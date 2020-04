Leere Strassen wegen Corona-Lockdown – in der Ostschweiz kommen die Raser raus Die Polizei kontrolliert derzeit vermehrt die Geschwindigkeit auf Ostschweizer Strassen. Ines Biedenkapp 24.04.2020, 05.00 Uhr

Bei schönem Wetter wird gerne mal zu schnell gefahren. Daher führen die Ostschweizer Polizeien mehr Kontrollen durch. Bild: Kapo SG

Auf der Auerstrasse in Heerbrugg gilt eine Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Das wird von Autofahrern allerdings gerne mal vergessen. So fiel der Kantonspolizei während einer Kontrolle am Mittwoch ein 22-jähriger Autofahrer auf der Strecke auf, der dachte, es sei eine Geschwindigkeit von 93 Stundenkilometer erlaubt. Ihm wurde der Führerausweis abgenommen. Auch in Lichtensteig wurde einem 22-jährigen Autofahrer der Führerschein abgenommen, nachdem er innerorts in einer 50er-Zone mit 111 Stundenkilometer unterwegs war. Zudem hat die Staatsanwaltschaft die Sicherstellung des Fahrzeugs verfügt.