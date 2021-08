Liegeplätze Mit dem Boot zu Gast in fremden Häfen: Ein Insider verrät seine Lieblingsplätze auf dem Bodensee In welchen Häfen kann ich mit meinem Boot übernachten? Wo sind die sichersten Plätze, wo die schönsten? Der Autor des Hafenführers «Leg an» stellt eine Auswahl an möglichen Gastliegeplätzen vor. Sheila Eggmann 12.08.2021, 19.00 Uhr

Segelboot bei Sonnenuntergang auf dem Bodensee: Im Hintergrund sieht man die Insel Reichenau. Bild: Getty

Immer gleiche Ferien müssen nicht sein. Wie wär's mit einer Übernachtung auf einem Schiff auf dem Bodensee? Der See bietet verschiedene schöne Plätze an. Michael Hässler, Segler und Autor des Buchs «Leg an», verrät im zweiten Teil dieses Artikels eine Auswahl seiner Lieblingsplätze.

Boote, die über weniger als 6 PS verfügen, dürfen am Bodensee ohne Bootsführerschein gefahren werden. Es empfiehlt sich aber nicht, in einem solchen Kleinboot zu übernachten, zumal diese in der Regel nicht dafür ausgestattet sind. Ausserdem erfordert das zusätzliches Wissen: Wo und wie kann ich ankern? Wie binde ich mein Schiff richtig an? Wie kann ich die Witterung lesen? Man sollte sich zuvor vertieft mit dem Führen eines Schiffs auseinandergesetzt haben.

Als Alternative kann man sich einen Skipper mieten, also eine Person, die sich mit dem Schiff und den Gefahren auf See auskennt.

Nein. Manche sind beispielsweise nur für Segelboote, andere nur für Kursschiffe zugänglich. Wer einen Überblick über die Häfen am Bodensee möchte, kann bei den «Internationalen Bodenseenachrichten» (IBN) für zwei Euro die Liste der Hafenmeister kaufen. Sie führt über hundert Plätze auf, inklusive der jeweiligen Preise, der Ausstattung und des Kontakts zum jeweiligen Hafenmeister oder der Hafenmeisterin.

Das kommt auf den jeweiligen Platz an. Bei manchen Plätzen ist es von der Grösse des Bootes abhängig, bei anderen bezahlt man pro Person, bei wiederum anderen einen Fixpreis. An den meisten Orten bewegt sich der Preis für eine Übernachtung im Hafen zwischen 15 und 20 Franken beziehungsweise Euro. Bojen gibt's bereits ab 5 Euro, zum Beispiel in Hagnau. An manchen Plätzen ist die erste Übernachtung gratis, so zum Beispiel in Rheineck.

Wer auf dem Bodensee mit einem Motorboot über 6 PS oder einem Segelboot mit einer Segelfläche von mehr als 12 Quadratmeter fahren möchte, benötigt einen Bootsführerschein. Wer diesen nicht in der Schweiz gemacht hat, braucht zusätzlich das Schifferpatent. Dieses kann man einmal im Jahr als Ferienpatent beantragen.

Eine Auswahl an schönen Plätzen für das Übernachten auf dem See

Schöne Plätze gibt es viele. Wobei die Geschmäcker und persönlichen Präferenzen unterschiedlich sind. Michael Hässler schildert in der nachstehenden Liste seine persönlichen Lieblingsplätze. Er ist auf dem See aufgewachsen, hat mit sieben Jahren zusammen mit seinem Vater das erste eigene Segelboot gebaut, welches er noch immer besitzt. Er schreibt für die «Internationalen Bodenseenachrichten» (IBN) und ist Autor von «Leg an», einem Buch über Häfen und Liegeplätze am Bodensee.

Der Bodensee ist seine Welt: Michael Hässler auf seinem Segelschiff. Bild: PD

Bei der Wahl des richtigen Platzes soll man sich zuerst bewusst sein, was man vor Ort braucht: Wie gut ausgestattet muss die Anlage sein? Will man seine Ruhe haben oder sich unter die Leute mischen? Auch die Bootsgrösse und der Tiefgang spielen bei der Gastplatzwahl eine wesentliche Rolle.

Für solche, die es lieber ruhig haben, hat Hässler einen Tipp: «Wir meiden die Monate Juli und August und bevorzugen für unsere Ferien den Mai und den Oktober.» In diesen Monaten seien kaum Feriengäste unterwegs.

Hässler verbringt die Nächte, wenn immer das Wetter sicher genug erscheint, vor Anker. «Das bedeutet, dass wir am ablandigen Ufer liegen, wo keine Welle entsteht und ausreichend ‹Leerraum› vorhanden ist, also keine unmittelbare Strandung droht, falls das Ankergeschirr doch einmal versagen sollte.» Starker Wind oder auch mal ein Gewitter seien dabei kein Problem, aber das Wetter müsse einschätzbar sein.

Sein Heimatrevier, der Untersee, sei zum Ankern hervorragend geeignet. Die mit Abstand sichersten Ankerplätze sind im Gnadensee und im Markelfinger Winkel. Es gibt aber auch etliche gemütliche Häfen am Untersee. «Insgesamt ist dort alles etwas kleiner und familiärer als am Obersee, mit weniger touristischer Kommerzialisierung», sagt Hässler.

Aber auch am Obersee kann man problemlos ankern. Durch die Grossflächigkeit müsse man die Wetterentwicklung aber eher im Auge behalten.

