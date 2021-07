Ladensterben «Wie eine Geisterstadt»: An der St.Galler Marktgasse steht eine lange Häuserzeile von Ladenlokalen leer Wer durch die St.Galler Altstadt flaniert, staunt nicht schlecht: Wo früher die Schaufenster von Zollibolli und Vögele zum Einkaufen verlockten, klaffen dunkle Löcher. Die St.Galler Marktgasse wirkt wie ausgestorben, eine 20 Meter lange Häuserzeile steht an bester Lage leer. Melissa Müller 06.07.2021, 05.00 Uhr

Im ehemaligen Zollibolli soll noch dieses Jahr ein Gastronomiebetrieb einziehen. Ob Café, Restaurant oder Take-away, ist geheim. Bild: Ralph Ribi

Fröhlich bunte Fahnen werben in den Gassen für die St.Galler Festspiele. Was sich jedoch in der Marktgasse abspielt, ist ein Trauerspiel. Eine ganze Häuserzeile von Ladenlokalen steht an bester Lage in der Innenstadt leer. Wo früher die Schaufenster von Zollibolli, Geox und Vögele zum Einkaufen verlockten, klaffen dunkle Löcher unter prachtvoll geschnitzten Erkern. Staub sammelt sich an den Fensterfronten. «Das ist nicht einladend, das ist richtig düster», sagt eine Modeverkäuferin. Abends, wenn es eindunkelt, werde die Gasse «unheimlich wie in einer Geisterstadt».

Seit das Spielwarengeschäft Zollibolli weg sei, würden weniger Leute durch die Altstadt bummeln, meinen mehrere Verkäuferinnen von Schmuck- und Parfümeriegeschäften. «St.Gallen ist schön, aber eine Schlafstadt», meint ein Rentner. Dennoch vertreibe er sich seine Zeit lieber hier als in Herisau, wo er wohnt. «Herisau tötelet noch mehr.» Die Mieten in St.Gallen seien wohl zu hoch, deshalb stünden so viele Läden leer.

«Die Hausbesitzer haben nur Dollarzeichen in den Augen.»

«St.Gallen ist tot», sagt eine weitere Passantin. In Zürich und Winterthur spiele das Leben. Sogar in Wil sei mehr los. Dem widerspricht eine Verkäuferin des Vero Moda, des letzten Modegeschäfts neben den leeren Läden. Die Boutique laufe «extrem gut», zeitweise sei der Ansturm «fast nicht zu ertragen».

20 Meter nur leere Ladenlokale: Die Flaniermeile beim Bärenplatz wirkt ausgestorben. Bild: Ralph Ribi

Bauarbeiter gehen im ehemaligen Zollibolli ein und aus und werfen Schutt in eine Mulde. Die oberen Stöcke werden zu Wohnungen umgebaut. Das Haus am Bärenplatz steht unter Denkmalschutz. Besitzerin ist die St.Galler AG für Leben & Raum, der auch die Liegenschaft neben dem ehemaligen Zollibolli an der Marktgasse 19 gehört. Nach den Sommerferien werden die Läden ausgebaut, wie es auf Anfrage heisst. Im Parterre werde ein Gastrobetrieb einziehen und im ehemaligen Geox-Shop würden künftig Sportlerbedarf und Sportbekleidung angeboten.

Genug vom Gejammer über teure Ladenmieten

Ralph Bleuer mag die Klage der überteuerten Ladenmieten nicht mehr hören. «Die leeren Läden in der Marktgasse werden alle wieder gefüllt», sagt der Präsident von Pro City St. Gallen, der Vereinigung der Geschäfte der Innenstadt. Auch beim ehemaligen Vögele zeichne sich eine Lösung ab.



Die verwaisten Lokale warten auf neue Geschäftsleute. Bild: Ralph Ribi

Jedenfalls zeichne sich eine Entspannung ab. «Jetzt ist eine Übergangszeit. Aber es geht etwas, es wird umgebaut», sagt Bleuer.

Das sei nicht zu vergleichen mit dem Leerstand in der ehemaligen «Schmatzinsel» am Marktplatz 22. Der grosse Laden, in dem sich das Nachtlokal Time Out und die City-Pizzeria befanden, steht seit zwei Jahren leer – an bester Lage. Die grossen Fenster sind mit Sprayereien verschmiert. Im Fussabstreifer vor dem Eingang stecken Dutzende Zigarettenstummel. Das verlassene Haus bereitet Bleuer Sorgen. Er sagt aber auch:

«Man muss einen gewissen Leerstand in der Altstadt akzeptieren, ohne Panik zu machen.»

