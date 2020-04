Kolumne «Kunden entdecken das Backen neu»: Coop-Geschäftsführer Markus Ittensohn über den Supermarkt im Ausnahmezustand Wir lassen täglich Menschen aus der Ostschweiz zu Wort kommen, die in der Corona-Krise weiterhin arbeiten. Markus Ittensohns Mitarbeiter vermissen den direkten sozialen Austausch in den Pausen. Janina Gehrig 20.04.2020, 05.00 Uhr

Unsere Arbeit hat sich spürbar verändert. Die hohe Nachfrage nach haltbaren Produkten, Mehl, Zucker, Toilettenpapier aber auch Frischprodukten war zu Beginn des Lockdowns eine grosse Herausforderung. Dank des Einsatzes aller Mitarbeitenden hatten wir generell keine Engpässe. Überrascht hat mich, wie viele Backzutaten gekauft werden. Unsere Bäcker werden zudem oft nach Tipps gefragt. Es scheint, dass viele Kunden das Selberbacken entdeckt haben.

Für die Mitarbeiter ein Mehraufwand

Die Vorgaben der Behörden wie Abstand halten oder den Einlass begrenzen waren für uns neu. Darum schulen wir laufend alle Mitarbeitenden. Für diese bedeutet die aktuelle Situation einen Mehraufwand. So haben wir die tägliche Reinigung intensiviert, zu der die Self-Checkout-Kassen, Einkaufswagen und -körbli gehören. Einen Betrieb zu führen, der fast von einem Tag auf den anderen komplett anders funktionieren muss, ist herausfordernd.

Ich bin stolz auf mein Team. Wir wachsen trotz räumlicher Distanz enger zusammen. Was wir vermissen, ist der direkte soziale Austausch in den Pausen. Privat freue ich mich auf ein Familienfest in absehbarer Zeit mit meinen Schwestern und meinem Vater. Und hoffentlich auf ein paar Tage Urlaub mit meiner Familie auf dem Campingplatz.

Aufgezeichnet von Urs-Peter Zwingli