Glosse «Liebe Coronakinder»: Wir schreiben einen Brief an die noch Ungeborenen Medizinisches Personal als Superhelden, abgeblasene Partys, Selbstisolation nach den Ferien: Die Welt ist derzeit nicht normal. Unsere Autorin hat sich vom Ausnahmezustand inspirieren lassen und einen Brief an die noch ungeborenen Kinder verfasst. Martina Eggenberger 10.07.2020, 05.00 Uhr

Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie wurden die öffentlichen Plätze und Anlagen abgesperrt. Bild: Severin Bigler / LTA

Liebe Coronakinder, die Ihr in den nächsten Monaten geboren werdet. Ihr müsst Euch bewusst sein: Was Ihr zu sehen bekommt, wenn Ihr bald das Licht der Welt erblickt, ist nicht normal. Es ist ganz und gar nicht normal. Zwar ja, die Frau, die Euch in den Arm nimmt, wenn es plötzlich hell und kalt um Euch wird, ist höchstwahrscheinlich Eure Mutter. Vielleicht ist da auch ein männliches Wesen, wenn es denn im Gebärsaal zugelassen ist – Euer Vater. All die anderen, die mit den Papier- und Stoffblätzen im Gesicht, das sind die neuen Superhelden. Unser medizinisches Personal.

Noch vor vier Monaten nannte man sie einfach Hebammen, Schwestern und Ärzte. Heute steht und fällt unser Glück mit ihrer Arbeit, das Schicksal der Menschheit liegt weltweit in ihren Händen. Vor ein paar Wochen da haben die Leute auf ihren Balkonen gestanden und für sie Lieder gesungen. Als Dank dafür, dass die Superhelden unerschrocken unsere Kranken pflegen. Und von denen gab es zuletzt ziemlich viel mehr als auch schon. Der Grund ist Corona. So sagt der Volksmund. Covid 19 sagen jene, die etwas wissenschaftlicher wirken wollen. Wie immer man es nennt: Dieses Virus ist verantwortlich für den Ausnahmezustand, in dem Ihr gezeugt wurdet.

Vielleicht habt Ihr Glück und seid eine Frucht von Liebe. Vielleicht hat das Credo «stay@home» Eure Eltern insofern inspiriert, als dass sie fanden, dass sowohl in ihren Herzen als auch ihrer Wohnung Platz für mehr Leben ist. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht seid Ihr das Resultat eines Netflix-Overkills, das Ergebnis von zermürbender Langeweile, von sexueller Aktivität als Folge des Eingeständnisses eines Paares, dass es sich nichts mehr zu sagen hat.

Nach Wochen des aufeinander Hockens in Homeoffice und Selbstisolation. Keine Party, kein Konzert, kein Fussballmatch – echt doof. Okay, auch keine Familienfeiern, keine Prüfungen und keine Zahnarzttermine. Hat alles sein Gutes. Ihr denkt jetzt sicher, das muss eine ganz krasse Seuche gewesen sein. War es wahrscheinlich auch. Aber die allermeisten von uns haben hier im Thurgau keinen einzigen Bekannten, der erkrankt ist.

Corona hat etwas von einem Schreckgespenst. Alle reden darüber. Aber nur wenige haben es gesehen.

Vor Corona haben die Politiker die Welt regiert. Und viell eicht die grossen Konzerne. Plötzlich haben Virologen darüber bestimmt, was wir zu tun und lassen haben. Der Chef des zuständigen Bundesamtes bekam Gesicht und Namen. Gespannt erwartete das Land täglich die Verkündung der neusten Fallzahlen, der Todesfälle, der Reproduktionsrate. Angehörige der Risikogruppen beschäftigten sich mit medizinischen Fachbegriffen wie Intubation. Beim Digital-Apéro gab es Diskussionen darüber, wer wieviel Kurzarbeit hat und die Nachbarn zählten penibel mit, in welchem Garten sich wie viele Kinder miteinander spielend tummeln.

Mütter aller Bildungsniveaus waren verdammt dazu, Zuhause zu bleiben und dem schulpflichtigen Nachwuchs geduldig Bruchrechnen oder die korrekte Aussprache von Französischvokabeln beizubringen. Die Väter, denen der Zugang zum Arbeitsplatz verwehrt blieb, belagerten auf neuer Sinnsuche die Kehrrichtplätze und Werkhöfe und jäteten im Garten.

