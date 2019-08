Live am zweiten Tag des Summerdays-Festivals: Kaufmann macht den Auftakt +++ ideales Wetter +++ Marc Sway lockt die Besucher in Scharen vor die Bühne

Sonne, See und das Summerdays: Das Festival gehört seit elf Jahren in die Sommer-Agenda von Arbon. Dieses Jahr ist Herbert Grönemeyer am Freitag der Headliner, Mark Forster am Samstag lockt vor allem ein jüngeres Publikum an den See. Wir berichten live.