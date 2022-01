St.Galler Schulhäuser suchen Ersatz für erkrankte Lehrpersonen

Lehrerausfälle Kurz vor dem Omikron-Peak: St.Galler Lehrpersonen suchen nach Stellvertretungen und sind frustriert über Aufhebung der Maskenpflicht Die Virusmutation Omikron geht in den Schulhäusern der Stadt St.Gallen um. Mittlerweile gestaltet sich die Suche nach Stellvertretungen knifflig, und es kommt Unverständnis auf, dass der Kanton per 31. Januar die Maskenpflicht ab der 4. Klasse wieder aufheben will. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Seit dem 3. Januar gilt im Kanton St.Gallen ab der 4. Klasse Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler. Bild: Donato Caspari

Das Bundesamt für Gesundheit sagte am Mittwoch, dass es auf dem Höhepunkt der Omikron-Welle mit Ausfällen von 10 bis 15 Prozent aller erwerbstätigen Erwachsenen rechne. Besagter Höhepunkt soll Ende Januar eintreffen, bis dahin würden die Fallzahlen kontinuierlich ansteigen.

Leichte Zunahme bei Krankheitsfällen

Martin Annen, Leiter der St. Galler Dienststelle für Schule und Musik Bild: Benjamin Manser

Auch vor den Stadtsanktgaller Schulen macht die neue Virusvariante keinen Halt. So stellen die Schulhäuser eine leichte Zunahme an Isolations- und Quarantänefällen fest, wie Martin Annen, städtischer Dienststellenleiter für Schule und Musik, auf Anfrage sagt. Die Zahl der Ausfälle werden jeweils montags erhoben. Am 3. Januar, als der Schulbetrieb wieder aufgenommen wurde, waren 14 Lehrpersonen und 31 Schülerinnen und Schüler in Isolation; zwei Lehrpersonen und 46 Schülerinnen und Schüler befanden sich in Quarantäne. Eine Woche später, dem 10. Januar, waren es 17 Lehrpersonen und 54 Schülerinnen und Schüler, die positiv getestet wurden und in Isolation mussten. Sechs Lehrpersonen und 92 Schüler waren in Quarantäne.

Gemessen am Total von rund 850 Lehrpersonen und rund 6500 Schülerinnen und Schülern bewege man sich zwar auf tiefem Niveau, sagt Annen. Dennoch:

«Es ist zurzeit für die Schulleitungen eine riesige Herausforderung, Stellvertretungen zu organisieren.»

Zumeist springe vom bestehenden Personal jemand ein, dann würden Studierende, Pensionierte und weitere Personen kontaktiert, die Kapazität haben. Zuletzt suche man online auf Stellvertreterbörsen und über berufliche und private Kontakte.

Aufgrund der Lage sagten erste Ostschweizer Schulen die bevorstehenden Skilager ab. Die Stadt St.Gallen hat noch keinen definitiven Entscheid getroffen. «Uns ist es ein Anliegen, dass die Winterlager stattfinden. In Einzelfällen werden jedoch Winterlager aus triftigen Gründen entweder verschoben oder gar abgesagt», sagt Annen. Falls Lager zu Stande kommen, würde Anfang der Lagerwoche eine kontrollierte Selbsttestung durchgeführt. Anschliesse gälten die Schutzmassnahmen des Lagerorts, des Lagerhauses und des öffentlichen Verkehrs.

Vereinzelte Eltern reklamieren wegen Maskenpflicht

Um die Ansteckungen an Schulen im Zaum zu halten, wurde mit Wiederbeginn des Schulbetriebs am 3. Januar eine Maskenpflicht für alle Lehrpersonen und Schüler ab der vierten Klasse beschlossen. Für die Schülerinnen und Schüler stelle die Maskenpflicht in der Regel kein Problem dar, sagt Annen.

