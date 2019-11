Liechtensteiner entscheiden sich deutlich für Spitalneubau – zwei Gemeinden stimmen dagegen

Die Liechtensteiner Regierung brachte die Pläne für ein neues Landesspital schon vor acht Jahren vors Volk. Damals scheiterten die Vorlage an der Urne. Die abgespeckte Variante hat jetzt aber vor dem Stimmvolk bestanden: In der Mehrheit der Gemeinden gibt es am Sonntag ein deutliches Ja zum 65-Millionen-Kredit.