Appenzell bis Bichwil: Einbruchsserie in der Ostschweiz

kriminalität Von Appenzell bis Bichwil: In der Ostschweiz häufen sich die Einbrüche Appenzell, Steinegg, Jonschwil, Goldach, Bichwil: In all diesen Ortschaften wurden in den vergangenen Tagen Einbruchsversuche registriert. Gestohlen wurden vorwiegend Wertgegenstände, der Sachschaden betrug meist mehrere hundert Franken. FM1Today 15.01.2022, 17.41 Uhr

Besonders am Freitagabend waren in der Ostschweiz zahlreiche Langfinger unterwegs. Bild: Kapo St.Gallen

Zahlreiche Meldungen über Einbrüche registrierten die kantonalen Polizeidepartemente von St.Gallen und Appenzell Innerrhoden in den vergangenen Tagen. Besonders am Freitagabend waren zahlreiche Langfinger in der Region unterwegs, wie FM1Today berichtet.

So wurde in Appenzell und Steinegg jeweils in ein Einfamilienhaus eingebrochen. In Appenzell verschafften sich die Täter mithilfe von Werkzeugen Zutritt, in Steinegg drangen sie durch ein Fenster ein – beide Male entstand beim Einbruch ein Sachschaden, beide Male wurden Wertgegenstände in noch unbestimmter Höhe gestohlen, wie die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden mitteilte.

Ebenfalls Einfamilienhäuser waren in Jonschwil und Bichwil Ziel von Einbrechern. Bei beiden Fällen verschafften diese sich via Sitzplatztür gewaltsam Zutritt zu den Häusern. In Goldach hingegen wurde in eine Wohnung eingebrochen. Die Täter gelangten durch die Haustüre hinein, wo sie einen Kleintresor aufbrachen und ebenfalls Wertsachen mitgehen liessen.