Die Regelung sorgte bisher aber bei einigen Eltern für rote Köpfe. In Widnau unterzeichneten 60 Mütter und Väter, darunter auch Lehrpersonen, einen Brief, der die Aufhebung der Maskenpflicht fordert. Auch in der Stadt St.Gallen gibt es laut Annen vereinzelte Vorfälle:

«Die meisten Eltern haben Verständnis für die Maskenpflicht, es gibt jedoch auch Eltern, die wegen der Maskenpflicht reklamieren.»

Unter den Lehrpersonen habe die Mehrheit Verständnis für die Regelung, auch wenn ein ganzer Unterrichtstag mit Maske mühsam sei. Doch die Lehrerinnen und Lehrer seien neben der Maskenpflicht nach wie vor auch in der Umsetzung der anderen Verhaltensvorgaben von Bund und Kanton gefordert, sagt Annen. «Gerade im Kindergarten und in der Grundstufe sind häufiges Händewaschen, 1,5-Meter-Abstand und Niesen in die Armbeuge eine Herausforderung.»

Im Kanton St.Gallen wird am 31. Januar die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler ab der vierten Klasse wieder aufgehoben und in eine dringende Empfehlung an die Eltern umgewandelt. Welchen Kurs die Stadt St.Gallen bezüglich Maskenpflicht fahren wird, ist laut Annen noch nicht klar: «In der Pandemiebewältigung beurteilen wir die Situation von Woche zu Woche. Der 31. Januar ist ausserhalb davon.»

Tamara Wenzler, Präsidentin des Verbands Lehrpersonen Sektion St.Gallen Bild: Ralph Ribi

Tamara Wenzler ist Präsidentin des Verbands für Lehrpersonen in der Stadt St.Gallen. Bei Lehrpersonen würde unter anderem genau diese Aufhebung der Maskenpflicht für Kopfschütteln sorgen. Ausserdem haben die Lehrpersonen einige Anliegen. An die Eltern, an ihre Mitarbeiter und an die Regierung.

Wie ist die Gemütslage bei Lehrerinnen und Lehrern?

Tamara Wenzler: Die Einen haben Angst, fühlen sich überfordert und verunsichert, andere sind zornig, wieder andere optimistisch.

Was sind derzeit die grössten Herausforderungen für Lehrpersonen?

Sie erleben, wie die Pandemie die Psyche der Kinder und Jugendlichen belastet. Sie sind bemüht, ihnen dennoch einen guten und abwechslungsreichen Unterricht zu bieten sowie Normalität und schöne Momente zu ermöglichen.

Welche Anliegen haben Lehrpersonen an Sie?

Momentan fragen Lehrpersonen mit Risikopatienten im Haushalt an, ob sie verpflichtet werden können, in ein Skilager zu fahren. Es gibt auch wütende Lehrpersonen, welche die Aufhebung der Maskenpflicht ab dem 1. Februar nicht nachvollziehen können. Warum so ein Entscheid genau dann gefällt wird, wenn der Peak der Omikron-Welle auf uns zukommt, scheint widersinnig und vor allem deshalb fragwürdig, weil der Bund die Homeoffice-Regel noch bis Ende März aufrechterhalten will. Viele Lehrpersonen würden sich mehr Tatkraft von der Stadt wünschen, für ihre Angestellten einzustehen.

Welche Forderungen stellen die Lehrpersonen?

An Eltern: Seien Sie versichert, dass jede Lehrperson ihr Bestes für Ihr Kind gibt. Wir üben unseren Beruf mit Leib und Seele aus. An andere Lehrpersonen: Haltet zusammen, auch wenn ihr nicht einer Meinung seid. Durch diese Pandemie kommen wir nur gemeinsam. An die Regierung: Handeln Sie nicht auf Kosten der Lehrpersonen! Wenn es nochmals Schulschliessungen geben sollte, dann sind Ihre Entscheidungen dafür verantwortlich. Skilager zu erlauben, obwohl der Bund seit Dezember davon abrät, Maskenpflicht abschaffen, obwohl eine Welle uns im Griff hat: Das sind Entscheidungen, die wir Lehrpersonen ausbaden müssen.

