Krimiserie «Er hat mir nur einmal gesagt, dass ich eine Fahne hätte»: Lara Stoll und Gabriel Vetter sorgen für Adventsunterhaltung Am Sonntag ist es wieder so weit und Slam-Poetin Lara Stoll (34) löst zusammen mit Kabarettist Gabriel Vetter (38) in «Advent, Advent» weihnachtliche Mordfälle. Im Interview sprechen die beiden über die Aufnahmearbeiten, «Eselsschläuche» und den Thurgauer Rodenberg. Aylin Erol 27.11.2021, 12.05 Uhr

Am ersten Adventssonntag ist es wieder so weit: Lara Stoll und Gabriel Vetter lösen gemeinsam Mordfälle in der Vorweihnachtszeit. Bild: PD

Ab Morgen werden die beiden Dorfpolizisten Nico, eine tablettenabhängige Weihnachtshasserin, und Kevin, ein als Geist zurückgekehrter Weihnachtsenthusiast, jeden Adventssonntag auf Radio SRF 3 weihnachtliche Mordfälle lösen. Gespielt werden die Figuren von einem Thurgauer-Duo: Slam-Poetin Lara Stoll (34) und Kabarettist Gabriel Vetter (38) nehmen zum zweiten Mal in Folge das Krimigenre auf die Schippe.

Lara Stoll und Gabriel Vetter, am Sonntag läuft «Advent, Advent» wieder an. Was ist das für ein Gefühl?

Stoll: Ich habe gar nicht realisiert, dass es jetzt schon losgeht. Ist schon bald Advent?

Vetter: Ich auch nicht! Ich bin noch nicht in der Weihnachtssaison angekommen. Ich habe irgendwie Corona-Saison. Aber die ist ja das ganze Jahr. Die Aufnahmen sind eben auch schon ein wenig länger her – Mitte Oktober. Man ist überhaupt nicht in diesem Weihnachtsmindset drin, aber man muss quasi den Jingle-Bells auf dem Herzen tragen. Ich denke aber, das ist uns gelungen.

Worauf können sich die Hörerinnen und Hörer in diesem Jahr freuen?

Stoll: Auf Eselsschläuche.

Vetter: Mir sind auch sofort Eselsschläuche in den Sinn gekommen!

Was sind Eselsschläuche?

Stoll: Das kann man in der ersten Folge erfahren.

Eselsschläuche kamen zumindest in der ersten Staffel nicht vor. Was ist dieses Jahr sonst noch alles anders?

Stoll: Die Hörbücher haben diesmal einen anderen Rhythmus. Sie sind irgendwie schneller. Wir haben auch einen anderen Autor gehabt. Ich glaube, die Krimiserie hat jetzt recht Schmackes. Sie ist nicht mehr so härzig.

Vetter: Ja, in diesen Radio-Fällen wird es ums Eingemachte gehen. Jeder Mordfall spielt in einem Setting, das brisant bis aktuell ist.

Heisst das, wir werden was über Corona hören?

Vetter: Nein. Die Pandemie ist ein zu schwieriges Thema. Einerseits haben es die Leute einfach langsam satt, da muss man mit einem Radiohörspiel nicht auch noch daran erinnert werden. Und andererseits ist die Pandemie ja auch recht unvorhersehbar. Die Situation verändert sich so schnell.

Stoll: Ja, du kannst jetzt noch Witzchen darüber machen und eine Woche später wäre das halt einfach eine extrem dumme Idee.

Was hat an den Aufnahmen denn besonders Spass gemacht? Und was nicht?

Stoll: Diesmal bin ich in einer Episode endlich mal richtig auf Drogen. Mal so richtig im Studio durchzudrehen hat extrem Spass gemacht. Gabriel musste draussen warten, während ich im Studio gegen Fensterscheiben hämmerte und herumschrie.

Vetter: Das Tolle ist ja, dass wir das meiste im Hörspiel auch wirklich analog machen. Wir mussten zum Beispiel während der zwei Aufnahme-Tage durchgehend diese dicken Polizistenjacken anhaben. In der grössten Hitze! Damit es «echt» klingt.

