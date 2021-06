Abstimmungsnachwehen: Kein Maulkorb für Kirchen

Landeskirchen Die Kirchen bekommen keinen Maulkorb verpasst – St.Galler Kantonsparlament beendet Streit über das politische Engagement der Landeskirchen Die Kirchen müssen sich auch künftig im Kanton St.Gallen politisch nicht neutral verhalten. Eine Motion, die Leitplanken bei Abstimmungen für Religionsgemeinschaften forderte, ist im Kantonsparlament gescheitert. Regula Weik 08.06.2021, 19.30 Uhr

Werbung für Konzernverantwortungsinitiative am Kirchturm: Das gefiel nicht allen. Bild: Donato Caspari

Dürfen Kirchen bei Abstimmungen alles? Nein, sagen drei bürgerliche St.Galler Kantonsräte und forderten eine Gesetzesanpassung. Auslöser für ihren Vorstoss war die Konzernverantwortungsinitiative. Mehr als ein halbes Jahr ist es her, seit das Anliegen am Ständemehr gescheitert ist. Doch das damalige, nicht alltägliche Engagement der Kirchen hallt bis heute nach und beschäftigte am Dienstag das Kantonsparlament. Nicht zum ersten Mal. Aber vorläufig nun wohl zum letzten Mal.