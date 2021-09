St.Gallen: Jetzt sind die Ladenöffnungszeiten Futter für Juristen

Ladenöffnungszeiten Der Sonntagsverkauf ist ein politischer Dauerbrenner und ein Phantom: Im Moment ist das Thema in der Stadt St.Gallen ein heisses bei den Juristen Die SP-Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen» wird morgen an der Sitzung des Stadtparlaments nicht behandelt. Es wird November. Die Geschäftsprüfungskommission braucht mehr Zeit. Daniel Wirth Jetzt kommentieren 20.09.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Multergasse in der Altstadt: Hier wäre ein Sonntagsverkauf möglich. Aber es gibt keine Läden, die offen halten am Sonntag. Ralph Ribi

Eigentlich hätte sich das Stadtparlament an seiner Sitzung vom Dienstag in der Olma-Halle 2.1 zum zweiten Mal mit der Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen» beschäftigten müssen, nachdem der Rat das Volksbegehren vor rund einem Monat zur Klärung rechtlicher Fragen an die Geschäftsprüfungskommission (GPK) zurückgewiesen hatte.

Der Rechtsanwalt Andreas Dudli (FDP) ist Präsident der Geschäftsprüfungskommission des Stadtparlaments. PD

Die GPK kam am vergangenen Mittwoch zusammen und behandelte die Initiative, für die ein Komitee, das von der SP ins Leben gerufen worden war, im Winter 2020/2021 im Nu mehr als die nötigen 1000 Unterschriften für eine Initiative zusammenbrachte. GPK-Präsident Andreas Dudli (FDP) sagt, die Kommission brauche mehr Zeit, um rechtliche Fragen zu klären und um einen moderaten Gegenvorschlag zur Initiative zu formulieren.

Aus «Zukunft St.Galler Innenstadt» hervorgegangen

Um was geht es eigentlich? Als Massnahme gegen das Ladensterben als Folge des Onlinehandels und des Einkaufstourismus lancierte die Stadtverwaltung zusammen mit dem Gewerbe und dem Detailhandel das Projekt «Zukunft St.Galler Innenstadt». Als eine Massnahme zur Wiederbelebung der City wurden flexiblere Ladenöffnungszeiten genannt.

Im Frühsommer 2020 liberalisierte der Stadtrat die Ladenöffnungszeiten, indem er ein neues Reglement erliess. In der Innenstadt, in einem neu definierten Tourismusperimeter, ist seit Juni 2020 das Shoppen von Montag bis Samstag von 6 bis 20 Uhr und an Ruhetagen, sprich an Sonntagen, von 10 bis 17 Uhr möglich. Quasi über Nacht liberalisierte der Stadtrat die Ladenöffnungszeiten. Das Gewerbe und der Tourismus sprachen von einem Coup, die Gewerkschaften nannten es einen Skandal.

Die SP lancierte darauf die Initiative «Kein Sonntagsverkauf in der Stadt St.Gallen». Die nötigen 1000 Unterschriften kamen rasch zusammen. Mit der Initiative soll dem Stadtrat die Kompetenz entzogen werden, eigenmächtig über die Ladenöffnungszeiten in der Stadt St.Gallen zu entscheiden. Dazu soll der Artikel 2 des Reglements über Ruhetag und Ladenöffnung ersatzlos gestrichen werden. Bei einer Annahme muss der Stadtrat das Vollzugsreglement über Ruhetag und Ladenöffnung folglich aufheben und es würden wieder die alten Ladenöffnungszeiten gelten.

Am 24. August behandelte das Stadtparlament das Geschäft ein erstes Mal. Stadtpräsidentin Maria Pappa sagte, der Stadtrat habe auf einen Gegenvorschlag zur Initiative verzichtet, weil es rechtlich nicht möglich sei, an den Öffnungszeiten in einer Tourismuszone etwas zu ändern. Diese Öffnungszeiten gebe der Kanton vor, auch den Sonntagsverkauf. Nach Meinung des Stadtrates ist es nicht möglich, den Sonntagsverkauf zu streichen und den Rest der Tourismusladenöffnungszeiten zu belassen.

Die Fronten sind klar

Daran arbeitet jetzt die GPK. Käme die Initiative ohne Gegenvorschlag zur Abstimmung, hätte sie wohl gute Chancen, angenommen zu werden. Die Fronten im Stadtparlament sind klar abgesteckt. Die SP will die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer schützen und den eingemitteten Christlichdemokraten ist der Sonntag nach wie vor heilig. Mit einem Gegenvorschlag, der längere Öffnungszeiten am Abend zuliesse, aber den Sonntagsverkauf nicht, könnte die Mehrheit des Stadtparlaments wohl leben. Gut möglich, dass die Sozialdemokraten die Initiative zurückzögen.

Der Detailhandel ist in der Stadt St.Gallen in der Vereinigung Pro City organisiert. Ihr Präsident ist Ralph Bleuer. Er könnte gut damit leben, wenn der generelle Sonntagsverkauf gestrichen würde und die Läden werktags wie heute bis 20 Uhr geöffnet sein dürften. Bleuer sagt:

«Es hat sich herausgestellt, dass ein genereller Sonntagsverkauf kein Bedürfnis ist.»

Ralph Bleuer ist Pro-City-Präsident. Tobias Garcia

An vier Sonntagen im Jahr dürfen die Läden in der Stadt geöffnet haben. Zweimal wird ein Sonntagsverkauf traditionsgemäss im Advent abgehalten.

Bleuer wäre froh, wenn die GPK des Stadtparlaments einen Gegenvorschlag zur SP-Initiative erarbeiten könnte, der den generellen Sonntagsverkauf ausschliesst, längere Öffnungszeiten im definierten Tourismusperimeter indes zuliesse: «Das passte für Pro City gut.»

Detaillisten, die in der St.Galler Innenstadt heute generell am Sonntag geöffnet haben wollen, müssen beim Staatssekretariat für Wirtschaft darum ersuchen. Seit die neuen Regeln gelten, gab es nicht ein Gesuch darum.

Hinweis: Das St.Galler Stadtparlament tagt morgen Dienstag ab 16 Uhr in der Olma-Halle 2.1.