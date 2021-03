Landwirtschaft Herr Wohnlichs Gespür fürs Federvieh: Auf einem Biohof in Romanshorn könnten die Legehennen Fussball spielen Biohennen sind deutlich teurer in der Anschaffung und im Unterhalt als ihre konventionellen Schwestern. Trotzdem lohnt sich die Eierproduktion für Thomas Wohnlich auch finanziell. Ida Sandl 31.03.2021, 05.20 Uhr

Die Legehennen haben viel Platz auf dem Biohof Wohnlich in Romanshorn. Bild: Kevin Roth

Wiesenzeit auf Wohnlichs Hof. Die Mutigen unter den rund 3000 Legehennen sind schon draussen, mit zuckenden Köpfen stolzieren sie umher. Noch bleiben die meisten aber lieber im warmen Stall. «Sie müssen sich erst an den Auslauf gewöhnen», meint Biobauer Thomas Wohnlich aus Romanshorn.

Von März bis Dezember darf das Federvieh auf die Wiese. Drei Fussballfelder stehen ihnen dann flächenmässig zur Verfügung. Im Winter ist der Auslauf auf einen Allwetterplatz beschränkt. Wohnlichs haben Sträucher gepflanzt und kleine gedeckte Unterstände errichtet. Pralle Sonne mag das Federvieh nicht, weiss Thomas Wohnlich. Der 32-Jährige führt den Hof in der dritten Generation. Sein Vater hat Mitte der 90er-Jahre mit dem Obstbau aufgehört und auf Bio umgestellt. Neben den Hühnern leben 35 Milchkühe auf dem Hof.

Eine Biohenne ist im Einkauf etwa 10 Franken teurer

Der Eierverkauf bringt etwa zwei Drittel der Einkünfte aus der Tierhaltung. Noch seien Eier rentabel, sagt Wohnlich. Obwohl er für die Bioproduktion tiefer in die Tasche greifen muss. Eine konventionelle Legehenne kostet um die 18 Franken, eine Biohenne etwa 10 Franken mehr. Und auch für das Futter zahle er rund 40 Prozent Aufpreis. Die Auflagen seien strenger als bei Nicht-Biobauern, so müsse er etwa mehr Platz pro Huhn bereitstellen. Wohnlich hat Glück, er kann etwa die Hälfte des Getreides für seine Hennen selber produzieren. Die Trinkwasserinitiative, die 100 Prozent eigenes Futter vorschreibt, könnte aber auch er nicht erfüllen.

Hühner wollen beschäftigt werden

Drei- bis viermal am Tag macht Wohnlich einen Kontrollgang durch seine beiden Hühnerställe. Wenn es ruhig ist, dann sei alles in Ordnung. Er sagt:

«Man muss ein Gespür fürs Federvieh haben.»

Hühner wollen beschäftigt sein, sie brauchen etwas zum Picken und zum Scharren. Im Winter erfülle Stroh diesen Zweck.

Thomas Wohnlich im Hühnerstall, er hat 3000 Hühner und liefert die Eier an die Migros. Bild: Kevin Roth

Die Ställe sind sauber, kein aufdringlicher Geruch steigt einem hier in die Nase. Die Hennen marschieren geschäftig herum. Er habe sehr wenig Probleme mit Krankheiten, berichtet Wohnlich. Ist doch einmal eine Henne krank, dann muss sie möglichst schnell aus dem Stall. Sobald ein Tier blute, fangen die anderen an, es zu picken. «Hühner sind nicht besonders sozial», sagt Wohnlich. Der Schweizer Tierschutz STS kontrolliert den Betrieb regelmässig.

Auch Biohühner sind Hochleistungstiere

Die Hühner auf Wohnlichs Hof sehen gesund und kräftig aus. Doch auch sie sind Hochleistungstiere, die pro Jahr um die 300 Eier legen. Eineinhalb Jahre lang verbringen sie ein Leben mit viel Freiheit und Auslauf. Dann sind sie verbraucht und werden geschlachtet. Wohnlich wechselt nach dieser Zeitspanne jeweils den gesamten Bestand eines Stalles aus.

Die Althennen werden nach Süddeutschland zum Schlachten gebracht. Es sei der geografisch nächstgelegene Betrieb mit entsprechenden Kapazitäten, sagt Migros-Sprecher Andreas Bühler. Anschliessend wird das Fleisch vom Migros-­Produktionsbetrieb Micarna zu Suppenhühnern sowie zu Geflügel-Charcuterie-Produkten verarbeitet.