Die beiden Charaktere haben in der ersten Staffel ein wenig miteinander «gchifled». Wenn man jetzt zwei Tage mit Winterjacke im kleinen Studio steht, zankt man sich da nicht auch ein bisschen?

Stoll: Nein, wir haben nie gezankt. Gabriel hat mir nur einmal gesagt, dass ich eine Fahne hätte. Aber das war wohl freundlich gemeint. Im besten Fall sollte man ja schon nüchtern sein für seinen Job.

Vetter: Ja, das war reine Observation. Aber den Kater hat sie an jenem Tag auch gebraucht. Lara nimmt einfach ihre schauspielerische Vorbereitung sehr ernst. Sie dachte wohl, die lebt sich richtig in diese Rolle ein.

Ausschnitt aus der letztjährigen Fernsehserie. Dieses Jahr ist «Advent, Advent» einzig als Hörspiel auf Radio SRF 3 zu hören. Bild: PD

Im letzten Jahr kam die Krimiserie sowohl im Radio als auch als Fernsehserie. Dieses Jahr bleibt man beim Hörspiel. Glauben Sie, «Advent, Advent» wird trotzdem Erfolg haben?

Stoll: Im letzten Jahr hat man ja schon sehr viel in Werbung für die Serie investiert. Klar, jetzt weiss man nicht, wie es mit dem Fernsehen weitergeht. Aber die Charaktere sind ja jetzt schon da. Und die kann man nun jedes Jahr wieder aufs Neue zu Weihnachten hervor zehren. Es macht halt irgendwie schon mega Sinn, wenn man damit jetzt weitermacht. Alle lieben Krimis.

Vetter: Ja, und mit den beiden Charakteren können alle mitfühlen. Entweder man liebt Weihnachten, wie meine Figur, oder man hasst es, wie Laras Figur.

Apropos Charaktere, haben Sie ihre eigenen Figuren auch schon ein wenig ins Herz geschlossen?

Stoll: Ich habe den Kevin recht ins Herz geschlossen. Nico nicht so wahnsinnig. In manchen ihrer Verhaltensweisen erkenne ich mich zwar durchaus selbst. Ich bin zum Beispiel ebenfalls gerne schlecht drauf oder zelebriere das richtig. Aber ich werde nie respektlos gegenüber meinem Umfeld. Ich finde, Nico ist manchmal ein richtiges Ekelpaket.

Vetter: Nein, da geht’s mir gerade umgekehrt. Da habe ich den Kevin schneller auf dem Kicker als die Nico. Er, der die ganze Zeit einfach alles toll findet und allen Harmonie um den Mund schmieren möchte. Da finde ich ihr Tacheles schon sehr viel besser.

Solange die Figuren gut bei den Hörerinnen und Hörern ankommen, sollte das ja kein Problem sein. Und vielleicht kann auch der «Thurgauer Charme» helfen?

Vetter: Wer weiss. Ich finde es sowieso lustig, dass wir beide gerade einmal 1500 Meter voneinander entfernt im Thurgau aufgewachsen sind. Ich in Schlattingen und Lara in Rheinklingen.

Stoll: Ja, nur getrennt durch den Rodenberg. Lustigerweise sind gerade in den letzten Monaten einige Leute aus der Ostschweiz auf mich zugekommen und haben erzählt, dass sie sich auf «Advent, Advent» freuen. Vielleicht, weil man uns in dieser Region generell gut kennt oder aber, weil wir jetzt schon unter «Weihnachten» eingeordnet werden.

Vetter: Das wäre ja eine seltsame Wendung in unseren Karrieren, wenn wir ab jetzt bis in alle Ewigkeit gebrandmarkt wären als diese Weihnachtsgesichter. Der laufende Doppel-Jingle-Bells. Dann könnten wir um Weihnachten jegliche Coop-Pronto-Filialen eröffnen.

Stoll: Das fände ich gar nicht so schlecht. Wenn wir so darüber reden, freue ich mich gleich noch mehr auf die Adventszeit.

Hinweis «Advent, Advent» Die Krimiparodie läuft an den vier Adventssonntagen auf Radio SRF 3, jeweils von 11 bis 12 Uhr.