Ladenöffnung in Österreich FFP2-Maskenpflicht, zwei Meter Abstand, beschränkte Besucherzahl pro Geschäft: Ein Besuch im Messepark Dornbirn, wo seit Montag die Läden wieder offen sind In Österreich haben die Geschäfte seit Anfang der Woche wieder geöffnet, doch nur unter strengen Auflagen. Im Einkaufszentrum Messepark in Dornbirn sorgt Aufsichtspersonal für Ordnung. Ein Augenschein. Alain Rutishauser 11.02.2021, 17.00 Uhr

Seit Montag sind die Läden in Österreich wieder geöffnet, so auch der Messepark in Dornbirn. Besucher müssen allerdings FFP2-Masken tragen. Bilder: Alain Rutishauser (10. Februar 2021)

Negativer Coronatest, Onlineformular mit Zweck und Dauer des Aufenthalts in Österreich, schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers — diese Unterlagen benötigt, wer zurzeit beruflich nach Österreich einreisen will. Und das will ich, denn seit Montag sind die Läden und Einkaufszentren in Österreich wieder geöffnet. Ich möchte nach Dornbirn und mich im Einkaufszentrum Messepark umschauen. Wird der Messepark überrannt von Shoppingwütigen? Wie halten sich die Leute an die Sicherheitsmassnahmen? Trägt jeder die vorgeschriebene FFP2-Maske? All das will ich herausfinden.

Am Zoll wartet eine Überraschung

Also packe ich Kamera, Notizbuch und den erforderlichen Papierkram und steige in den Bus am Bahnhof Heerbrugg, der mich in Widnau über die Grenze und nach Österreich bringt. Auf Musik verzichte ich heute, die Kopfhörer behalte ich in der Jackentasche. Ich möchte mich auf die Busfahrt konzentrieren und mitbekommen, was um mich herum passiert. Meine Sinne sind geschärft, das flaue Gefühl in der Magengegend deutet auf eine leichte Nervosität hin. Ich bin gespannt, was mich am Zoll erwartet.

Die Fahrgäste kommen und gehen, ich bleibe sitzen. Bei der Haltestelle Widnau, Viscose, der letzten vor der Grenze zu Österreich, schaue ich mich um. Ausser mir ist nur noch eine Frau im Bus, alle anderen sind ausgestiegen. Ich schaue wieder nach vorne, wo sich der Zolltunnel mit dem Schriftzug «Zoll Wiesenrain Widnau» fast bedrohlich vor mir aufbäumt. Der Zoll kommt näher und näher — und dann passiert gar nichts. Seelenruhig passiert der Bus den Zoll und die Wiesenrainbrücke dahinter. Negativer Coronatest? Meinen Zweck des Aufenthalts? Alles hinfällig. Ohne auch nur ein einziges Mal gefragt zu werden, was ich in Österreich verloren habe, passiere ich die Grenze.

In Lustenau steigen wieder mehr Leute dazu. Ich ernte einige komische Blicke, da ich immer noch die chirurgische Maske trage. Abgesehen davon verläuft meine Reise aber weiterhin reibungslos. Bei der Haltestelle Dornbirn, Messekreuzung steige ich aus.

Das Einkaufszentrum ist gut besucht, nur noch wenige Parkplätze sind frei. Bild: Alain Rutishauser

Mehrere Aufseher sorgen für Ordnung im Einkaufszentrum

Ich bin nun beim Messepark angekommen. Vor dem Eingang des Einkaufszentrums weist ein grosses Schild auf die Maskenpflicht hin. Ich streife mir eine FFP2-Maske über. Ein Mann neben mir blickt auf das Schild, kehrt um und rennt zurück zu seinem Auto. Er hat seine FFP2-Maske vergessen.

Im Messepark hat es viele Leute, nicht so viele wie an einem Mittwochnachmittag vor Corona, aber doch einige. Vor mehreren Läden — Snipes, Media Markt, H&M — haben sich Menschenschlangen gebildet. Bei jeder Schlange stehen Sicherheitsleute, welche die Leute auf die Abstandsregeln aufmerksam machen. Ein Aufseher spricht eine Gruppe junger Frauen an:

«Gehört ihr drei zusammen? Sonst zwei Meter Abstand bitte.»

