Porträt «Kunst ist alles. Kunst, Lyrik und die Liebe»: Lina Maria Sommer präsentiert ihre grossformatigen Aquarelle auf dem Jungkunst-Festival in Winterthur

Die Aadorferin vertritt als einzige Künstlerin die Ostschweiz an der Ausstellung Jungkunst in Winterthur. Malt die 26-Jährige nicht, verfasst sie Lyrik im Stil der griechischen Sappho. Über den Kampf, die Hingabe und den Mut, ein Leben «für und mit der Kunst» zu wagen. Viola Priss 21.10.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lina Maria Sommer vor ihrem Werk in der Halle 53 in Winterthur. Inspiration lieferten die Schatten der Fenster in ihrem Thurgauer Atelier. Bild: Tobias Garcia

Aquarelle kennt man für gewöhnlich im kleinen Format. Sie sind dezent, eher ein Hauch von Kunst als eine Wucht. Die fünf Kunstwerke, mit denen die Thurgauerin Lina Maria Sommer beim diesjährigen Jungkunst-Festival in Winterthur vertreten ist, werfen diese Vorstellung aber komplett über Bord. Die 1,70 Meter grosse Künstlerin scheint vor den 3 Meter hohen Kunstwerken zu verschwinden. Als eine von 20 Künstlerinnen und Künstlern wurde Sommer für die ausschliesslich an unter 35-jährige Kunstschaffende adressierte Ausstellung ausgewählt, die vom 22. bis am 25. Oktober stattfindet.



Gemalt wird auf dem Boden mit vollem Körpereinsatz

Was ihre Werke so eindringlich macht, hängt möglicherweise mit ihrer Entstehungsweise zusammen: In der Scheune des elterlichen Hofes in Aadorf befindet sich seit letztem Sommer das Atelier der 26-Jährigen. Nicht optimal seien dort die Lichtverhältnisse zwar, sagt sie, doch «die Ruhe hier macht etwas mit einem».

Dort breitet sie die Papierrollen auf dem Boden aus und versucht «die Kontrolle loszulassen». Was dann passiert, sei Bewegung, die sie auf der Leinwand abbilde. Eine Papierrolle entspricht einem Zyklus, jeder ist anders, keiner statisch, gerade die Aquarellfarbe verrate erst nach einer Weile, wie sie am Ende tatsächlich aussieht. Farbe, Zeit, Licht – gerade beim Aquarell entwickle das Werk auch eine Eigendynamik. Das ist von der Künstlerin, die an der Berner Hochschule der Künste einen Bachelor absolviert hat, so gewollt:

«Das Gemalte ist zwar unmittelbar da, man kann es nicht wegradieren, doch was am Ende oder nach einiger Zeit des Vergilbens daraus wird, ist mir selbst immer ein Rätsel.»

Lina Maria Sommer vor ihren Werken in den Hallen des Jungkunst-Areals. Aufwendig sei das Bespannen auf die grossen Rahmen, Arbeit, die auch hinter den Werken stecke. 2020 begann mit einer grossen Ausstellung in Köln und endet mit der Jungkunst in der Heimat. «Ein schweres und ein gutes Jahr» resümiert die Künstlerin.

Die Lyrik und die Kunst – das Eine geht nicht ohne das Andere und ineinander über

Nicht nur der Kunst, auch den Worten hat sich Lina Maria Sommer früh verschrieben. Was zuerst da war? Sie sei sich nicht sicher: «Meine Mutter erzählt, ich habe erst gesungen, bevor ich gesprochen habe. Gesungen und getanzt. Gefühle, Sehnsüchte, Wünsche in Bewegung ausgedrückt, das war also irgendwie immer schon da.» Die Bewegung übernahm dann, sobald Lina Maria einen Stift halten konnte, der Pinsel und später der Federhalter. Im Fluss der Poesie oder der Zeichnungen konnte Lina Maria Sommer jenes «Mehr» ausdrücken, was sich sonst nur im Tanz oder in der Berührung vermitteln lässt.

Bald entdecke sie Sappho, die altgriechische Dichterin, die eine eigene Zwischenform der Lyrik erfand: die Monodie. Stundenlang könne sie sich heute noch verlieren in Gedichten, wie auch in der Kunst, die es schaffe, Bewegung festzuhalten – ob mit Stift oder Pinsel. Etwa die Schatten, die das Licht in ihrem Atelier auf ihre Leinwand wirft, die darauf wandern, und die sie einfängt:

«Mit der Kunst bilde ich Schatten ab, mit der Lyrik beschreibe ich, was im Schatten ist.»

Überall hin und durch alle Lebensetappen hinweg begleitet Sommer bis heute ihr Notizbuch: Während ihrer Ausbildung zur Drogistin im Thurgau, dem Kunststudium in Bern und heute in der neuen Heimat Zürich. Gedichte, in denen Worte springen, hüpfen, fliessen, sich aufbäumen im Ohr des Lesers, faszinieren sie. So sehr, dass es manchmal für einen introvertierten Menschen wie sie eine Herausforderung sei, den Schritt aus der Kunstwelt zurück in den Alltag zu schaffen.

Es kann schon passieren, dass sie Tage im Atelier, in ihren Büchern verschwinde, erzählt die Künstlerin. Gerade während des Lockdowns. Die menschenleeren Strassen Zürichs im Frühling diesen Jahres zu sehen, das «mache schon etwas mit einem – positiv wie negativ», erinnert sie sich. Doch auch davon lebe die Kunst. Was wäre etwa ein Rilke, hätte er nicht gelitten?

Hinein gewagt in das Haifischbecken des Kunstbetriebes, das auch immer viel mit Zweifel, Furcht und Kampf ums Überleben zu tun habe, hat sich Lina Maria Sommer erst mit Mitte 20. Eine Begegnung mit einem Künstler, der von seiner Arbeit leben kann, gab den Impuls zum entscheidenden Schritt:

«Da habe ich mir gesagt: Doch, das geht, vom Malen leben, ich wage es. Ich lebe erst mal vom Ersparten und investiere alles in diesen Traum.»

Lina Maria Sommer blickt dem Kunstwochenende mit Aufregung entgegen. Bild: Tobias Garcia

Nun ist sie gespannt auf die Reaktionen während der Festivaltage vom 22. – 25. Oktober. Und auch auf das, was danach kommt. Ein Ziel ist, auch den Worten einen öffentlichen Raum zu geben, ein eigenes Buch, aus dem sie vorlesen kann. Und natürlich weiterhin die Möglichkeit auszustellen, sichtbar zu werden und zu bleiben. Auch wenn es manchmal wirkt, als wolle sie, still und stolz zugleich, eher im Schatten des Rampenlichts stehen: Ihren Worten, die in kleiner Serie am Kiosk auf der Jungkunst erwerbbar sind, und den Bildern, gewissermassen ihrem Alter Ego, gehört die Bühne.

Gibt es neben der Kunst und der Lyrik noch andere Passionen? Nicht für Lina Maria Sommer, fast nicht: «Kunst ist alles. Kunst, Lyrik und die Liebe», sagt sie und lacht.

Jungkunst Winterthur, 22.-25. Oktober 2020