage zum Thema «St.Galler Grossveranstaltungen im Lockdown» in Arbeit. Es geht dabei vor allem um Veranstaltungen mit nationaler Ausstrahlung.

08:28 Uhr

Als erstes wird das Parlament vier dringliche Vorstösse behandeln. Zunächst wird die Frage geklärt, ob die Vorstösse tatsächlich dringlich sind und demnach noch in dieser Session behandelt werden müssen.

Meinrad Gschwend Regina Kühne

Der erste Vorstoss betrifft den Rat gleich selber: Der Grüne Meinrad Gschwend fordert, dass die Mindest-Sitzzahl für die Fraktionen von sieben auf fünf Sitze reduziert wird. Damit könnten auch die Grünliberalen, die bei den Wahlen nur sechs Sitze erzielt haben, in der kommenden Legislatur eine eigene Fraktion bilden und an den Kommissionssitzungen teilnehmen.

08:23 Uhr

Herzlich willkommen zum zweiten Sessionstag des St.Galler Kantonsrats. Das Parlament setzt seine Beratungen in der Olma-Halle 2.1 fort, die wegen der Coronavorschriften in einen provisorischen Ratssaal verwandelt wurde. Trotz der besonderen Umstände war der Betrieb am Montag technisch weitgehend reibungslos verlaufen.