Etwa 300 Eier legt eine Henne im Jahr Bild: Kevin Roth

Bevor die neuen Legehennen einziehen, desinfiziert Wohnlich den Stall. Mit 18 Wochen kommen die Hennen zu ihm, sie fangen dann an, Eier zu legen.

In der Schweiz sind auch die Bio-Standards höher als im Ausland

Wohnlich ist überzeugt von der Bioproduktion, verurteilt aber auch die konventionelle Landwirtschaft nicht. Er sagt:

«In der Schweiz sind die Standards sehr hoch im Gegensatz zum Ausland.»

In Holland gebe es Legehennenbetriebe mit 60000 Tieren, bei einer solchen Grösse sei es schwer, auf das Tierwohl zu achten.

Selbst bei Bio sei die Schweiz strenger als das Ausland. Wohnlich zieht deshalb selbst Produkte, die in der Schweiz nach herkömmlichen Standards produziert werden, den ausländischen Bioerzeugnissen vor.

Hochleistungshuhn und Kükentod

Grundsätzlich geht es Schweizer Legehennen besser als den allermeisten ihrer Artgenossen im Ausland. Seit der Tierschutz vor 20 Jahren im Gesetz verankert wurde, müssen sie nicht mehr in Käfigen leben. Der weitaus grösste Teil darf auch – zumindest zeitweise – auf einer Wiese scharren. Von den knapp 309'000 Legehennen, die gemäss Landwirtschaftsamt im Thurgau leben, haben 241'000 regelmässigen Auslauf ins Freie.

Die Zucht liegt in der Hand weniger grosser Konzerne

Trotzdem gibt es noch Luft nach oben. So gut wie alle Legehennen sind Hochleistungstiere. Die Hühnerzucht liege weltweit in der Hand von ein paar wenigen grossen Zuchtfirmen, sagt Cesare Sciarra, beim Schweizer Tierschutz für Nutztiere zuständig. Diese Konzerne produzieren Tiere, die pro Jahr um die 320 Eier legen. Mehr oder weniger ein Ei pro Tag ist die Devise.

Doch das sei mehr, als eine Henne verkraften könne. Denn für die Eier braucht es neben Phosphor und Vitamin D auch viel Kalzium, und das fehle der Henne selber. Der Effekt ist, dass die Knochen brüchig werden. Der Klassiker seien gebrochene Brustbeine. «Etwa 60 Prozent aller Legehennen haben nach einem Jahr gebrochene Brustbeine», sagt Sciarra. Dabei machen auch Biohennen keine Ausnahme. Nach einem Jahr seien die Hochleistungshühner ausgelaugt und müssen getötet werden.

Per Laser wird das Geschlecht im Ei bestimmt

Ungelöst ist auch das Problem der massenhaften Tötung von männlichen Küken. Da sie keine Eier legen und zu wenig schnell Fleisch ansetzen, sind sie nicht rentabel. Deshalb werden männliche Küken nach dem Schlüpfen aussortiert und vergast. Jedes Jahr sterben in der Schweiz etwa drei Millionen kleine Hähne. Immerhin ist Schreddern seit 2020 in der Schweiz verboten.

Es gibt Versuche, das Kükensterben zu beenden. Massentauglich sind sie bisher aber noch nicht. Respeggt nennt sich ein Verfahren, bei dem am neunten Bruttag ein Laser durch die Eierschale das Geschlecht des Embryos feststellt. Die männlichen Bibeli werden dann gar nicht erst ausgebrütet, sondern die Eier zu Tierfutter verarbeitet. Die Migros bietet neu Respeggt-Eier aus Freilandhaltung an, sie sollen ab Juli in sämtlichen Filialen erhältlich sein.

Im Biobereich gibt es ebenfalls Ansätze gegen den massenhaften Kükentod. So werden beim Biolabel Demeter auch die männlichen Hähne aufgezogen und später als Poulets verkauft. Eine andere Variante ist das Zweinutzungshuhn. Dabei setzt man auf robustere Arten, bei denen die Hennen weniger Eier legen, die Männchen dafür aber schneller wachsen. Allerdings schlägt sich der grössere Aufwand auch auf den Preis nieder.

Gut für die Tiere, schlecht für die Umwelt

Für das Tierwohl sind diese Aufzuchtformen ein Fortschritt, die Ökobilanz fällt dabei jedoch deutlich schlechter aus. Denn es sind mehr Tiere nötig, um dieselbe Menge an Fleisch und Eiern zu produzieren. Das heisst, es braucht mehr Platz und mehr Futter.