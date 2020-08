Leon, Mia und Nico: Das sind die beliebtesten Vornamen der Ostschweiz Das Bundesamt für Statistik hat erneut die Hitlisten der beliebtesten Schweizer Babynamen veröffentlicht. Während im vergangenen Jahr in der Ostschweiz vor allem Namen mit dem Anfangsbuchstaben «L» dominierten, sind sie diesmal deutlich vielfältiger.

18.08.2020, 10.28 Uhr

Ein neugeborenes Baby im Spital in Altdorf. Pius Amrein / Luzerner Zeitung

(mg/lex) Wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Dienstag mitteilt, waren im vergangenen Jahr Liam (443 Mal wurde dieser Namen vergeben) und Mia (434 Mal) die beliebtesten Vornamen für Neugeborene. Liam war bereits 2018 der beliebteste männliche Vorname, bei den Mädchen lag da noch Emma vorne. 2019 folgten bei den Knaben Noah (437 Mal) und Matteo (360 Mal) auf Platz 2 und 3, bei den Mädchen Emma (401 Mal) und Sofia (341 Mal).

Die Vornamen der Spitzenreiter des Jahres 2019 unterscheiden sich von Sprachgebiet zu Sprachgebiet. Die Deutschschweiz hat Mia und Noah als beliebteste Vornamen erkoren. In der französischen Schweiz dominieren Emma und Liam. In der italienischen Schweiz zieren Sofia und Leonardo das oberste Podest und Lina und Elia waren im rätoromanischen Sprachgebiet auf dem ersten Rang. Wie das BFS mitteilt, wurden im vergangenen Jahr 86'172 Geburten in der Schweiz gezählt.

Und so zeigt sich die Situation in der Ostschweiz. Im Kanton St.Gallen dominiert bei den Buben der Vorname Leon. Bei den Mädchen ist es – wie in der restlichen Schweiz– Mia.

Alles anzeigen

Im Thurgau vergeben die Eltern etwas andere Namen. Die meisten nennen ihre Buben Nico. Bei den Mädchen wurde Leonie am häufigsten ausgewählt.

Alles anzeigen

Und im Appenzellerland? In Ausserrhoden ist es vor allem der Vorname Elias, welchen die Buben tragen. Bei den Mädchen dominieren gar zwei: Elin und Lena.

Alles anzeigen

In Innerrhoden nennen die Eltern ihren Buben am liebsten Kilian. Bei den Mädchen ist es der Vorname Emma.

Alles anzeigen