Live Live aus dem St.Galler Kantonsrat: Benedikt van Spyk wird mit 107 Stimmen zum Staatssekretär gewählt Heute beginnt die Februarsession im St.Galler Kantonsrat. Am intensivsten dürfte die Debatte über den Aufgaben- und Finanzplan der kommenden zwei Jahre werden. Mit dem Nachtrag zum Polizeigesetz entscheidet sich, ob die CVP eine Volksinitiative lanciert. Katharina Brenner 17.02.2020, 15.41 Uhr

Bild: Regina Kühne

15:42 Uhr

SVP und FDP sprechen sich gegen den Antrag aus. Es sei kein Platz für eine solche Lohnerhöhung, heisst es von Seiten der FDP.

15:40 Uhr

Monika Simmler, SP

Regina Kühne

Monika Simmler, SP, kritisiert, dass die Regierung im Aufgaben- und Finanzplan (AFP) kein Geld für generelle Lohnmassnahmen vorsieht. Da aber eine Teuerung stattfinden werde, sei das eine faktische Reallohnsenkung. Nach Nelo sei das ein weiterer Dämpfer für die Staatsangestellten. Es müsse einen Ausgleich geben. Deshalb plädiert Simmler dafür, auf einen Antrag der SP-Grünen-Fraktion einzugehen. Dieser möchte das Wachstum des Personalaufwands für allgemeine Lohnmassnahmen in den Planjahren 2021, 2022 und 2023 von jeweils 0,0 auf 0,5 Prozent erhöhen. «Ich bitte Sie, dabei nicht nur an Chefärzte zu denken, sondern auch an diejenigen, die uns pflegen.»

15:32 Uhr

Nachdem das Budget 2020 einen Ertragsüberschuss von 26 Millionen Franken aufweist, lässt die Finanzplanung Aufwandüberschüsse von rund 129 Millione Franken (2021), knapp 143 Millionen Franken (2022) und rund 136 Millionen Franken (2023) erwarten. Werden die Bezüge aus dem besonderen Eigenkapital ausgeklammert, ergeben sich in den Jahren 2021 bis 2023 operative Defizite in der Höhe von knapp 160 Millionen Franken, 173,5 Millionen Franken beziehungsweise 167 Millionen Franken.

Die Gründe für die negativen Rechnungsergebnisse der Planjahre liegen gemäss Botschaft der Regierung hauptsächlich im Aufwandwachstum bei den Staatsbeiträgen - Inner- und Ausserkantonalen Hospitalisationen, Ergänzungsleistungen zur AHV und IV, Beiträge an Behinderteninstitutionen, Beiträge an die Universität und die Fachhochschulen sowie Individuelle Prämienverbilligungen - einem erhöhten Abschreibungsaufwand aufgrund diverser beschlossener Investitionsvorhaben sowie bei Effekten auf der Ertragsseite.

15:19 Uhr

Bemerkenswert sei Aussage von Erich Baumann, dass wir bei den Spitälern ein Finanzproblem haben, weil wir ein Strukturproblem haben, so Benedikt Würth. «Ich kenne keinen namhaften Experten in diesem Land, der sagt, das geht wieder weg. Alle Experten sprechen sich für den Trend zu mehr Ambulanz hin aus.» Deshalb stimme es, wir haben ein strukturelles Problem. Einfach Geld hineinzuschütten, helfe deshalb nicht.

Der Kanton habe eine solide und vernünftige Finanzpolitik gemacht, schliesst Würth sein Votum.

15:14 Uhr

«Wir haben das erwartete Bild, nach dieser Eintretensdebatte», sagt Finanzdirektor Bendikt Würth.

«Man hat einerseits das Gefühl, dieser Staat ist nur noch Skelett. Andererseits das Gefühl, dieser Staat ist nur noch fett.»

Finanzdirektor Benedikt Würth Regina Kühne

Mit dem Skelett bezieht sich Würth auf das vorangehende Votum von SP-Kantonsrat Peter Hartmann, der mangelnde Investitionen kritisiert hatte. Die Wahrheit liege in der Mitte, so Würth. Wichtig sei für ihn, wie es um die Investitionen der Unternehmen stehe. Er nennt Bühler und Stadler als bedeutende Firmen sowie KMU. Die Situation könnte erfreulicher sein, so Würth, aber man habe immer darauf hingewiesen, dass mit der Einführung des STAF «eine Delle» folge. Insgesamt sei das keine Neuerung. «Das wussten wir, als wir in diesem Saal das Steuerpaket beschlossen haben.»

15:09 Uhr

Yvonne Suter, CVP

Regina Kühne

Yvonne Suter, CVP, freut sich, dass die Rechnung 2019 positiv abschliesst. Allerdings sorge die Situation der Spitäler für eine grosse Unsicherheit. Erich Baumann, FDP, zeigt mit seinem Versprecher, welches Thema bei den Finanzen zentral werden könnte: «Ich spreche mich für eine Spital, ich meine, Spezialdiskussion aus.»

