Lauf-ABC: Mit diesen neun Übungen verbessern Sie Ihre Lauftechnik

Lauf-ABC Wie du leichter den Berg hochkommst: Unser Laufcoach Dan Uebersax verrät neun Lauftipps Wer den Grundschritt sauber ausführt, eine aufrechte Haltung einnimmt und die Arme immer mitschwingt, läuft leichter. Wie man das trainieren kann, zeigt Laufcoach Dan Uebersax in neun Videos im Profitipp der «Tagblatt»-Laufchallenge. Ruben Schönenberger 07.07.2021, 05.00 Uhr

Dan Uebersax gibt Tipps, wie man die Lauftechnik verbessern kann. Bild: Kevin Roth

Rennen ist einfach: Schuhe an und los. Aber auch beim Laufen kann man die Technik verbessern. Nicht, weil man sonst den Sport gar nicht ausüben kann. Aber weil es dann etwas leichter berghoch geht, weil man besser Luft kriegt oder schneller wird. Aber auch, weil man so Verletzungen vorbeugen kann.

Dan Uebersax, Ernährungsberater und Laufcoach, zeigt neun Übungen, die beim Laufen helfen können. Mit seiner Firma Megajoule betreut er verschiedene Sportlerinnen und Sportler, unter anderem den Thurgauer Marathonläufer Patrik Wägeli. «Das Wichtigste ist der Grundschritt», sagt Uebersax. Egal bei welchem Tempo, ob bei flachem oder steilem Gelände, die Schrittbewegung bleibe im Grundsatz immer die gleiche: «Das Gewicht ist auf dem Fussballen, über diesen stösst man sich ab.»

An Ort treten, um schneller vorwärtszukommen

Um den Schritt zu üben, trittst du an Ort. Das schweizerdeutsche Wort «täbele» dürfte der Bewegung am nächsten kommen. Bei der Fussgelenksarbeit berührt die Ferse den Boden praktisch nicht, der Druck ist wie erwähnt auf den Fussballen.

Gleichzeitig nimmst du die Arme mit, bleibst in einer aufrechten Haltung und fängst dann langsam an, vorwärtszulaufen. Uebersax zeigt im Video, wie das aussieht:

Lauf-ABC: der Grundschritt. Video: Ruben Schönenberger

Diese Übung zählt zum sogenannten Lauf-ABC, das mehrere Trainingseinheiten umfasst. Der Name ist etwas irreführend, weil es nicht pro Buchstaben eine Übung gibt und weil auch nicht immer die gleichen Übungen dazu gezählt werden. Er passt aber insofern, als dass es um die Grundlagen des Laufens geht, wie es beim normalen ABC um die Grundlagen der Sprache geht.

Wenn du den Grundschritt verinnerlicht hast, kannst du alle paar Schritte ein Bein hinten hochziehen. Anfersen nennt sich das. Das verbessert die Koordination und die Beweglichkeit der Oberschenkelmuskulatur.

Lauf-ABC: Anfersen. Video: Ruben Schönenberger

Ebenfalls gut für die Koordination ist das Gegenstück zu dieser Übung, das Skipping oder zu Deutsch der Kniehebelauf. Nun ziehst du die Beine vorne nach oben. Dabei versuchst du, die Schrittfrequenz zu halten.

Lauf-ABC: Beine hochziehen. Video: Ruben Schönenberger

Diese zwei Übungen kannst du auch intensivieren und die Beine bei jedem Schritt anziehen.

Die Arme nicht vergessen

Schon beim Grundschritt haben wir erwähnt, dass die Arme immer mitschwingen sollten. Das ist deshalb wichtig, weil du dadurch ebenfalls Vorwärtsenergie erzeugst. Das siehst du deutlich bei der nächsten Übung. Bei dieser läufst du mit gestreckten Beinen vorwärts. Dabei stösst du dich immer noch über den Vorderfuss ab.

Lauf-ABC: gestreckter Gang. Video: Ruben Schönenberger

Wenn du hier die Arme nicht mitbewegst, merkst du sofort, dass du kaum vorwärtskommst.

Die Kraft der Arme spürst du auch bei dieser sehr fröhlich wirkenden Übung: Du hüpfst vorwärts, ziehst das Knie an und streckst die Arme in die Luft. Du stärkst damit die Körperstreckung und auch das Abstossen über den Fussballen.

Lauf-ABC: fröhliches Hüpfen. Video: Ruben Schönenberger

Richte dich beim Laufen auf

Die nächste Übung zeigt, wie wichtig eine aufrechte Haltung ist. Du startest in einer gebückten, unnatürlichen Haltung, versuchst dich aber trotzdem über den Fussballen abzustossen. Gerade weil das in dieser Position schwerfällt, kannst du das Abstossen so gut üben. Wenn du dich dann wieder aufrichtest, den Oberkörper stabilisierst und das Becken etwas nach vorne drückst, merkst du sofort, wie diese Haltung das Laufen einfacher macht.

