Coronademo: 1000 Coronaskeptiker ziehen durch Appenzell

Kundgebung Unbewilligte Corona-Demonstration in Appenzell: Rund 1000 Coronaskeptiker ziehen durchs Dorf Trotz strömendem Regen findet zurzeit ein Demonstrationszug von Coronaskeptikern und -skeptikerinnen in Appenzell statt. Die Teilnehmenden sind aus der ganzen Schweiz angereist, Masken trägt kaum jemand. Die Stimmung ist friedlich. Claudio Weder und David Grob 05.06.2021, 14.21 Uhr

Strömender Regen in Appenzell, einige Schweizer Fahnen, viele Regenschirme, Glockengebimmel. Einige Grüppchen haben sich auf dem Brauereiplatz versammelt, einige warten in der Hauptgasse auf den Start des Demonstrationszuges. Unbekannte haben zu einer Coronademonstration in Appenzell aufgerufen, die Demonstration ist nicht bewilligt, klar ist einzig der Startpunkt Brauereiplatz um 13:30 Uhr. «Es ist noch nicht wahnsinnig viel los», sagt Roland Koster, Mediensprecher der Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden, kurz vor 13:30 Uhr. Koster steht auf dem Brauereiplatz in Appenzell steht und beobachtet das Geschehen.

«Es sind wohl etwas weniger als 100 Leute auf dem Brauereiplatz.»

Doch die Zahl sei schwierig einzuschätzen, einige Grüppchen befinden sich in den Gassen des Dorfes, einige könnten noch in den Restaurants warten, meint Koster. Diese Einschätzung deckt sich mit der Einschätzung unseres Reporters vor Ort. Etwas später werden beide ihre Einschätzung revidieren.

Gegen 13:45 Uhr setzt sich der Demonstrationszug in Bewegung, «Liberté», skandieren einige, Glocken bimmeln, ein wenig später stossen rund 20 Trychler hinzu, wie so oft an Demonstrationen von Coronaskeptikern dieser Tage.

Erst wenige, dann gegen 1000 Demonstrierende

Der Demonstrationszug wird immer länger. Erst 300 Personen wird geschätzt, dann mehr und mehr. Roland Koster sagt schliesslich gegen 14 Uhr, als der Demonstration sich längst durch die Gassen des Dorfes zieht:

«Es nehmen gegen 1000 Personen an der Demonstration teil. Die Leute sind wirklich aus allen Löchern herausgekommen.»

Die Demonstrationsteilnehmer seien aus der ganzen Schweiz angereist, nur wenige Einheimische seien dabei, meint Koster. Aus den versplitterten Grüppchen zu Beginn ist ein Demonstrationszug geworden. Das Ziel ist unklar: Die Demonstration ist unbewilligt, eine Route haben die Behörden demnach auch nicht erhalten. Zuschauer stehen kaum welche am Strassenrand. «Die wenigen Touristen seien gegangen», meint Koster.

Die Polizeitaktik für Koster ist klar: «Wir wollen es nicht eskalieren lassen.» Man werde den Demonstrationszug tolerieren, wenn nicht beispielsweise der Verkehr blockiert werde. Ein Einschreiten durch die Polizei scheint ohnehin nicht notwendig. «Die Stimmung sei ganz friedlich», meint Koster.

