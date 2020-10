«Lasst uns nicht im Regen stehen»: Das Pflegefachpersonal fordert mit einer Menschenkette bessere Arbeitsbedingungen Der Mangel an Pflegefachpersonal spitzt sich zu. Die Fachleute fordern mehr Lohn, Wertschätzung und besseren Arbeitsbedingungen. Mit einer Protestaktion in St.Gallen, gemeinsam mit Verbänden und Gewerkschaften, verleihen sie ihrem Unmut Ausdruck. Sabrina Manser 29.10.2020, 19.42 Uhr

Fast 100 Personen reihen sich in einer Kette der Marktgasse entlang und protestieren für bessere Arbeitsbedingungen für das Pflegefachpersonal. Bild: Ralph Ribi

In Reih und Glied stehen sie da, mit Maske, Schirm, Regenjacke. Für den nötigen Abstand wird ein rot-weisses Band gespannt. Es sind Pflegefachleute, die an diesem Donnerstagabend mit einer Menschenkette in der St. Galler Innenstadt ein Zeichen setzen. Sie protestieren für bessere Arbeitsbedingungen in ihrem Beruf. Eine Frau hat ihr Plakat um den Hals gehängt. Darauf steht: «Wer pflegt uns morgen?»