Der Thurgau hält am Schleppschlauch-Obligatorium fest

Landwirtschaft Seilziehen um den Schleppschlauch – im Gegensatz zum Bund hält der Thurgau am Termin für das Obligatorium fest Der Bundesrat hatte ein Einsehen. Der Zeitpunkt, ab dem nur noch mit dem emissionsmindernden Schleppschlauch Gülle ausgebracht werden darf, wird um zwei Jahre nach hinten geschoben. Nicht so im Thurgau, der am 1. Januar 2022 für die Einführung des Obligatoriums festhält. Die Landwirtschaft ist not amused. Christian Kamm 18.11.2021, 05.05 Uhr

Die Gülle wird mit dem Schleppschlauch-Verfahren näher am Boden verteilt, womit weniger Emissionen anfallen. PD

Die Landwirtschafts-Lobby hatte sich in Bern intensiv um eine Verschiebung des Schleppschlauch-Obligatoriums von 2022 auf 2024 bemüht. Mit Erfolg, wie der kürzlich verkündete Meinungsumschwung in der Landesregierung beweist. Auf diese Weise will man den Bauern mehr Zeit für die Beschaffung entsprechender Geräte geben. Denn auch hier sind die Lieferzeiten lang und es kommt zu Verzögerungen.

Im Massnahmenplan Ammoniak festgeschrieben

Die Landwirtschaft kann aus ihrer Sicht aufatmen - im Thurgau allerdings nur halb. Neben Luzern fährt der Kanton Thurgau beim emissionsarmen Güllen schon länger einen ambitionierteren Kurs. Das hängt damit zusammen, dass beide Kantone einen Massnahmenplan Ammoniak erarbeitet haben. Zu den ersten Massnahmen gehört: die Reduktion der Emissionen beim Güllen. Auf Anfrage verweist Martin Eugster, Chef des kantonalen Amtes für Umwelt, darauf, dass der Massnahmenplan gemeinsam mit der Landwirtschaft erarbeitet und unabhängig vom Bundesobligatorium verabschiedet worden sei:

Martin Eugster, Leiter des Amtes für Umwelt des Kantons Thurgau. Reto Martin

«Der Einführungstermin ist seit rund einem Jahr bekannt und viele Betroffene haben sich gut darauf vorbereitet.»

Trotzdem: Die Regierung des landwirtschaftsfreundlichen Thurgaus ist restriktiver als der Bundesrat? Daniel Vetterli, Co-Präsident des Thurgauer Bauernverbands, betont auf Anfrage, dass man erwartet habe, dass der Kanton mit dem Bundesrat mitziehen werde. «Wir sind in dieser Angelegenheit auch vorstellig geworden.» Er bestätigt zudem den Umstand langer Lieferfristen von acht bis 18 Monaten. Da bewege man sich bereits ins Jahr 2023 hinein, so Vetterli. «Wir haben deshalb wirklich auf ein Einsehen beim Kanton gehofft.» Jetzt aber entstehe eine «Grauzone».

Ein Stück entgegen gekommen

Grauzone deshalb, weil der Thurgau seinen Bauern letztlich doch ein Stück weit entgegen gekommen ist. So verlangen die Behörden per Ende 2021 lediglich, dass die Bestellung eines Schleppschlauch-Geräts erfolgt ist. In der Scheune stehen muss es noch nicht. Amtschef Eugster rechnet damit, dass sich 2022 eine langsame, jedoch kontinuierlich steigende Einführung der emissionsmindernden Ausbringtechniken entwickeln wird:

«Nach unseren Informationen wenden bereits über 60 Prozent der Tierhaltungsbetriebe im Thurgau Ausbringtechniken mit Emissionsminderung an.»

Wäre es angesichts dieser Ausgangslage nicht konsequenter gewesen, gleich die Bundesratslösung zu übernehmen? «Wir sind stets um einen pragmatischen Vollzug bemüht», antwortet Eugster. Es sei nicht geplant, dass das Amt für Umwelt per 1. Januar 2022 mit einem rigorosen Vollzug aufwarte. «Wir werden auf Dialog und Information setzen, ehe Sanktionen folgen.» Hingegen wäre eine Verschiebung des Obligatoriums lediglich eine Verschiebung des Problems, «das Ende 2023 auf andere Kantone zukommen wird».

Für Bauernpräsident Vetterli ist klar, dass angesichts dieser Rahmenbedingungen mit Verzeigungen und Bussen bis 2023 zugewartet werden muss. Der Kanton Luzern hat dies bereits so kommuniziert. Eine analoge Praxis im Thurgau wäre nicht mehr als logisch, findet Vetterli. Sonst würde man sich selbst lächerlich machen:

Daniel Vetterli, Co-Präsident Thurgauer Bauernverband.

Reto Martin

«Den Bauern nachlaufen und Bussen verteilen, müssten die kantonalen Beamten und nicht wir.»

Gemeinsam wird's günstiger

Zwar ist auch für Daniel Vetterli klar, dass am Obligatorium kein Weg vorbei führt. Kulanz wäre aus seiner Sicht aber schon deswegen angezeigt, um die Emotionen im Zaun zu halten. Denn finanziell ist das Schleppschlauch-Obligatorium für die Bauern ohnehin ein Lupf. 80'000 bis 100'000 Franken kostet laut Vetterli ein solches System. Diese Technik rufe zwingend nach überbetrieblicher Zusammenarbeit. Für jeweils drei Betriebe mit je 50 bis 60 Kühen biete sich die gemeinsame Anschaffung eines Schleppschlauchgeräts an. Er habe sich für Verhandlungen mit der Thurgauer Genossenschaft für Landwirtschaftliche Investitionskredite (GLIB) stark gemacht, sagt Vetterli. Ziel: Zinslose Darlehen im Umfang von 50 Prozent der Kosten, um die Bauern zu unterstützen.

Martin Eugster betont, dass der Investitionsbedarf stark davon abhängig sei, ob ein Betrieb das bestehende Fass um- respektive nachrüsten könne oder ein neues beschaffen müsse. Gemäss Rückmeldungen aus der Praxis beziffert der Kanton die Investitionskosten mit 20'000 bis 100'000 Franken. Eugster verweist gleichzeitig darauf, dass die Anschaffung der Technik nicht vorgeschrieben sei, sondern lediglich die emissionsmindernde Ausbringung. «Es besteht somit auch die Möglichkeit, die nötigen Gerätschaften einzumieten, auszuleihen oder eine Lohnunternehmung mit der Ausbringung zu beauftragen.»