Eine willkommene Abwechslung, beziehungsweise einen Einblick in die Aussenwelt, gab es primär via Social Media. Es wurden Bilder von öffentlichen Verkehrsmitteln ohne Passagiere gepostet und Fotos von leer gekauften Teigwaren-Regalen geteilt. Es gab inflationär viele mehr oder minder witzige Filmchen, häufig mit dem Motiv des Biers, das den gleichen Namen trägt wie das Virus.

Vor allem zu Beginn der Pandemie beschäftigten sich viele mit einem Thema: Wie viel WC-Papier braucht der Mensch und was sagt es über ihn aus, wenn er solches hamstert? Ihr könnt beruhigt sein. Wenn Ihr auf die Welt kommt, gibt es wieder von allem. Eure Ernährer können die Gläschen und Windeln sogar wieder im günstigeren Ausland besorgen. Aber Achtung! Dort nur mit Maske.

Corona hat uns an die Landesgrenzen erinnert, die wir längst aus unseren Köpfen verbannt hatten. Wir sind nicht alle gleich. Die Kollegen im Süden machen sicher super Pizza und Gelati – aber deren Gesundheitssystem? Nein, danke.

Es kam uns Schweizern vielleicht auch entgegen, dass wir grundsätzlich eher distanziert sind. Knutschen und knuddeln ist nicht unser Ding. Von daher ging das mit dem Social Distancing und der Umstellung auf alternative Grussformen auch recht gut.

Freut Euch! Wenn Ihr dann einmal laufen könnt, dürft Ihr auf den Spielplatz. Oder mit den grösseren Geschwistern auf die Fussballwiese. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Im Frühling 2020 war sämtliche Freiluft-Infrastruktur mit rot-weissem Absperrband umrandet. Kinder wurden in Wohnungen gehalten wie Tiere in Käfigen. Nur die Mutigen trauten sich noch in den Wald oder an den See. Schliesslich kontrollierten Sicherheitsdienste und Polizei unter Androhung von Bussen, dass man sich nicht zu nahe kam.

Wenn Ihr übrigens ins Familienalbum schaut, dann werdet Ihr Menschen mit Corona-Teint und Corona-Frisur sehen. Wir Mitteleuropäer sind nicht so dunkel. Und Vokuhila ist auch nicht die neue Trendfrisur. Ihr betrachtet Fotos von Caumasee, Creux du Van und anderen touristischen Hotspots im Inland, die diesen Sommer die traditionellen Strandaufnahmen ersetzen. Eure Tanten nähen wie wild möglichst originelle Mundschutz-Accessoires. Eure Onkel fuhren ins – was für ein Revival! – Autokino, statt ins Pub, das ohnehin vor Mitternacht Sperrstunde hatte.

Nach bald vier Monaten Bekämpfungsprogramm erklären nun die Ersten die Seuche für besiegt, während die anderen auf die zweite Welle warten, deren Wucht sie noch grösser prophezeien. Die Infektionskrankheit als Spaltpilz der Gesellschaft:

Sie teilt Alte und Junge, Starke und Schwache, Ängstliche und Furchtlose. Sie bringt Verschwörungstheoretiker in Sonderzahl hervor und ruft Staatskritiker auf den Plan.

Sie zeigt die selbstlose Bereitschaft vieler, sich ehrenamtlich zu engagieren. Sie verdrängt Kriege von der Bildfläche und lässt Staaten, ohne mit der Wimper zu zucken, Milliarden verteilen.

Liebe Corona-Kinder, vielleicht wundert Ihr Euch. Vielleicht erscheint Euch die Welt, die Ihr kennenlernen werdet, spassbefreit, absurd und unmenschlich. Doch vertraut darauf: Irgendwann müsst Ihr nicht mehr durch Plexiglas schauen und Euch Alkohol auf die Hände reiben. Irgendwann dürft Ihr wieder beherzt gerade heraus in die Luft niesen, ohne dafür böse Blicke zu ernten – hoffentlich! Ihr werdet der nächste Fixpunkt in der Geschichte der Menschheit sein. Die Post-Corona-Generation. Macht uns zu etwas Besserem.