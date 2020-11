Leute: Er hält sich leicht über Wasser Saskia Ellinger 02.11.2020, 05.00 Uhr

Marius Toscan

Der 18-jährige Marius Toscan hat ein grosses Ziel: Er möchte Profischwimmer werden. Bereits jetzt ist er mit einer Swiss Olympic Bronze Card ausgestattet.

«Mit acht Jahren nahm ich an meinem ersten Wettkampf teil», erzählt der St. Galler den «Herisauer Nachrichten». Mit zwölf gewann er seine erste Medaille an der Nachwuchs-Schweizermeisterschaft. Mittlerweile trainiert er zwölf Mal in der Woche: neun Mal Schwimmen und drei Mal Krafttraining.

Zudem absolviert der 18-Jährige momentan eine Lehre als Polymechaniker. Vom Lehrbetrieb erhält er viel Zuspruch: «Mein Lehrbetrieb unterstützt mich dabei sehr.» Nach der Lehre möchte er in die Spitzensport-Rekrutenschule.

Sollte Toscan 2021 an den Olympischen Spielen teilnehmen dürfen, beginne das Training erst so richtig: «Es wird intensiv und ich werde mich noch steigern müssen.»