Erst am Morgen war bekannt geworden, dass die vier St.Galler Spitalverbunde das Geschäftsjahr 2019 mit einem Verlust von rund 20 Millionen Franken abschliessen. Das ist eine weitere Verschlechterung von 16,25 Millionen gegenüber dem Vorjahr.

14:56 Uhr

Kantonsratspräsident Daniel Baumgartner muss die Glocke ein weiteres Mal läuten und um Ruhe bitten. Aus dem staatssekretärlichen Freudengemurmel sind wieder Freudengespräche geworden.

14:56 Uhr

Benedikt van Spyk, aktuell noch Vizestaatssekretär, bald Staatssekretär

Mit 107 von 118 Stimmen ist Benedikt van Spyk zum neuen Staatssekretär gewählt worden. Lauter Applaus im Saal. Die Vereidigung erfolgt zusammen mit den Mitgliedern der Regierung in der Junisession. Kantonsratspräsident Baumgartner wünscht viel Freude und gutes Gelingen in der neuen Aufgabe. Als die Diskussion zum Aufgaben- und Finanzplan bereits weiterläuft, läutet Baumgartner seine Glocke: «Ich möchte die Zuschauer auf der Tribüne trotz der grossen Freude um Ruhe bitten.» Es wird jetzt freudig gemurmelt.

14:43 Uhr

Bisher gab es keine Diskussion im Rat, dafür dürfte die kommende umso länger ausfallen. Jetzt steht der Aufgaben- und Finanzplan für die Jahre 2020 bis 2022 auf der Tagesordnung.

14:35 Uhr

Auch die anderen zweiten Lesungen erfolgen ohne Diskussionen. Das sind:

Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung des Regierungsbeschlusses über den Beitritt zum Gesamtschweizerischen Geldspielkonkordat

Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung des Regierungsbeschlusses über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung betreffend die gemeinsame Durchführung von Geldspielen

IV. Nachtrag zum Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung des Regierungsbeschlusses über den Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung für soziale Einrichtungen

14:35 Uhr

Das Einführungsgesetz zur Bundesgesetzgebung über Geldspiele ist ohne Diskussion in zweiter Lesung durchberaten.

14:29 Uhr

Die Wahlzettel für die Wahl des Staatssekretärs werden verteilt. Voten gibt es keine. Die St.Galler Regierung hatte Ende Januar Vizestaatssekretär Benedikt van Spyk als Nachfolger von Canisius Braun nominiert. Van Spyk erfülle das «umfangreiche Anforderungsprofil» und sei «in breiten Kreisen sowie bei den politischen Parteien anerkannt», schrieb sie in einer Mitteilung. Er sei analytisch stark, er argumentiere sachlich und fundiert, erkenne Konfliktpotenziale frühzeitig und handle konsensorientiert, heisst es weiter.

Auf die öffentliche Ausschreibung der Stelle hatten sich laut Auskunft von Regierungschefin Heidi Hanselmann 13 gut qualifizierte Personen beworben. Mit vier von ihnen führte die Regierung Gespräche durch, zwei kamen schliesslich in die engste Wahl und durchliefen ein erfolgreiches Assessment. Van Spyk war von Anfang an als Kronfavorit gehandelt worden, seine Nomination konnte erwartet werden. Der 40-jährige Doktor der Rechtswissenschaften und St.Galler Stadtparlamentarier soll per 1. Juni 2020 die Nachfolge von Canisius Braun antreten, der per Ende Mai zurücktritt. Den Sitz im Stadtparlament würde van Spyk, verheirateter Vater eines Sohnes, bei einer Wahl zum Staatssekretär abgeben.

14:27 Uhr

Cornel Egger (CVP) aus Bichwil und Raphael Frei (FDP) aus Rorschacherberg sind in die Finanzkommission gewählt. Applaus im Saal.

14:26 Uhr

Christian Spoerlé (SVP) aus Ebnat-Kappel, Martin Stöckling (FDP) aus Rapperswil-Jona, und Andreas W. Widmer (FDP) aus Wil sind in die Staatswirtschaftliche Kommission gewählt. Applaus im Saal.

14:20 Uhr

Kantonsratspräsident Daniel Baumgartner beginnt mit einem Nachruf. Siegfrid «Siggi» Kobelt ist am 31. Dezember im Alter von 94 Jahren verstorben. Der Freisinnige vertrat von 1968 bis 1980 den Bezirk Untertoggenburg im damaligen Grossen Rat. Die Anwesenden erheben sich im stillen Gedenken.

14:15 Uhr

Die Glocke läutet. Willkommen zur Februarsession des St.Galler Parlaments.