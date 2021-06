Wiedersehen nach 40 Jahren: Eine Liebe beginnt mit der Pandemie

Liebe in Zeiten von Corona «Wir fühlten uns wie Verbrecher»: Wie ein Goldacher nach 40 Jahren seine Jugendliebe trifft und Corona seine Pläne durchkreuzt Nach 40 Jahren treffen sich Marco Munz und seine Jugendliebe Dunia das erste Mal wieder und sie beginnen eine Beziehung. Dann kommt der Lockdown. Das Paar sehnt sich nach Lockerungen, nach Normalität ‒ vor allem in Deutschland, wo Munz' Partnerin lebt. Sabrina Manser 02.06.2021, 16.39 Uhr

Seit über einem Jahr führt Marco Munz eine Fernbeziehung mit seiner Freundin Dunia in Deutschland. Bild: Ralph Ribi

Donnerstag, 12. März 2020. An diesem Tag reist Marco Munz von Goldach nach Duisburg, um Dunia zu treffen. Der 55-Jährige hat all seinen Mut zusammengenommen und sich auf die Suche nach seiner Jugendliebe gemacht. Er sagt:

«Wir haben uns seit damals nie ganz vergessen.»

Erst schrieben sie sich ein paar Wochen, bis sie dann ein erstes Treffen vereinbarten. Wie es war, als sie sich nach 40 Jahren wiedersahen? Marco Munz' Augen werden grösser, das Lächeln unter der Maske zeichnet sich so klar ab, als würde er keine tragen. «Wow!» Ihm sei es vorgekommen, als sei nur ein Tag und nicht 40 Jahre vergangen. Es sei so vertraut gewesen.

So sahen die Briefe damals aus – mit italienischen Liebeserklärungen auf dem Umschlag. Bild: PD

Kennengelernt haben sich Marco Munz und Dunia 1980 als Jugendliche in den Ferien in Italien. Er 14 Jahre alt, sie 13. «Kommst du aus Deutschland?», fragte er sie und das Eis war gebrochen. Sieben, acht Tage verbrachten sie miteinander. Munz holt sein Handy hervor, zeigt ein Foto von vier Jugendlichen am Strand.

«Unsere Eltern haben noch immer die Fotos von damals.»

Nach den Ferien reiste Dunia wieder nach Deutschland, Marco Munz zurück in die Schweiz. Sie schrieben sich Briefe, welche Dunia noch immer aufbewahrt. Der Plan war, dass sie sich ein Jahr später in den Ferien am selben Ort wiedersehen würden. Dann sei es zu einem Missverständnis gekommen, sagt er. Dunia war umgezogen, und die letzten beiden Briefe von Marco Munz kamen mit dem Stempel «unbekannt verzogen» zurück.

Endlich ein erstes Treffen ‒ und dann das

Freitag, 13. März 2020. Diesen Tag werden viele Menschen nicht vergessen. Schon gar nicht Marco Munz. Eigentlich hätte sein erster Besuch bei Dunia nach 40 Jahren noch länger dauern sollen. Doch dieses Mal trennte sie nicht die Post, sondern die Regierung. Der Bundesrat beschloss, dass die Schweiz in einen ersten Lockdown gehen würde. «Wir wussten nicht, was genau passiert. Also machte ich mich nach dem kurzen Wiedersehen sofort auf den Weg nach Hause», sagt Munz.

«Wir hatten es uns anders vorgestellt.»

Sie hätten sich ohnmächtig gefühlt. Nach so vielen Jahren habe man sich wiedergesehen, und nun sollte auch dieser Moment nur von kurzer Dauer sein? «Werde ich dich überhaupt wiedersehen?», habe Dunia ihn gefragt. Doch die Liebe war mit diesem ersten Treffen besiegelt.

Regelmässig reist Marco Munz zu seiner Freundin Dunia nach Deutschland. Bild: PD

Drei lange Monate sind vergangen, es ist Montag, 15. Juni 2020. Es war eine Zeit, die für Marco Munz geprägt war von Ungewissheit. «Man wusste nicht, was als Nächstes geschieht, ob Knall auf Fall wieder alles anders kommt.» Die beiden hielten Kontakt. Täglich schrieben sie sich, telefonierten. Bis dann auch diese kleine Ewigkeit ein Ende nahm. Im Sommer reiste er ohne Probleme nach Deutschland. Sie gingen in Restaurants, in Läden, machten Ausflüge. Lediglich eine Maskenpflicht galt.

