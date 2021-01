Kritik am Impfstart «Die Impfung ist unsere einzige Rettung, nur so kommen wir aus dem Schlamassel»: Hausarzt und FDP-Fraktionschef kritisiert den zögerlichen Impfstart St.Gallens Der Kanton St.Gallen trödle einmal mehr – nun auch beim Impfen. Diesen Vorwurf erhebt die St.Galler FDP. Es sei «absolut unverständlich», dass der Kanton erst am Dreikönigstag mit Impfen begonnen habe, sagt Thomas Ammann, Fraktionschef der Freisinnigen im Kantonsparlament und Hausarzt. Regula Weik 07.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Pflegefachfrau zieht den Impfstoff in eine Spritze auf. Bild: KEYSTONE

Andere Kantone seien weit schneller unterwegs, so habe beispielsweise Luzern vor Weihnachten mit Impfen begonnen. Weshalb St.Gallen derart in Verzug sei, sei weder zu erklären noch zu entschuldigen. «Die Impfung ist unsere einzige Rettung. Nur wenn rasch breit geimpft wird, gelingt uns der Kampf gegen Corona. Nur so kommen wir aus diesem Schlamassel heraus», sagt Ammann.

Thomas Ammann, FDP-Fraktionschef, während der Novembersession des St.Galler Kantonsparlaments. Bild: Benjamin Manser

Die Situation sei nach wie vor schwierig, die Zahlen stiegen weiter. «Das Virus ist heute überall», so der Hausarzt. Familientreffen und Neujahrsfeiern hätten die Situation nochmals verschärft. Er habe seit den Feiertagen einige Tests in seiner Praxis vorgenommen – mit positivem Ergebnis. Was ihn beschäftigt: Er stelle leider immer noch fest, dass nicht alle Corona wirklich ernst nähmen. Ammann betreut zwei Altersheime als Arzt. Beide seien vom Virus betroffen gewesen, in beiden habe es Todesfälle gegeben – «dramatische Situationen».

Null Verständnis zeigt er für Aussagen, die Heime hätten über die Festtage erst ihre Bewohnerinnen und Bewohner oder ihre Angehörigen über die Impfung aufklären müssen. «Dafür gab es genügend Zeit.» Seit Monaten sei bekannt, dass es Impfstoffe geben werde. «Offen war einzig der Zeitpunkt, wann sie zugelassen sind und zur Verfügung stehen.» Die Heime, so Ammann, hätten seit Herbst die Zeit für diese Vorabklärungen nutzen können. Der Kanton hätte sie viel früher einbeziehen müssen. «So hätten sie, sobald die Dosen da waren, mit Impfen beginnen können.»

Er hänge als Hausarzt im luftleeren Raum

Und wann impft er in seiner Praxis? «Keine Ahnung», sagt Ammann. Er hänge im luftleeren Raum. Er habe null Informationen, wann er erste Dosen erhalten werde und wie viele. «So ist keine Vorbereitung möglich.» So könne er auch die Patientinnen und Patienten nicht vernünftig informieren. «Und diese haben viele Fragen.» Klar ist laut Ammann: Die Hausarztpraxen könnten erst loslegen, wenn der Moderna-Impfstoff auf dem Markt sei, da dieser einfacher lagerbar und länger haltbar sei.

Auf die Frage, ob künftig nur noch fliegen oder ins Stadion kann, wer geimpft ist, antwortet Ammann: «Das ist derzeit die einzig vernünftige Lösung. Wenn das nicht passiert, tschuttet der FC St.Gallen nochmals zehn Monate ohne Publikum und ist ein Open Air St.Gallen nicht durchführbar, sonst haben wir im Sittertobel einen neuen Hotspot.» Er ist denn auch überzeugt: «Nun braucht es einen mutigen Entscheid der Politik, den Veranstaltern von Grossanlässen eine Impfpflicht zu empfehlen. Auch wenn dies heftige Reaktionen auslösen wird.»

«Der Bund war zu zögerlich beim Bestellen von Impfdosen»

Ammanns Kritik richtet sich nicht nur an die Regierung, sondern auch an den Bund. Dieser sorge immer wieder für viel Unsicherheit. «Und er war zu zögerlich beim Bestellen von Impfdosen, zeitlich wie mengenmässig», sagt der Freisinnige. «Eine solche Situation ist einer Schweiz nicht würdig.»