Kunstturnen Strafverfahren wegen sexueller Nötigung gegen Ex-Cheftrainer aus Wil (SG): Justiz fordert internationale Rechtshilfe an – und bekommt keine Antwort Die St.Galler Staatsanwaltschaft muss im Fall des Ex-Cheftrainers am Regionalen Leistungszentrum Ostschweiz (RLZO) erneut Klage einreichen. Das Kreisgericht Wil hat diese wegen ausbleibender Rechtshilfe aus dem Ausland zurückgewiesen. Es geht um Verdacht auf sexuelle Handlungen mit einer minderjährigen Kunstturnerin – und mittlerweile auch um das Vorleben des Trainers. Odilia Hiller 29.09.2021, 18.52 Uhr

Blick ins Innere des Regionalen Leistungszentrums Ostschweiz für Kunstturnen in Wil (SG).

Bild: Benjamin Manser (Wil, 6. März 2020)

Der ehemalige Cheftrainer der Kaderturnerinnen am Regionalen Leistungszentrum Ostschweiz (RLZO) in Wil, gegen den seit August 2019 wegen eines Sexualdelikts mit einer Minderjährigen ermittelt wird, ist ungarischer Staatsangehöriger. Zuvor war er international tätig, darunter auch sechs Jahre in Island, bis 2014.