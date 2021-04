Leistungssport Regionales Sportzentrum Ostschweiz im Gründenmoos in St.Gallen nimmt erste entscheidende Hürde: Bundesrat will Projekt mit fünf Millionen anschieben Jetzt liegt es am eidgenössischen Parlament: National- und Ständerat entscheiden, ob das regionale Sportzentrum Ostschweiz gut aus dem Startblock kommt. Der Bundesrat hat das 60-Millionen-Projekt in die fünfte Phase des Nationalen Sportanlagenkonzepts aufgenommen. Vorgesehen ist ein Sportzentrum im Stil Magglingens oder Teneros. Daniel Wirth 07.04.2021, 05.00 Uhr

Hier im Gründenmoos soll das Ostschweizer Sportzentrum entstehen. Bild: Urs Bucher

Der Entwurf der bundesrätlichen Botschaft an die eidgenössischen Räte steht. In der Ostschweiz bestehe für zahlreiche Sportverbände Bedarf nach zusätzlichen Trainings- und Wettkampfanlagen, namentlich für die Sportarten Badminton, Pferdesport, Handball, Fechten, Turnen, Tennis und Boxen, heisst es. Das klingt nicht sonderlich spektakulär, ist es aber.

Denn: Das Ziel sei die Realisierung eines Sport-Campus («Sportzentrum Ostschweiz») mit einer Sportschule. Über 30 Sportarten sollen die Trainings- und Wettkampfstätten des Campus benutzen. Vor diesem Hintergrund hat sich eine Interessengemeinschaft zur Übernahme des Sportzentrums Gründenmoos gebildet. Das ist der Verein Netzwerk Sport, der dem Bundesrat im Herbst 2020 ein Gesucht eingereicht hat.

Polysportiv ausgerichtetes Zentrum

Jetzt wird das Ganze konkret. Geplant sind gemäss Bundesamt für Sport drei Sporttrakte. Sporttrakt 1 beherbergt eine Sechsfachturnhalle (zwei Handballfelder) mit einer Zuschauerkapazität von bis zu 3500 Plätzen, eine Sportschule, ein Fecht- und ein Kampfsportzentrum sowie Räumlichkeiten für Athletiktraining, Regeneration und Beherbergung.

Sporttrakt 2 bietet Infrastrukturen für Tennis und Badminton, während Sporttrakt 3 Anlagen für den Turn- und den Pferdesport unterbringt. Die Gesamtinvestition wird auf 60 Millionen Franken geschätzt. Aus dem Kredit NASAK 5 (Nationales Sportanlagenkonzept) ist eine Finanzhilfe von maximal fünf Millionen Franken vorgesehen. Insgesamt will der Bundesrat von 2022 bis 2027 67 Millionen zur Förderung von Sportanlagen sprechen.

Dass der Bundesrat das Sportzentrum Ostschweiz ins fünfte NASAK-Förderprogramm aufgenommen hat, ist für Stadtrat Mathias Gabathuler, Vorsteher der Direktion Bildung und Freizeit, «ein extrem gutes Zeichen». Das Sportzentrum, für das gegenwärtig eine Machbarkeitsstudie erarbeitet wird, hat gemäss dem städtischen Sportminister ein «riesiges Potenzial».

Stadtrat Mathias Gabathuler, Direktion Bildung und Freizeit. Bild: Michel Canonica

Ein Potenzial, das weit über den Sport hinausgehe, sagt Gabathuler, der für die Stadt St.Gallen im Lenkungsausschuss für das Projekt sitzt. Den Vorsitz des Lenkungsausschusses hat der St.Galler Bildungschef Stefan Kölliker.

Gemäss Gabathuler soll das «Sportzentrum Ostschweiz» auf drei Säulen zu stehen kommen: Leistungssport, Kompetenzzentrum Gesundheitswissenschaften, Bildung. Er versteht die fünf Millionen Franken aus dem NASAK-Topf aus Anschubfinanzierung «für ein Ostschweizer Gesellschaftsprojekt». Würde dieses verwirklicht, hätte es die gleiche Bedeutung und Ausstrahlung wie die Zentren in Magglingen im Kanton Bern oder in Tenero im Kanton Tessin, ist Gabathuler überzeugt.

Das Vorhaben ist breit abgestützt

Für die Verwirklichung arbeiten die Stadt und der Kanton St.Gallen sowie verschiedene Sportverbände mit dem Verein Netzwerk Sport zusammen. «Das Magglingen der Ostschweiz»: So titelte das «St.Galler Tagblatt» im März 2020. Es ging um das Gründenmoos und die Pläne des Vereins Netzwerk Sport, dort ein Leistungssportzentrum zu betreiben.

Der Hintergrund: Die Genossenschaft Migros Ostschweiz gab im Sommer 2019 bekannt, das Baurecht für die Anlage im Gründenmoos aus wirtschaftlichen Gründen nicht mehr ausüben zu wollen und den Vertrag mit der Stadt St.Gallen als Grundstückeigentümerin nicht zu verlängern.

Die Stadt entschied später, die Sportanlage nicht abzubrechen, sondern sie von der Migros zu übernehmen und einer neuen Nutzung zuzuführen. Es gingen rund 20 Bewerbungen ein. Im April 2020 entschied die Stadt, die Tennis- und Freizeitanlage im Gründenmoos dem Verein «Netzwerk Sport» vorerst für eine fünf Jahre dauernde Zwischennutzung zu überlassen.

In der Herbstsession im Nationalrat

Der Verein hat im Herbst 2020 den Betrieb der Tennisanlage übernommen. Hiefür hat der Verein an vielen Schrauben gedreht: Die Anlage wird mit einer schlanken Führung betrieben, die Preise wurden dem Markt angepasst. Das Personal der Migros wurde grösstenteils übernommen. Netzwerk Sport gehören zahlreiche Botschafter an, aktuelle und ehemalige Ostschweizer Sportgrössen: Jolanda Neff, Lars Geisser, Daniel Lopar, Tranquillo Barnetta, Sonja Nef, Olivier Bernhard.

Die NASAK-Vorlage wird in der Sommersession der Kommission Wissenschaft, Bildung und Kultur (WBK) des Nationalrats zugeleitet, wie Kommissionssekretär Marcello Fontana auf Anfrage sagt. Der Nationalrat als Erstrat wird sich in der Herbstsession mit dem Geschäft befassen. In der WBK sitzen die Ostschweizer Parlamentarier Thomas Brunner (GLP/St.Gallen), Verena Herzog und Diana Gutjahr (beide SVP/TG).