Landwirtschaft Eine Pilzkrankheit bedroht Obstbäume in der Ostschweiz – weshalb Sie jetzt umso mehr Most trinken sollten Die aus Asien eingeschleppte Pilzkrankheit Marssonina befällt vor allem dann Hochstammbäume, wenn sie bereits geschwächt sind. Die letzten trockenen Sommer und die teilweise reduzierte Pflege setzen den Hochstammobstbäumen im Thurgau und im Kanton St.Gallen zu. Wir erklären, weshalb es die Hochstammbäume gesund hält, wenn die Menschen wieder mehr Most trinken. Christa Kamm-Sager 17.03.2021, 12.00 Uhr

So sehen von Marssonina befallene Bäume aus: fast keine Blätter, kleine Früchte. Bild: Agroscope

Die aus Asien vor etwa zehn Jahren in die Schweiz eingeschleppte Pilzkrankheit Marssonina verbreitet sich in Teilen der Schweiz. Befallene Bäume verlieren ihre Blätter vorzeitig. Das führt zu Ertragsausfällen – und langfristig überleben die Bäume diesen Pilz nicht.

Der Kanton Luzern mit seinen 275'000 Hochstammbäumen hat beispielsweise verstärkt mit dem Pilzbefall zu kämpfen. Hochstammspezialist Beat Felder, Verantwortlicher für Spezialkulturen am Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung in Hohenrain, spricht gegenüber der «Luzerner Zeitung» von einem «echten Problem, das sich akzentuiert und das gleichzeitig schwierig zu lösen ist». Grundsätzlich sei die Krankheit mit den üblichen Fungiziden gegen Schorf und Mehltau zwar gut bekämpfbar. Vor einer besonderen Herausforderung stünden Bioobstbauern, denen die in konventionellen Betrieben eingesetzten Spritzmittel nicht zur Verfügung stehen würden.

Stimmt die Nachfrage, werden Bäume besser gepflegt

Urs Müller vom Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg. Bild: Donato Caspari

Auch im Thurgau, dem mit 210'000 Hochstammobstbäumen drittgrössten Obstbaukanton, ist die Pilzkrankheit Marssonina keine Unbekannte. «Es besteht beim Befall durch diesen Pilz ein klarer Zusammenhang mit der Pflege der Bäume», sagt Urs Müller, Leiter Obst, Gemüse, Beeren im Bildungs- und Beratungszentrum Arenenberg. «Gut gepflegte Hochstämme haben weniger Pilzbefall.» Aber genau hier liegt auch der Hund begraben: Dort, wo es eine Nachfrage gebe für Mostobst, würden Hochstammbäume besser genutzt und damit gepflegt. In der Schweiz müsste jede Person rund zehn Liter pro Jahr Most konsumieren, damit sich Nachfrage und Angebot die Waage halten würden.

Ein Baum brauche Licht, also einen guten Rückschnitt und Düngung, sonst werde er schwächer und sei eher anfällig für eine Krankheit. «Darum steht bei uns in der Beratung nicht eine Krankheit, sondern die Pflege im Vordergrund», so Urs Müller.

«Eine abschliessende Lösung für die Bekämpfung dieser Pilzkrankheit haben wir allerdings noch nicht.»

Von der Pilzkrankheit Marssonina befallene Blätter. Bild: Agroscope

An 38 verschiedenen Apfelsorten getestet

St.Gallen ist mit seinen gut 205'000 Hochstämmen ebenfalls ein wichtiger Obstkanton. Richard Hollenstein von der Fachstelle Obstbau im Landwirtschaftlichen Zentrum Flawil ist mit der Pilzkrankheit Marssonina bestens vertraut – und doch ist auch ihm vieles noch unbekannt. In der Versuchsfläche in Flawil werde die Anfälligkeit auf diesen Pilz an 38 verschiedenen Apfelsorten getestet und untersucht. «Wir wissen vieles noch nicht, zum Beispiel, welche Bedingungen das Wachstum des Pilzes begünstigen, es fehlen somit noch ein erhärtetes Prognosemodell und Informationen darüber, wie die Pilzsporen überwintern», gibt er zu bedenken. Die Witterung spiele bei einem Befall eine grössere Rolle, aber auch die Pflege der Bäume sei ein wichtiger Faktor, bestätigt er. Hollenstein sagt:

«Wenn ein Landwirt einen guten Preis für das Produkt erzielt, das er produziert, ist er auch bereit, mehr in die Pflege der Bäume zu investieren.»

Richard Hollenstein von der Fachstelle Obstbau beim Landwirtschaftlichen Zentrum St.Gallen. Bild: pd

Es mache ihm deshalb Sorgen, dass in der Tendenz weniger Obstgetränke konsumiert würden. «Die Lager in unseren Mostereien sind voll.» Wenn aber das einzigartige Landschaftsbild Mostindiens erhalten werden solle, müsse man auch das Produkt nutzen, das diese Bäume hervorbringen würden.

Klimaveränderung spielt mit eine Rolle

Es gebe immer wieder neue Pilze, die Bäume befallen würden, auch das Südtirol habe aktuell damit zu kämpfen, sagt denn auch der Thurgauer Fachmann Urs Müller. «Man kann eindeutig einen Zusammenhang mit der Veränderung beim Klima herstellen.» Die letzten trockenen Jahre hätten den Bäumen beispielsweise stark zugesetzt.

Aber die Veränderungen in der Vegetation hätten auch Vorteile, zum Beispiel beim Feuerbrand. In den letzten 30 Jahren habe sich die Blueschtzeit bei den Bäumen verschoben: Die Bäume blühen rund zwei Wochen früher. Das wiederum sei wegen der etwas kühleren Temperaturen ein Vorteil bei der Bekämpfung des Feuerbrandes, den man im Thurgau mittlerweile recht gut im Griff habe. Einzig im Tägermoos habe es letztes Jahr einen grossen Befall gegeben. Müller sagt:

«Die Natur ist stark, es kommt immer wieder etwas Neues, damit muss man leben.»

Die Hauptstossrichtung heisse deshalb: Robuste Sorten erforschen.