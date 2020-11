Kritische Situation in St. Galler Altersheimen: 22 Tote seit Ausbruch der zweiten Welle Der neue Ausbruch der Pandemie trifft die Alters- und Pflegeheime härter als im Frühling: Es gibt mehr Fälle und auch mehr Todesfälle. Die St. Galler Regierung informierte am Dienstag über die aktuelle Coronasituation im Kanton und die Umsetzung der Härtefallregelung: Unterstützt werden nur gesunde Unternehmen. Regula Weik und Christoph Zweili 10.11.2020, 19.30 Uhr

xxx Bild: Arthur Gamsa

Der St. Galler Gesundheitschef Bruno Damann knüpft an seine Worte vor Wochenfrist an: «Die Lage ist immer noch ernst, aber stabil auf hohem Niveau.» Es seien in der letzten Woche 8,5 Prozent weniger Fälle verzeichnet als noch in vorletzter Woche.

Regierungspräsident Bruno Damann. Bild: Arthur Gamsa

«Das exponentielle Wachstum konnte vorerst gestoppt werden.»

Die Daten gäben Anlass zur Hoffnung auf eine Trendwende: «Die Zeit ist aber zu kurz, um abschätzen zu können, ob es sich um eine vorübergehende Verlangsamung handelt oder ob der Peak der zweiten Welle erreicht ist.» Der Kanton will daher bis zum Wochenende abwarten: «Steigen die Fallzahlen wieder an, müssen wir über eine Verschärfung der Massnahmen nachdenken», so Damann.

Weniger Patienten im Spital als noch am Wochenende

Kantonsärztin Danuta Zemp geht mit dem Gesundheitschef einig und spricht von einer «Stabilisierung auf hohem Niveau – national wie kantonal». In den vergangenen Tagen seien durchschnittlich rund 300 neue Fälle pro Tag gemeldet worden. Ausbrüche habe es vor allem in Heimen, in Betrieben und an Schulen gegeben. Hoch ist derzeit die Zahl der Todesfälle: Allein in der vergangenen Woche waren es 50, in der Woche davor waren es 22 gewesen. Seit Beginn der zweiten Welle wurden insgesamt 95 Todesfälle gemeldet. Das Durchschnittsalter der Verstorbenen beträgt 82 Jahre.

Kantonsärztin Danuta Zemp. Bild: Arthur Gamsa

Waren am Sonntag noch 204 an Corona erkrankte Patientinnen und Patienten auf Spitalpflege angewiesen, waren es am Montag 192 und am Dienstagvormittag 177. Davon benötigten 27 Intensivpflege, 23 mussten beamtet werden. Wie erklärt sich die Kantonsärztin diesen Rückgang hospitalisierter Patienten? Einzelne hätten in eine Reha oder in die Geriatrie verlegt werden können, einige seien auch verstorben.

Hat der Rückgang zu einer Entspannung an den Spitälern geführt? Die Lage an den Spitälern sei weiterhin «sehr angespannt», sagt die Kantonsärztin. Alle Akutspitäler im Kanton hätten ihre Wahleingriffe zurückgefahren – «um 20 bis 50 Prozent». St. Gallen sei damit kein Einzelfall; in den anderen Ostschweizer Kantonen sei dies genau gleich. «Es ist ein planmässiges Vorgehen, welches bereits vor Monaten festgelegt wurde, und keine Ad-hoc-Reaktion auf die aktuelle Situation», so Zemp.

Heime stärker betroffen als im Frühling

Regierungsrätin Laura Bucher. Bild: Arthur Gamsa

Die Alters- und Pflegeheime haben sich in den vergangenen Wochen zu einem Corona-Hotspot entwickelt – national, aber auch im Kanton St. Gallen. Aktuell sind zwölf Institutionen im Kanton von einem Ausbruch des Coronavirus betroffen. 174 Bewohnerinnen und Bewohnern und 140 Mitarbeitende sind positiv auf das Virus getestet worden. Die Zahl scheint auf den ersten Blick nicht sehr hoch, insgesamt leben über 5000 Frauen und Männer im Kanton in einem Alters- oder Pflegeheim. Doch Regierungsrätin Laura Bucher sagt:

«Die zweite Welle hat stärkere Auswirkungen auf die Heime. Es gibt mehr Fälle und auch mehr Todesfälle.»

Im Frühling waren insgesamt 15 Bewohnerinnen und Bewohner an Corona verstorben. «Seit Beginn der zweiten Welle kamen 22 Todesfälle dazu», sagt Bucher. Um dieser Entwicklung Gegensteuer zu geben, bietet der Kanton den Heimen nun an, ihre Schutzkonzepte vor Ort zu prüfen, um allfällige Verbesserungsmöglichkeiten ausfindig zu machen.

An der aktuellen Besuchseinschränkung – maximal zwei Besuche pro Tag – wird derzeit nicht gerüttelt. Das mit den Heimen und Verbänden erarbeitete Drei-Phasen-Modell sehe keine generellen Besuchsverbote vor. Regierungsrätin Bucher appellierte aber an die Besucherinnen und Besucher, sich an die Regeln wie Abstandhalten und Maskentragen zu halten – «leider tun das nicht alle». Das Personal könne nicht auch noch eine Kontrollfunktion ausüben. Denn, so sagt Bucher:

«Die personelle Situation in den Betagtenheimen ist angespannt.»

Pool für Fachpersonal eingerichtet

Das Gesundheitsdepartement hat auf die aktuelle Personalsituation in den Heimen reagiert und einen Pool für Pflegefachpersonal oder Personen mit anderen Ausbildungen im Gesundheitswesen eingerichtet. Bereits haben sich über 400 Personen gemeldet und erste konnten bereits vermittelt werden – «primär zur Unterstützung der Pflege in Heimen oder bei der Spitex», erklärt Kantonsärztin Danuta Zemp.

