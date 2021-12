Nesthocker: St.Gallerinnen bieten Kurs für betroffene Eltern an

Kurs für Eltern «Wir fühlen uns gefangen in der Ohnmacht»: Eine Mutter über ihren erwachsenen Sohn, der nicht ausziehen will Erikas Sohn wohnt mit 25 noch immer zu Hause und verbringt seine Tage im Bett. Erika ist damit nicht allein: Erwachsene Nesthocker sind ein Tabuthema. Eine St.Galler Pädagogin und eine Sozialpädagogin wollen jetzt mit einem Kurs betroffenen Eltern helfen. Melissa Müller Jetzt kommentieren 08.12.2021, 05.00 Uhr

Manche Kinder bleiben von den Eltern abhängig, wenn sie volljährig sind. Zu den Risikofaktoren gehören Rückzug, Schulverweigerung, ein schwieriger Umgang mit Geld und Computerabhängigkeit. Bild: Cavan Images/RF

Wenn Erika nach ihrem älteren Sohn gefragt wird, erzählt sie stolz, dass er gerade doktoriert hat. Wenn sich jemand hingegen nach ihrem jüngeren Sohn erkundigt, weicht sie aus und wechselt das Thema. Denn während der Ältere eine glanzvolle Karriere hinlegt, bekommt der Jüngere nichts auf die Reihe. Der Mittzwanziger wohnt noch immer zu Hause. Tobias ist zwar politisch und philosophisch interessiert, liest viel. Doch die meiste Zeit verkriecht er sich im Bett. «Eigentlich hat Tobias so viele Talente. Er ist sozial, sportlich, intelligent. Aber er macht nichts daraus», sagt Erika, die in Wirklichkeit anders heisst. «Das tut weh.»

Dabei fehlte es ihrem Sohn an nichts. Er wuchs in einem schönen Haus im Thurgau auf. Der Vater ist Sportlehrer, die Mutter Ärztin. Tobias war ein guter Schüler, aber kurz vor der Matura rutschte er in eine Krise. Er kam todmüde nach Hause, schlief viel. Laute Geräusche brachten ihn in Rage. Er brach die Schule ab. Zudem entwickelte der Hochsensible Ticks und Zwänge, wusch sich ständig die Hände. «Das beruhigt ihn. Ein Aussenstehender kann das nicht nachvollziehen», sagt die Mutter.

Im Job alles im Griff, als Eltern hilflos

Die Eltern wollten ihm vorerst Zeit lassen. «Im ersten Jahr fühlten wir uns hilflos», sagt Erika. «Dabei haben mein Mann und ich im Job alles im Griff. Doch wir konnten uns nicht erklären, was mit unserem Sohn los ist. Wir waren gefangen in der Ohnmacht.»

Das ist fünf Jahre her. Tobias hat noch immer keine Ausbildung angefangen. Er isst wenig, ist mager. «Wir haben immer wieder neue Therapeuten für Tobias gesucht, aber keiner konnte ihm helfen», sagt Erika. Die Leute fragen immer wieder nach: Das sei ja verrückt, der junge Mann müsse doch etwas machen. Erika zuckt mit den Schultern.

«Er ist halt unser Sorgenkind. Wir haben resigniert.»

Erika ist mit ihrem Problem nicht allein. «Das Phänomen der erwachsenen Nesthocker ist weit verbreitet», sagt Heidi Mattmüller, Beraterin bei der St.Galler Fachstelle Eltern 7x24.

Es handle sich bei den Nesthockern oftmals um Volljährige, die nicht ins Schema passen. Sie haben keine Ausbildung, sind einer Sucht verfallen, leiden unter einer psychischen Krankheit oder können nicht mit Geld umgehen.

Pädagogin Heidi Mattmüller und Sozialpädagogin Rosmarie Mühlbacher wollen betroffene Eltern ab Januar mit einem Kurs unterstützen. Dabei gehe es nicht darum, die Kinder aus dem Haus zu werfen. Ein Beziehungsabbruch sei keine Lösung.

Längerfristig gehe es darum, dass Eltern die finanzielle Versorgung herunterfahren. Aber auch den Autoschlüssel nicht mehr hergeben oder die Wäsche nicht mehr waschen – damit der Nachwuchs die Zügel selber in die Hand nimmt.