Eine Aufseherin pflegt einen etwas ruppigeren Umgang. «He, nicht vor den Läden rumstehen. Die Eingänge müssen frei bleiben», sagt sie zu einem Mädchen und fasst sie grob an der Schulter.

Vor mehreren Läden kommt es zu Menschenschlangen, so vor dem Media Markt... Bilder: Alain Rutishauser

... oder dem Schuhgeschäft Snipes. Die Anzahl Leute pro Geschäft ist stark beschränkt.

Generell halten sich die Besucher aber gut an die Abstandsregeln — mit ganz wenigen Ausnahmen. «Hallo?! Hinten anstellen, ja Sie da!», ruft ein älterer Mann einem jüngeren zu, der sich soeben vor dem Media Markt in der Warteschlange vorgedrängelt hat. Die Grosskinder ziehen an seinen Armen. Ihnen scheint der Ausbruch ihres Grossvaters peinlich zu sein. Doch der Zuruf zeigt Wirkung, der Drängler stellt sich hinten in der Reihe an.

Mehrere Schilder weisen auf die FFP2-Maskenpflicht im gesamten Einkaufszentrum hin. Bild: Alain Rutishauser

«Interview- und Kameraverbot!»

Ich möchte mit einem der Sicherheitsleute reden, um herauszufinden, wie sich die Leute seit Montag im Messepark an die Coronaregeln halten. Als ich auf einen der Sicherheitsleute mit Funkgerät und massiver Statur zusteuere, den ich als Chef des Sicherheitspersonals vermute, hebt dieser abwehrend die Hand. «Interview- und Kameraverbot!», sagt er. Immerhin verweist er mich an die Leiterin der Marketingabteilung, Eva Voit:

«Die Leute halten sich wirklich sehr gut an die Sicherheitsmassnahmen. Es gab seit Montag kaum Zwischenfälle.»

Jegliche Sitzgelegenheiten im Messepark sind abgesperrt worden. Dazu gehören die Tische und Stühle der verschiedenen Restaurants und auch die Leseecke im Buchgeschäft «Das Buch». Ein älterer Mann hat sich trotzdem hinter der Absperrung an einen Tisch gesetzt. Andere Besucher sitzen mangels Alternativen auf dem Boden. «Mami, darf ich fahren?», fragt ein kleiner Junge und deutet auf das ebenfalls abgesperrte Karussell mit bunten Autos. «Nein, mein Schatz. Das geht leider nicht, das ist nicht in Betrieb.»

Sowohl sämtliche Sitzmöglichkeiten als auch dieses Karussell sind abgesperrt. Bild: Alain Rutishauser

Im ganzen Gebäude herrscht ausserdem Essverbot. Take-away ist möglich, allerdings erinnern mehrere Hinweisschilder daran, dass die Besucher ihre Speisen draussen konsumieren müssen. Auch beim riesigen Interspar-Restaurant im obersten Stock ist nur Take-away möglich. Vor Corona fast rund um die Uhr mit Gästen gefüllt, ist das Restaurant nun menschenleer.

Ich habe genug gesehen, passiere die Menschenschlange vor dem H&M, nicke zum Abschied einem der Sicherheitsleute zu. Dann verlasse ich den Messepark und nehme den Bus, der mich zurück nach Heerbrugg bringt. Am Zoll Widnau wird gerade ein Mann neben seinem Auto von einem Zollbeamten befragt, ein weiteres Auto wird von einem Beamten angehalten. Ein Zollbeamter schaut in den Bus, in dem ich sitze. Unsere Blicke treffen sich kurz, dann fährt der Rheintal-Bus durch den Zolltunnel und in die Schweiz. Auch auf der Rückfahrt musste ich keinerlei Dokumente vorzeigen. Auf Wiedersehen, Österreich!