Prozess am Bezirksgericht Frauenfeld Jetzt im Ticker – Leichenfund von Zezikon: Vergewaltigungsopfer sagt aus – unter Ausschluss der Öffentlichkeit Januar 2018: In einem Waldstück bei Zezikon wird der Leichnam einer jungen Frau aus dem Aargau gefunden, eingerollt in einen Teppich. Heute stehen drei Männer vor dem Bezirksgericht Frauenfeld. Die Anklage: Störung der Totenruhe. Weitere Vorwürfe gegen den Hauptbeschuldigten: Vergewaltigung, Körperverletzung, Drogendelikte. David Grob 10.05.2021, 08.00 Uhr

In diesem Tobel in einem Wald bei Zezikon wurde der Leichnam der 20-jährigen Isabella T. gefunden, eingerollt in einen Teppich. Bild: Mario Testa

Das ist passiert Im Januar 2018 wurde der Leichnam einer jungen Frau in einem Wald bei Zezikon gefunden. Sie galt seit einer Nacht im Ausgang in Zürich im November 2017 als vermisst. Gemäss Anklageschrift starb die 20-Jährige aus Turgi, Kanton Aargau, in der Wohnung eines niederländischen Drogendealers in einem Thurgauer Dorf, woran ist unklar.

Vor Gericht stehen der Drogendealer und zwei Komplizen. Sie sollen den Leichnam ins Waldstück gebracht haben.

Gegen alle drei wirft die Staatsanwaltschaft Störung des Totenfriedens und Drogendelikte vor. Gegen den Hauptbeschuldigten J.B. ausserdem Vergewaltigung, Drohung, Verstösse gegen das Waffengesetz und Körperverletzung.

08:54 Uhr

Darüber berichtet die Zeugin

Gemäss Anklageschrift hat der Hauptbeschuldigte J.B., ein heute 40-jähriger Niederländer, eine heute 21-jährige Brasilianerin im August 2019 in einem Hotel in Graubünden vergewaltigt. Die beiden haben sich in einer Bar kennengelernt, konsumierten gemeinsam Kokain und besuchten schliesslich ein Hotel. Hier hat der Hauptbeschuldigte die junge Frau gemäss Anklageschrift erst psychisch unter Druck gesetzt, sie später geschlagen, mit einer zerbrochenen Flasche bedroht und schliesslich vergewaltigt. Ebenso habe er mit der Tat von Zezikon geprahlt und behauptet, er habe Isabella T. umgebracht. Das Opfer konnte fliehen, nachdem der Täter eingeschlafen war.

08:40 Uhr

Im August 2019 soll der Hauptbeschuldigte J.B. (Name der Redaktion bekannt) in Chur eine Frau vergewaltigt haben. Sie wird nun befragt - unter Ausschluss der Öffentlichkeit und ohne Konfrontation mit den drei Angeklagten im Fall Zezikon. Sie haben den Gerichtssaal verlassen. Der Hauptbeschuldigte und sein Verteidiger können die Verhandlung aus dem Nebenraum via Videoübertragung mitverfolgen. Die Medienschaffenden sitzen im Vorraum vor dem Gerichtssaal.

08:38 Uhr

Die Verhandlung ist eröffnet. Auf das Verlesen der Anklage wird verzichtet. Ebenso ist eine Dolmetscherin im Saal, welche für den Hauptbeschuldigten übersetzt.

08:34 Uhr

Die Vizepräsidentin des Gerichts listet die Anklagepunkte gegen die drei Beschuldigten auf. Hauptvorwurf: Störung des Totenfriedens.

08:31 Uhr

Herzlich willkommen aus dem Bezirksgericht Frauenfeld. Wir berichten heute den ganzen Tag über den Prozess im Fall Zezikon.

8:00 Uhr

Ein Fall, der die Schweiz bewegte

Es ist ein Fall wie aus einem Gangsterfilm, und doch bittere Realität: Am 25. Januar 2018 wurde der Leichnam der 20-jährigen Isabella T. in einem Tobel in Zezikon gefunden, eingewickelt in einen grünen Teppich. Seit November 2017 galt die junge Frau als vermisst, zuletzt war sie im Ausgang in Zürich gesichtet worden.

Heute stehen die drei Männer vor dem Bezirksgericht Frauenfeld, die kurz nach dem Leichenfund verhaften worden sind. Die Anklage: Störung des Totenfriedens. Der Hauptangeklagte ist ein heute 40-jähriger Drogendealer niederländischer Staatsbürgerschaft, Mitbeschuldigte sind zwei Komplizen des Hauptangeklagten. Die letzten Stunden vor ihrem Tod soll Isabella T. in der Wohnung des damals 36-jährigen Hauptbeschuldigten verbracht haben. Die genaue Todesursache ist unklar, vermutet wird ein tödlicher Drogenmix. Der Vorwurf der vorsätzlichen Tötung habe sich «nicht derart erhärten lassen, als dass diesbezüglich Anklage zu erheben gewesen wäre», ist der Anklageschrift zu entnehmen.

Klarer ist für die Anklage aber, was nach dem Tod von Isabella T. passiert ist: Der Hauptbeschuldigte rief zwei Kollegen an, sie umwickelten den Leichnam mit einer Paketschnur und einem grünen Fransenteppich. Die Komplizen fuhren den Leichnam in ein Waldstück bei Zezikon, wo er zweieinhalb Monate später gefunden wurde. Der Hauptangeklagte soll in der Zwischenzeit Kleider, Handy und Utensilien der Toten in einen Kehrichtsack vor dem Mehrfamilienhaus entsorgt haben.

Das fordert die Anklage

Die Liste der Anklagepunkte gegen den Hauptbeschuldigten ist lang, Störung des Totenfriedens nur ein Punkt unter vielen. So wirft die Staatsanwaltschaft dem 40-jährigen Drogendealer unter anderem Vergewaltigung, einfache Körperverletzung, mehrfache Drohung, Verstösse gegen das Waffengesetz und verschiedene Drogendelikte vor.

Die beiden Komplizen des Haupttäters, die heute ebenfalls vor dem Bezirksgericht Frauenfeld stehen, müssen sich wegen Störung des Totenfriedens, Irreführung der Rechtspflege und Drogendelikte verantworten.