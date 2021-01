Kriminalität Neue Betrugsmasche: Auch jüngere Generationen betroffen – Kantonspolizei St.Gallen gibt Verhaltenshinweise Die Kantonspolizei St.Gallen warnt vor einem neuen Betrugsvorgehen. Personen werden angerufen und aufgefordert, mittels E-Banking selber Geld zu verschieben oder der Täterschaft den Fernzugriff auf den Computer zu gewähren. 26.01.2021, 11.28 Uhr

Die Täterschaft versucht mittels Lügengeschichten das Vertrauen der Personen zu erschleichen. Symbolbild: Kantonspolizei St.Gallen

(kapo/evw) Die Telefonbetrüger lassen sich stets neue dreiste Vorgehensweisen einfallen. Während sie in der vergangenen Zeit versuchten, sich als Enkel in einer Notlage oder als falscher Polizist auszugeben, ist laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei St.Gallen im Moment eine neue Betrugsmasche auffällig: Die Täterschaft versuche nicht nur mittels Lügengeschichten das Vertrauen von älteren Person zu erlangen, sondern rufe nun auch jüngere Generationen an.