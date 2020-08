«Er ist der Sonnenschein der Familie»: Kurdische Familie flüchtete in die Schweiz, um behindertem Sohn das Leben zu retten Familie Tanriverdi ist aus der Türkei geflüchtet. Sie wohnt fast ohne Hab und Gut in Andwil. Der Vater sucht Arbeit, das jüngste der vier Kinder ist schwer behindert. Ob sie dauerhaft in der Schweiz bleiben können, ist nicht gewiss. Einblick in einen Alltag zwischen Hoffen und Bangen. Melissa Müller 14.08.2020, 20.22 Uhr

Treffen mit der kurdischen Familie von Ibrahim und Nesrin Tanriverdi. Sie haben vier Kinder, eines ist schwer behindert und kleinwüchsig. Im Bild: Rahim, Mazlom, Harun (im gelben T-Shirt) und Havin. Michel Canonica (12.August 2020)

Das schiefe alte Haus an der Arneggerstrasse in Andwil hat schon bessere Zeiten gesehen. An der Fassade sind Schindeln abgefallen. Das Geländer beim Eingang rostet vor sich hin, und im Teppich im Treppenhaus klaffen Löcher. Hier lebt die kurdische Familie Tanriverdi. Vor vier Jahren sind sie mit vier Kindern aus der Türkei geflohen.

Der Jüngste, der sechsjährige Mazlom, ist mit einem Hydrozephalus, umgangssprachlich als Wasserkopf bezeichnet, und einem offenen Rücken auf die Welt gekommen und dadurch schwer behindert.

Mazlom mit seiner Schwester Havin.

Michel Canonica (12.August 2020)

Er sitzt wie ein kleiner König in seinem Stühlchen. Er hat einen Männer-Dutt, eine Frisur, wie sie manche Fussballer tragen. Sein Kopf ist überdimensional gross im Vergleich zum zierlichen Körper, seine gelähmten Beine sind in Schienen gepackt.

Seine achtjährige Schwester Havin flüstert ihm etwas ins Ohr und drückt ihm einen Kuss auf die Wange. Mazlom fuchtelt mit seinen Ärmchen und lacht. Er kann weder gehen noch reden, aber er scheint sich von Kopf bis Fuss zu freuen. «Er ist der Sonnenschein der Familie», pflegt sein Vater Ibrahim zu sagen.

Mutter Nesrin Tanriverdi tischt frisch gebackenen Marmorkuchen auf. Gerne würde die 32-Jährige mehr Leute in Andwil kennen lernen und Freundschaften schliessen. Doch es sei nicht ganz einfach, in Kontakt zu kommen, sagt sie und lächelt scheu. «Wir haben aber schon nette Leute getroffen, die uns Kleider geschenkt haben.»

Die Kinder essen Kuchen, plaudern und lachen. «Ich will einmal Arzt werden. Oder Fussballer», sagt der 13-jährige Harun. Er spricht bereits perfekt Schweizerdeutsch und hat in der Schule gute Noten. Auch die Mutter hat bereits gut Deutsch gelernt.

Der 13-jährige Harun kümmert sich oft um seine jüngeren Geschwister.

Er will Arzt oder Fussballer werden. Michel Canonica (12.August 2020)

Am Tisch sitzt auch Sozialpädagogin Evelyn Ehrbar. Die Herisauerin schaut einmal in der Woche vorbei. Sie half zum Beispiel, neue Möbel zu beschaffen. Als die Familie einzog, gab es da bloss einen schmutzigen Teppich und ein löchriges Sofa. Jetzt ist die Stube mit einem grauen Sofa, einer grauen Yogamatte und einem silbergrauen Teppich zweckmässig-spartanisch eingerichtet.

Ärzte verweigerten Operation

Ehrbar hilft auch bei der Organisation des Alltags mit dem behinderten Kind. Mazlom kam vor sechs Jahren mit einem offenem Rücken auf die Welt. Er hätte sofort operiert werden sollen. Doch die Ärzte in der Türkei weigerten sich: «Ihr seid nicht versichert, wir können ihn nicht behandeln», sagten sie. Die Eltern kratzten notdürftig das Geld für den Eingriff zusammen. Erst 15 Tage nach der Geburt wurde der Säugling operiert.