Pro-City-Chef Ralph Bleuer. Bild: Michel Canonica

Auch das Gejammer über die internationalen Ladenketten, die sich in der Altstadt breitmachen, geht ihm auf die Nerven. Die Massenanbieter seien ein Zeichen der Zeit. «Die gleichen Leute, die darüber lamentieren, gehen online einkaufen.»

Es gebe immer noch viele tolle Nischen: alteingesessene, eigenständige St.Galler Geschäfte mit einer treuen Kundschaft. «Ein Grossteil der Läden ist da und hat die Türen offen.»

Das zieht: Wein, Glace und Tattoos

Zuweilen funktioniere ein Ladenkonzept in der ganzen Schweiz nicht. Wie jenes für einen Lollipop-Laden an der Spisergasse, der schliessen musste. Hingegen haben in der ganzen Altstadt Glaceläden, Tattoo-Shops, Barbershops, Nagelstudios und Weinbars eröffnet.

In der Spisergasse spielt ein Strassenmusiker Akkordeon. Beim Bärenplatz streiten zwei Kleinkinder darum, wer auf dem Bär aus Stein reiten darf. Im prunkvollen Jugendstilbau «Haus zur Laterne» befand sich bis vor rund drei Jahren die Buchhandlung Rösslitor. Sie soll für die Fläche 1,8 Millionen Franken Miete pro Jahr bezahlt haben. Heute kämpft dort der Schuhdiscounter Dosenbach mit grossen «Sale»-Schriftzügen um Aufmerksamkeit.

Eine Touristengruppe spaziert an den unschönen Leerständen am Bärenplatz vorbei. Die verlassenen Läden seien keine schöne Visitenkarte für St.Gallen, sagt Standortförderer Samuel Zuberbühler. Er spricht von einer «unglücklichen Kumulierung von Leerständen».

Standortförderer Samuel Zuberbühler. Bild: Ralph Ribi

Der Standortförderer kennt aber einige Gastronomen und Ladenbetreiberinnen, die damit liebäugeln, ein Lokal in St.Gallen zu eröffnen – aber erst, wenn sie die perfekte Location gefunden haben. Er hat eine Liste mit Interessenten und kennt ihre Vorstellungen in Sachen Mietpreis, Lage und Atmosphäre. Wenn eine Verwaltung oder ein Hausbesitzer einen Leerstand meldet, informiert Zuberbühler die Interessenten.

Zurzeit stehen laut der städtischen Standortförderung neun Ladenlokale in der Altstadt leer. Bild: Ralph Ribi

Er habe zurzeit neun Leerstände in der Altstadt zum Vermitteln. Auffallend viele würden sich in Gastronomieangebote wie Weinbars verwandeln. Die würden gut laufen. Das neue «Le Fumoir» mit hohen Fenstern und Cocktailbar in der Hinterlauben und das indische Restaurant «Radio Mumbai» im ehemaligen «Hörnli» beim Marktplatz seien positive Beispiele.

«Sie könnten ebenso in Paris und London stehen. Solche Lokale machen die Attraktivität der Stadt aus.»

Zuberbühler regt dazu an, den Fokus nicht nur auf die Leerstände zu richten. Sondern auf das Positive, was sich verändert. Das Türmlihuus etwa zügelt von der Webergasse an die Neugasse 30 ins ehemalige Schuhhaus Walder, das lange leer stand. Vis-à-vis hat sich vor rund einem Jahr das nordische Einrichtungshaus Bolia niedergelassen. «So entsteht hier eine neue Möbel- und Einrichtungsecke.» Auch das Restaurant Drahtseilbähnli läuft so gut, dass es oft ausgebucht ist. Es hat kürzlich bei der Talstation der Mühleggbahn einen Laden mit hausgemachten Spezialitäten aufgemacht, der sogar am Sonntag offen hat.

Den Mut, in schwierigen Zeiten einen Traum zu verwirklichen, hatte auch Bierbrauer Marco Hermann. «Mit viel Herzblut hat er ein herziges Lokal an der Lämmlisbrunnenstrasse eröffnet, wo er sein feines Bier ausschenkt», sagt Zuberbühler. «Genau das macht die Seele einer Stadt aus.»

Gianluca Bernet und Marco Hermann am Tresen ihres «Hermann Bier Brauerei und Lokal» im Linsebühlquartier.

Bild: Arthur Gamsa

Es gebe noch mehr einmalige, ur-sanktgallische Geschäfte, die zum Einkaufserlebnis beitragen. Spontan fallen ihm Nannas bunte Küche, Kaffee Baumgartner und die Boutiquen Goldmarie und Newman & Paul in der Schützengasse ein. Der Plattenladen Klang und Kleid an der Kugelgasse sei ein Bijou. Auch das Café Trüffelschnüffler bei der alten Klostermauer in der Nähe des Pfalzkellers sei ein inspirierender Ort.