Sozialpädagogin Rosmarie Mühlbacher (links) und Pädagogin Heidi Mattmüller unterstützen Eltern von Nesthockern. Bild: Melissa Müller

Die Methode «Wir möchten die Eltern stärken», sagt Heidi Mattmüller über ihren neuen Kurs in St.Gallen für Eltern von volljährigen Nesthockern. Dabei gehe es nicht darum, die Kinder aus dem Haus zu werfen. Ein Beziehungsabbruch sei keine Lösung. Der methodische Ansatz vor dem Hintergrund der «Neuen Autorität» richtet sich an Eltern. «Bei ihnen liegt der Leidensdruck und nicht bei den erwachsenen Kindern», sagt die St.Galler Expertin für Erziehung. Längerfristig soll der Nesthocker selbstständig werden. Es gehe um eine Auseinandersetzung mit dem Elternsein und dem Erwachsenwerden. «Das ist ein langer und herausfordernder Weg», sagt Mattmüller. Ein zentraler Pfeiler der Methode sei, dass Eltern Freunde, Verwandte und Bekannte ins Vertrauen ziehen und diese in schwierigen Situationen um Unterstützung bitten. (mem)

Eine Ohrfeige für die Mutter

Nicht alle Nesthocker verhalten sich so lethargisch wie Tobias. Es gebe auch junge Erwachsene, die sich aggressiv gebärden und die Eltern schlagen, sagt Heidi Mattmüller. «Eltern brauchen Schutz vor gewalttätigen Kindern.» Dafür müssten die Eltern bereit sind, ihr Schweigen zu brechen und sich Unterstützung zu holen. «Wer schweigt, begünstigt das aggressive Verhalten und die Gewaltausbrüche des Gegenübers.»

Es gebe nur wenige Studien zu diesen unheilvollen Eltern-Kinder-Verstrickungen. Psychiater und Psychologinnen befassen sich aber zunehmend mit Jugendlichen, die isoliert und zurückgezogen leben. Manche sind internetsüchtig und lassen sich bedienen und bekochen. «Einen solchen Rundumservice gibt es in keiner WG», sagt Mattmüller. In den USA würden mehr junge Erwachsene bei ihren Eltern leben als mit einer Lebenspartnerin oder einem Partner.

Die besten Jahre verstreichen lassen

Tobias, der immer noch unter Zwangsstörungen leidet, steht manchmal erst am Nachmittag auf. Seine Mutter fragt sich:

«Ist es seine Krankheit? Oder ist er nur ein fauler Kerl?»

Oft sind die Eltern wütend und schimpfen: «Jetzt steh doch auf!» Aber das führe zu nichts. Ein Psychiater riet ihnen einmal, den psychisch kranken Sohn auf die Strasse zu stellen. «Das können wir doch nicht machen», sagt Erika. «Wenn er blind wäre oder querschnittsgelähmt, wäre es gesellschaftlich akzeptiert, dass er noch bei uns wohnt.»

Erika und ihr Mann haben vieles ausprobiert: Mal sind sie konsequent und grenzen sich klar ab, mal sind sie nachgiebig. Sie bangen um ihren Sohn und sind doch immer wieder hoffnungsvoll.

Erika erinnert sich an ihre eigenen Zwanziger, als sie reiste, feierte, liebte und die Freiheit genoss. «Es waren meine besten Jahre. Es reut mich für Tobias, dass er nichts daraus macht.»

Freude an schönen Autos

Tobias sage, dass er gern Recht studieren würde. Die Mutter sagt: «Ich wäre schon froh, wenn du Migros-Wägeli zusammenschieben würdest.» Lange hätten ihr Mann und sie sich Projekte für den Junior ausgedacht. Vergeblich. Nun hat er sich zu ihrem Erstaunen selber eine Beschäftigung gesucht und putzt in einer Garage zweimal in der Woche Autos. «Er hat Freude an schönen Autos. Es ist gut, dass er etwas macht.» Ein kleiner Hoffnungsschimmer.

Erika hat einen offenen Umgang mit ihrer Geschichte gefunden – und wird sie am Einführungsabend des Kurses am 14. Januar erzählen. Trotz der belastenden Situation wirkt die 57-Jährige im Gespräch nicht verbittert, sondern warmherzig und reflektiert. Sie trifft Freundinnen, spielt Tennis, strickt und gönnt sich auch mal ein Wellnesswochenende mit ihrem Mann. «Das schönste Geschenk für uns wäre, wenn Tobias selbstständig wäre und ausziehen würde. Wenn wir wieder mehr Zeit für uns als Paar hätten. Darauf haben wir doch auch ein Recht.»

Das finden auch Supervisorin Heidi Mattmüller und ihre Kollegin Rosmarie Mühlbacher. Sie wollen Eltern darin bestärken, über ihre Nesthocker zu reden, das Tabu aufzulösen und sich Unterstützung zu holen. «Wir wollen Mut und Hoffnung geben.» Es sei wichtig zu merken, dass man nicht allein sei. Und dass es gut tut, wieder mehr auf eigene Bedürfnisse zu achten.

Einführungsabend am 14. Januar, 19.30 Uhr, Davidstr. 40, St.Gallen, im Praxis-Atelier von Brigitta Bertozzi. Anmeldung bis am 7. Januar. info@eltern7x24.ch, www.eltern7x24.ch

