Lebensmittelkontrolle Verschimmelter Broccoli, verdorbener Mozzarella: Ausserrhoder Restaurant wurde wegen Hygienemängel geschlossen – und ist nun bereits wieder offen Im Rahmen einer Routinekontrolle stiess die Lebensmittelkontrolle auf gravierende Hygienemängel und hat das Restaurant geschlossen. Gemäss Medienberichten ist die betroffene Beiz nun jedoch bereits wieder geöffnet – nur fünf Tage nach der Kontrolle. Aktualisiert 20.07.2021, 13.04 Uhr

Unter anderem wurde im Restaurant auch verdorbener Mozzarella gefunden. Bild: Kantonskanzlei AR

(kk/alr/dar) Am Donnerstag, 15. Juli 2021, führte die Lebensmittelkontrolle in Appenzell Ausserrhoden eine routinemässige Kontrolle in einem Gastronomiebetrieb durch. Dabei stiess sie auf zahlreiche verdorbene, überlagerte und verschimmelte Lebensmittel, die zudem bei zu hohen Temperaturen aufbewahrt wurden. Da eine Gesundheitsgefährdung für die Konsumentinnen und Konsumenten nicht ausgeschlossen werden konnte, mussten die Kontrolleure eine sofortige Betriebsschliessung anordnen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.