Lauf-ABC: gebückte Haltung. Video: Ruben Schönenberger

Zum guten Lauferlebnis trägt auch eine stabile Körperhaltung bei. Diese kannst du mit der folgenden Übung trainieren. Dabei hüpfst du mit einem Bein nach vorne und versuchst dich auf diesem einen Bein zu halten und zu stabilisieren. Danach hüpfst du weiter nach vorne auf das andere Bein.

Lauf-ABC: vom einen Bein aufs andere. Video: Ruben Schönenberger

Die nächste Übung trägt ebenfalls zu einer guten Stabilität bei und sieht dabei erst noch etwas nach Karate Kid aus. Du streckst die Arme links und rechts vom Körper weg, stehst möglichst ruhig auf einem Bein und wechselst dann schnell aufs andere Bein.

Lauf-ABC: ein Hauch von Karate Kid. Video: Ruben Schönenberger

Beweglich bleiben

Für eine aufrechte Haltung und einen stabilen Unterkörper sorgt die letzte Übung: Mit dem immer noch gleichen Grundschritt läufst du nach vorne. Anstatt die Arme wie üblich mitzunehmen, streckst du sie aber wie in der vorherigen Übung links und rechts vom Körper weg.

Danach drehst du den Oberkörper in die eine Richtung, sodass die Arme zur Laufstrecke ausgerichtet sind. Anschliessend drehst du den Oberkörper in die andere Richtung, sodass der andere Arm nach vorne zeigt. Nur der Oberkörper macht die Drehbewegung mit, der Unterkörper ist immer in die Laufrichtung ausgerichtet.

Lauf-ABC: Rotation. Video: Ruben Schönenberger

Was mache ich nun mit all diesen Übungen?

«Wer in ein organisiertes Lauftraining geht, wird solche Übungen häufig zu Beginn machen», sagt Uebersax. Es mache Sinn, das alles auf einer ebenen Fläche, zum Beispiel einer Wiese oder einer Tartanbahn, auszuprobieren. «Aber auch ein normales Lauftraining können wir mit einige Laufschulelemente aufpeppen.» Das könnte dann zum Beispiel so aussehen:

Mit dem Grundschritt an Ort und Stelle starten.

Langsam in eine Vorwärtsbewegung übergehen.

Das Tempo über etwa 60 Meter kontinuierlich steigern und dann weitere rund 20 Meter beibehalten. Dies kannst du drei- bis viermal wiederholen.

Auch andere Übungen wie zum Beispiel das Hüpfen oder die ausgestreckten Arme kannst du zwischendurch problemlos in eine Laufeinheit einbauen.

Mit all diesen Übungen kannst du deine Laufökonomie verbessern. Der Armschwung, die Fussgelenksarbeit und die Wahl der richtigen Schrittlänge sind deshalb also bei jeder Trainingsrunde und natürlich auch in einem Rennen wichtig:

Wenn du den Puls in den Steigungen nicht hochjagen willst, werden die Schritte schon ganz zu Beginn der Steigung kleiner, der Grundschritt bleibt aber der gleiche. Vorne nicht weit ausholen, über den Vorfuss abrollen und hinten beim Abstossen aktiv etwas Druck auf die Fussballen geben.

Wenn es wieder gerade ausgeht und man das Tempo anziehen möchte: Die Schritte grösser werden lassen. Dabei darauf achten, die Schritte nach hinten zu vergrössern. Das mag im ersten Moment seltsam klingen, lässt sich aber leicht umsetzen, wenn man sich darauf konzentriert. Du solltest mit den Füssen nicht zu weit vor dem Körper auftreten und trotzdem grosse Schritte machen.

Und auch bergab laufen solltest du üben. Hier nicht unnötig bremsen: Lass es rollen! Gib etwas Vorlage, gehe ganz leicht in die Knie, hole auch hier vorne nicht weit aus, rolle gut über den Vorfuss ab und mache hinten den Schritt lang. Versuch es einmal, variiere und spüre, wann es sich am besten anfühlt und es die geringsten Schläge gibt.

Nicht zuletzt bringen dir die Übungen auch etwas, wenn die Kräfte während eines Laufs langsam schwinden. Oft fällt man dann etwas in sich zusammen. Erinnere dich in diesen Momenten an die aufrechte Haltung, an das Mitschwingen der Arme und an den Grundschritt. Es wird sogleich etwas leichter.