Lesen Wie das Dorf Horn sich der Leseförderung verschreibt: Die Bibliothek wird 40 Jahre alt und feiert das trotz Coronapandemie - die Idee des Gründers ist aktueller denn je Die Horner Bibliothek feiert ihr 40-Jahr-Jubiläum. Sie tut dies ganz im Sinne ihres Gründers Niklaus Lüchinger. Bereits hat die Bibliothek gut 60 neue Kinder- und Jugendbücher angeschafft. Und im September wird die Bibliothek beschenkt. Daniel Wirth 15.05.2021, 05.00 Uhr

Claudia Fuchs (links) und Silvia Fröhlich mit neuen Kinder- und Jugendbüchern, die aus Anlass des Jubiläums gekauft wurden. Daniel Wirth

Dem Primarlehrer Niklaus Lüchinger (1937–2004) war das Lesen und die Leseförderung lieb. Jeweils am Samstagmorgen las er seinen Schülerinnen und Schülern Bücher wie «Mein Name ist Eugen vor». Weil Lüchinger fand, das Lesen und das Schreiben von Wichtigkeit seien, gründete er 1981 in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen Bibliotheksdienst die Horner Bibliothek.