«Ich lernte ihre Kinder kennen, wir verbrachten zwei Wochen Ferien in Duisburg zusammen. Es war so, wie wir es uns vorgestellt hatten.»

Vier Monate später sollte auch endlich Dunia in die Schweiz kommen, Marco Munz' Zuhause und seine Kinder kennen lernen. Sie war kaum hier, als es am Donnerstag, 15. Oktober 2020 zu Verschärfungen seitens der deutschen Bundesregierung kam: Zürich sowie Teile der Inner- und Westschweiz kamen auf die Risikoliste. Würde St.Gallen auch bald drauf stehen? Das wollte das Paar nicht riskieren. So kam es zu einer weiteren Nacht- und Nebel-Aktion, und Munz fuhr seine Freundin zurück nach Duisburg. Eine Beziehung so zu führen, ist turbulent. Aber aufgeben? «An diese Option haben wir gar nie gedacht», sagt Marco Munz.

Man wird beobachtet und kontrolliert

Über ein Jahr seit der ersten Begegnung ist vergangen, es ist Freitag, 28. Mai 2021. Einen Coronatest bei der Apotheke vereinbaren, eine Einreiseanmeldung für die deutsche Behörde ausfüllen, ein paar Tage frei nehmen, sieben Stunden mit dem Auto nach Duisburg fahren. Dies jeden Monat. Alltag für Marco Munz.

«Ich habe jedes Mal Herzklopfen, wenn ich Dunia wiedersehe.»

Doch wirklich entspannt ist es in Deutschland nach wie vor nicht. In der Schweiz freut man sich derzeit auf Lockerungen, während es in Deutschland noch durchzuhalten gilt. Die Stimmung in Deutschland sei beklemmend, die Regeln seien nach wie vor streng.

«Man fühlt sich manchmal wie ein Verbrecher.» Eine Currywurst als Take-away mitzunehmen, gehe, sie draussen zu essen nicht. «Versteckt in einer Gasse haben wir sie gegessen.» Er grinst: «Ein bisschen haben wir uns wie Bonnie und Clyde gefühlt.» Aber: «Es ist eine sehr bedrückende Stimmung. Die unbeschwerte Art, wie ich sie von den Deutschen kenne, ist weg.» Einkaufszentren seien auch an einem Samstag wie leergefegt, Absperrungen weisen einem den Weg, das Ordnungsamt hält alles unter Kontrolle. Die Leute würden fast mit dem Finger auf einen zeigen, wenn man etwas falsch mache. Beim Zoll haben sie Munz auch schon rausgenommen. «Es war schon frustrierend. Ich wurde richtig verdächtigt, obwohl ich nur meine Freundin besuchen wollte.»

Endlich wieder Alltag und Normalität

Zu Hause ist Marco Munz vorsichtig. «Ich habe die Kontakte auf ein Minimum beschränkt und achte besonders darauf, die Regeln einzuhalten.» Denn monatlich steht der Coronatest an. Kein Aufwand scheint ihm zu gross zu sein, um seine Freundin regelmässig zu sehen. Ausserdem seien die Massnahmen hier nachvollziehbarer als jene in Deutschland, findet er.

«Ich vermisse Dunia sehr.» Sie hätten mit der Pandemie einfach Pech gehabt. Die aktuelle Situation schweisse sie zusammen. Dennoch:

«Wir können den Alltag kaum erwarten.»

Sich frei fühlen, eine Beziehung unter normalen Umständen führen, keine Angst vor einer Ansteckung haben. «Ich freue mich, wenn das unbekümmerte Leben zurückkehrt und ich meiner Partnerin mein Zuhause zeigen kann.»

Sie seien in Aufbruchstimmung. «Wir haben viele Pläne.» Sie hätten schon geplant, sich die Fussball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland anzusehen oder an eine 80er-Party zu gehen – zu dieser Zeit hätten sie sich ja kennen gelernt. Und wenn endlich wieder Alltag und Normalität herrschen:

«Wir möchten nach Italien gehen. An den Ferienort an der Adria, wo wir uns vor mittlerweile 41 Jahren das erste Mal begegnet sind.»