Theaterprovisorium: Goldach erhält den Zuschlag

Kultur St.Galler Regierung hat entschieden: Das Theaterprovisorium kommt nach Goldach Das Provisorium des Theaters St.Gallen wird an die Gemeinde Goldach vergeben. Die Gemeinde setzte sich gegen zwei weitere Bewerbungen durch. Doch damit das Provisorium an den Bodensee zügeln kann, muss die Stimmbevölkerung der Gemeinde die Finanzierung gutheissen. 02.03.2022, 08.54 Uhr

Neben Goldach haben sich zwei weitere Gemeinden um das Theaterprovisorium in St.Gallen beworben. Bild: Arthur Gamsa

Nach der Ausschreibung im September letzten Jahres zeigten drei St.Galler Gemeinden Interesse an einer Übernahme des Theaterprovisoriums. Die Regierung prüfte daraufhin die Bewerbungen. Ihr Entscheid fiel nun auf die Gemeinde Goldach, wie der Kanton St.Gallen in einem Communiqué mitteilt. Der Kanton würdigt das Interesse der Gemeinden am Provisorium und deren Engagement für die Bewerbungen. «Mit der Weitergabe des Provisoriums an Goldach konnte eine nachhaltige Lösung für das Gebäude gefunden werden», heisst es in der Mitteilung. Über die Finanzierung für die Übernahme des Theaterprovisoriums entscheidet die Stimmbevölkerung von Goldach.