Für Laura Bucher ist klar: Die Heime sehen sich mit Mehrkosten konfrontiert, das Pflegepersonal ist deutlich mehr belastet – «es ist eine korrekte materielle Abgeltung nötig». Diese Finanzfragen werde die Regierung anschauen müssen.

Härtefallregelung nur für gesunde Unternehmen

Die St. Galler Regierung stimme der Stossrichtung des Bundes zur Härtefallregelung zu, sagt Volkswirtschaftschef Beat Tinner im Zuge der Eil-Vernehmlassung, die noch bis 13. November dauert. «Die dafür vorgesehenen 200 Millionen Franken reichen aber nicht.» Die Regierung bereite derzeit die gesetzlichen Grundlagen für die kantonale Anschlusslösung vor, abgestimmt mit den übrigen Ostschweizer Kantonen. Zu klären seien der Kreis der Bezüger, der Umfang, die Voraussetzungen und der Vollzug – möglich seien Darlehen, Bürgschaften, Garantien, aber auch A-fonds-perdu-Beiträge.

«Im Vordergrund stehen Bürgschaften und A-fonds-perdu-Beiträge.»

Volkswirtschaftschef Beat Tinner beim Interview mit dem TVO. Bild: Arthur Gamsa

Gesuche gebe es aus Gastronomie, Hotellerie, Reise- und Eventbranche, von touristischen Betrieben, Marktfahrern, Schaustellern sowie von Tierparks. Allenfalls würden auch Zulieferer berücksichtigt. «Die Kunst beim Vollzug ist die Abgrenzung. Wer gilt als Härtefall und wer nicht, wer erhält Beiträge und wer nicht», sagt Tinner. «Die Massnahmen dürfen weder strukturerhaltend noch wettbewerbsverzerrend wirken.» Wie seinerzeit beim öffentlichen Verkehr sollen die Unternehmen zuerst ihre eigenen Reserven einbringen müssen. Tinner sagt:

«Es sollen nur Unternehmen unterstützt werden, die überlebensfähig sind.»

Die Regierung sehe ihre Aufgabe darin, Branchen zu unterstützen, «die volkswirtschaftlich relevant sind». Welche das sind, will die Regierung anhand eines Kriterienkatalogs definieren.

Bei der Umsetzung prüft die Regierung die Möglichkeit des Dringlichkeitsrechts, um die Härtefallunterstützung noch in diesem Jahr gewähren zu können. Am Dienstagabend führte sie dazu Gespräche mit Fraktions- und Parteichefs.

Runder Tisch für Kulturschaffende geplant

Die Vergabungen der Entschädigungen für die Kulturschaffenden seien im Gang, sagt Kulturministerin Laura Bucher. «Dabei geht es nicht nur um die finanzielle Unterstützung. Gewünscht ist auch der Austausch von Erfahrungen.» Sie sei sehr daran interessiert, den Puls der Kulturschaffenden und der Kulturinstitutionen zu fühlen, «gerade auch im Laienbereich». Das Departement des Innern plane daher einen runden Tisch für diesen Austausch, «und um ein abgerundetes Bild der Gesamtlage zu erhalten».

Maske statt Quarantäne: Das Contact-Tracing wird weitergeführt

«Das Contact-Tracing ist ein Dauerbrenner», sagt Kantonsärztin Danuta Zemp. «Es steht sehr im Fokus und wird häufig kritisiert, vor allem, wenn man auf einen Telefonanruf wartet.» Der Kanton könne zum aktuellen Zeitpunkt sicherstellen, dass jede positiv getestete Person innert 24 Stunden vom Contact-Tracing-Team kontaktiert werde.

«Wir sind von der Wirksamkeit dieses Instruments überzeugt.»

Weiter beibehalten würden auch die angepassten Quarantäneregeln: Nur die Haushaltkontakte von positiv getesteten Personen gehen zehn Tage in Quarantäne. «Kontaktpersonen ausserhalb der Haushalte können zehn Tage mit Maske weiterhin zur Arbeit gehen.» Dies sei aber kein Freipass, im Privatleben zu tun und zu lassen, was man wolle. Wenn man wieder dauerhaft unter 200 bis 300 Fällen pro Tag sei, reichten die Kapazitäten für das normale Contact-Tracing wieder aus. Dass nur die Haushaltkontakte in die Quarantäne gehen, habe nicht nur damit zu tun, dass man dem Arbeitsmarkt etwas zurückgeben möchte.

«Es gibt Studien, die belegen, dass die Ansteckungsrate in den Haushalten

vier- bis fünfmal so hoch ist wie ausserhalb.»

Wenn man sehe, dass sich der Grundsatz «Maske statt Quarantäne» ausserhalb der Haushalte bewährt, müsse man sich überlegen, ob es überhaupt Sinn mache, wieder zum alten Regime zurückzukehren.

Kinder stecken sich selten gegenseitig an

Immer wieder erkranken auch Schulkinder an Corona, müssen einzelne Klassen in Quarantäne geschickt werden. Stecken sich die Kinder gegenseitig an? Die Kantonsärztin verneint: «Kinder stecken sich ganz selten gegenseitig an, und Kinder stecken selten Erwachsene an.» Es sei vielmehr umgekehrt: Fast alle erkrankten Kinder seien von Erwachsenen angesteckt worden. Die Kantonsärztin sagt denn auch: «Kinder sind keine bedeutenden Überträger.» Nur ein Prozent der Covid-Infektionen träten bei Kindern unter zehn Jahren auf, so Zemp – «und sie zeigen keine schlimmen Verläufe, auch dann nicht, wenn das Kind Vorerkrankungen hat.»