Der Sechsjährige ist im unteren Teil des Körpers gelähmt. Seine Geschwister und Eltern helfen ihm immer wieder, aufrecht zu stehen, und stützen ihn. Dies ist für das Wachstum wichtig. Michel Canonica (12.August 2020)

Er konnte später nicht richtig sitzen, weil sein Rücken zu schwach war, und den Kopf kaum aufrecht halten. Sie flohen nach Griechenland, wo sie in einem Flüchtlingszentrum einen Schweizer Arzt kennen lernten. Dieser war alarmiert, als er Mazlom sah:

«Diesem Kind geht es sehr schlecht, es muss sofort in ein Spital. Sonst stirbt es.»

Dem Mediziner gelang es, für die Familie ein humanitäres Visum für die Schweiz zu erwirken.

Dort wurde er sofort operiert. Sein Rücken wird nun in der Physiotherapie gestärkt, und er macht Fortschritte. Inzwischen besucht er das Schulheim Kronbühl in Wittenbach, eine Institution für Kinder mit Handycap. Eine grosse Entlastung für die Eltern.

«Weil er nicht in der Schweiz geboren wurde, erhält er keine IV», erklärt Evelyn Ehrbar. Sie beschäftigt sich aber auch mit den anderen drei Kindern. So hat sie beispielsweise dafür gesorgt, dass die beiden Söhne Harun und Rahim beim FC Gossau trainieren können. Beide seien talentierte Fussballer. Ehrbar überzeugte die Gemeinde Andwil davon, die Jahresmitgliedschaft von 300 Franken zu übernehmen, da die Familie sich diese nicht leisten kann. Sie muss mit 2'700 Franken monatlich auskommen.

Rahim trainiert beim FC Gossau. Michel Canonica (12.August 2020)

Auch Töchterchen Havin turnt gern, hat gerade schwimmen gelernt und besucht den Blauring.

Havin geht in den Blauring. Michel Canonica (12.August 2020)

Während die Kinder vor Lebensfreude strotzen, wirkt die Mutter etwas nachdenklich. Nesrin Tanriverdi mag nicht viele Worte verlieren über ihre Flucht - zu gross ist ihre Angst vor einer politischen Verfolgung.

Nesrin Tanriverdi mit Flüchtlingshelferin Evelyn Ehrbar. Michel Canonica (12.August 2020)

Vater Ibrahim ist nicht zu Hause, weil er einen Deutschkurs besuchen muss. Der Lastwagenchauffeur und Schweisser sucht Arbeit. Seine Berufsabschlüsse sind hier aber nicht anerkannt. Die Lastwagenprüfung in der Schweiz nachzuholen, würde ihn 15'000 Franken kosten.

Die Gemeinde publizierte kürzlich einen Aufruf im Dorfblatt: Sie bat Unternehmer der Region, zwei Flüchtlingen aus dem Nahen Osten, darunter Ibrahim Tanriverdi, Arbeit zu geben. «Es nagt am Stolz dieser Familienväter, wenn sie ihr Einkommen nicht selber verdienen können», sagt der Andwiler Gemeindeschreiber Peter Thuma. Doch der Aufruf im Dorfblatt habe leider keinen Erfolg gehabt.

Ihr Ziel: Bewilligung B

«Wir hoffen, dass wir hierbleiben können», sagt die Mutter. Ihre Heimatstadt in der Türkei, die nahe an der syrischen Grenze liegt, sei bombardiert worden. Die Familie verfügt über die Aufenthaltsbewilligung F, mit dem Status «vorläufig aufgenommen». Ihr Ziel ist die Bewilligung B. Die bekommt aber erst, wenn man schon fünf Jahre in der Schweiz lebt, nicht mehr vom Sozialamt abhängig ist, Deutsch auf Niveau B1 redet und eine Arbeit vorweisen kann.

Liebevoll schiebt die Mutter Mazlom Kuchenkrümel in den Mund und nickt ihm aufmunternd zu. Weil der Kleine nicht normal essen kann, muss sie ihm die Mahlzeiten pürieren.

Flüchtlingshelferin Evelyn Ehrbar staunt immer wieder über Mazloms heiteres Wesen. «Obschon er im Rollstuhl sitzt, strahlt er und wirkt immer glücklich», sagt sie. Ausser einmal, nach einer Zahnoperation, habe er bitterlich geweint. Worauf die ganze Familie bekümmert gewesen sei. «Dieses Kind tut ihnen gut. Es hat der Familie in schweren Zeiten schon oft geholfen, den Mut nicht zu verlieren.»