Einer der sichersten Ankerplätze ist die «Untere Güll», westlich der Mainau. Hässler sagt zu diesem Platz: «Leider ist man dort selten allein und im Sommer kann es auch mal eng werden, was hohe Kompetenz und Umsicht von allen Ankerliegern verlangt, die aber leider nicht immer vorhanden sind.» Daher sei es gut, wenn man genug Geschirrlänge besitzt, um in tieferes Wasser ausweichen zu können.

Sucht man einen ruhigen und gleichzeitig sicheren Platz, ohne zu ankern, bietet sich der Alte Rhein zwischen der Schweiz und Österreich an. «Das ist einer unserer Lieblingsplätze», sagt Hässler. Dort gibt es zahlreiche Anlegemöglichkeiten, teilweise mit Grillstelle und mit Holz auf der Schweizer Seite.

Der Hafen des YC Wetterwinkel liegt ebenfalls im Alten Rhein und ist sehr beschaulich, familiär und bietet ein Restaurant mit einfacher und preiswerter Küche. Störend ist nur die Autobahn, die besonders in den oberen Abschnitten des Flusslaufes gut zu hören ist, wo die Anlegestellen der Gemeinde Rheineck liegen. Von dort aus findet man aber gute Einkaufsmöglichkeiten im nahen Fussach, und eine Fahrt mit der Zahnradbahn von Rheineck nach Walzenhausen ist eine gute Basis für weitere Ausflüge.

«Ein persönliches Highlight für uns ist der Besuch von Bregenz mit dem Flair der kulturellen Hauptstadt am Bodensee», sagt Hässler.

Dort ist der Hafen des Yachtclubs Bregenz sein Favorit. Er liegt idyllisch etwas ausserhalb der Stadt. Der Sporthafen liegt näher beim Zentrum, ist aber umtriebiger. Die vor ein paar Jahren neu errichtete Marina Bregenz wiederum liegt direkt im Zentrum. Diese empfehlt Hässler aber nicht weiter: «Seit wir dort aber mehrfach von gewaltbereiten jungen Männern provoziert wurden, meiden wir diesen Hafen.»

Ebenfalls umtriebig ist der Seehafen von Lindau. Im Seglerhafen liegt man etwas ausserhalb des Trubels und im Werfthafen muss man auf lange, möglichst flexible Festmacher achten und auf reichlich Abstand zur Ufermauer. Dort laufen die Grundwellen der Kursschifffahrt entlang und können ernsthafte Schäden am Boot verursachen. In den «kleinen See» hinter der Insel kommt man mit dem Segelboot wegen der Brücke nicht rein, für Motorbootfahrer ist das aber ein sehr sicherer Hafen.

Weiter geht's mit einem Hafen in Kressbronn. Hässler sagt: «Ultramarin in Kressbronn ist die ‹Supermarina› am Bodensee, die jeglichen Service inklusive grossen Fachmarkts bietet.» Auch die Versorgung mit Ersatzteilen und Hilfe von kompetenten Fachkräften ist dort sichergestellt. An der Westseite sind einige Vereine beheimatet, wo man trotz des grossen Hafens noch beschauliche Ecken finden kann.

Auch den Hafen des Yachtclubs Meersburg läuft Hässler gerne an. «Dieser sticht vor allem durch seinen sehr engagierten, umtriebigen und kompetenten Hafenmeister hervor.» Während der Sommermonate ist der Hafen aber sehr begehrt und die ersten Gäste laufen bereits am frühen Nachmittag ein.

Ebenfalls nur für schmale Segelboote geeignet ist der Hafen des Bodensee Yachtclubs Überlingen. Er bietet eine gepflegte, gediegene Atmosphäre mit Stil.

Der Konstanzer Yachtclub liegt etwas ausserhalb der Stadt und damit deutlich ruhiger als der BSB-Hafen. Er ist andererseits aber nah genug an der Innenstadt, um diese problemlos zu Fuss erreichen zu können. In Konstanz pulsiert das Leben und die Stadt hat eine reichhaltige Geschichte und eine vielfältige Kneipenszene. Hässler empfiehlt einen Ausflug in die Niederburg mit ihren schmalen Gassen und zahlreichen Weinstuben. Auch von Kreuzlingen aus ist Konstanz gut zu erreichen. Dieser Hafen bietet auch grossen Booten Platz und verfügt über genügend Gastplätze.

Zentren für den Wassersport am Schweizer Ufer sind Romanshorn und Arbon, jedenfalls was die Hafenfläche anbelangt. Beide Orte verfügen über eine hohe Zahl an Liegeplätzen auch für grosse Boote. «Unser Favorit in Romanshorn ist der Gemeindehafen, wo man normalerweise auch in der Hauptsaison immer einen Platz findet.» Am Schweizer Ufer sind noch weitere teils kleine, gemütliche Häfen zu finden, wie beispielsweise der Jägerhaushafen in Altenrhein, dessen Anfahrt mit tiefer gehenden Booten aber nur bei sehr hohem Pegelstand möglich ist. Auch ist der Hafen für grosse Boote recht eng.

Am Untersee gibt es die verhältnismässig grossen Anlagen in Steckborn, in Ermatingen auf der Reichenau und in Radolfzell. Radolfzell hat sogar zwei Häfen, wobei der Hafen des Yachtclubs nur wenige Plätze für Boote mit mehr als drei Meter Breite besitzt, dafür aber ein eigenes Restaurant. Auch Öhningen, Moos und Wangen sind für schmale Boote interessant. Die Anlegestellen der anderen Höri-Gemeinden sind für tief gehende Segelboote oft zu flach.