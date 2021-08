LANDESGERICHT FELDKIRCH Mörderische Fantasien: Zwei Männer planten Attentat auf junge Joggerin am Bodensee Ein Deutscher und ein Vorarlberger wollten eine junge Joggerin vergewaltigen und ermorden. Darüber tauschten sie sich per Chat und Telefon aus. Doch das Landesgericht Feldkirch sieht es nicht als erwiesen an, dass sie das Verbrechen auch in die Tat umgesetzt hätten. Christiane Eckert 21.08.2021, 05.00 Uhr

Eine junge Joggerin als Opfer: Ein Deutscher und ein Vorarlberger tauschten per Chat ihre Mordfantasien aus. Bild: Vitranc/ iStockphoto

Es mutet seltsam an, was die beiden jungen Männer, der 19-jährige Deutsche und der 20-jährige Vorarlberger, als Spass ansehen. Im Chat und am Telefon malten sich die beiden ein gruseliges Verbrechen aus. Und zwar sehr konkret. Der 11. März wurde ins Auge gefasst, Opfer sollte eine junge Joggerin am Bodensee sein, die auf einem unbelebten Weg daherkommt.