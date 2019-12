Kriminalität in den Grenzregionen: Ostschweizer Nationalräte sind uneins Am Mittwoch diskutiert das Parlament über die Sicherheitslage in den Grenzregionen. Ostschweizer Parlamentarier sind geteilter Meinung. Adrian Vögele aus Bern 17.12.2019, 19.09 Uhr

Ein Polizist und ein Grenzwächter bei der Arbeit am Zoll Schmitter in Diepoldsau. Gian Ehrenzeller, KEYSTONE

Die SVP schlägt Alarm: Die Kriminalität in den Grenzregionen der Schweiz nehme zu. «Von Angriffen auf Frauen, brutalen Raubüberfällen auf Geldtransporter und Bancomaten, Einbruchsserien oder umherstreifenden, bewaffneten Jugendbanden wird berichtet», heisst es in einer dringlichen Interpellation der SVP-Fraktion im Bundesparlament.

Am Mittwoch diskutiert der Nationalrat darüber. Der Vorstoss bezieht sich vorab auf die Westschweiz, wo auch die Überfälle auf Geldtransporter stattgefunden haben – doch andere Grenzgebiete haben laut SVP ein ähnliches Problem, so auch die Ostschweiz. Im Kanton St.Gallen erwischte die Grenzwache Ende November eine rumänische Diebesbande, und gerade in den vergangenen Tagen haben Unbekannte zwei Geldautomaten gesprengt – ob die Täter aus dem Ausland kamen, ist unklar.

Die SVP jedenfalls will vom Bundesrat unter anderem wissen, ob er bereit sei, temporäre Grenzkontrollen «zur Gewährleistung der inneren Sicherheit» anzuordnen. Die Fraktion fragt auch, ob die Militärpolizei in der Lage wäre, die Grenzwache punktuell zu unterstützen.

«Der Grenzwacht den Rücken stärken

Der SVP-Vorstoss fand Anklang über die Fraktionsgrenzen hinaus. Auch Ostschweizer Parlamentarier aus anderen Parteien haben ihn unterschrieben, so etwa Christian Lohr (CVP/TG) und Markus Ritter (CVP/SG). Sehen sie in der Region ein Sicherheitsproblem?

Christian Lohr, Nationalrat CVP/TG Bild: Keystone

Als Kreuzlinger lebe er direkt an der Grenze und fühle sich keineswegs unsicher, präzisiert Christian Lohr auf Anfrage. Er wolle auch keine verstärkten Kontrollen an den Grenzübergängen, die dann wieder zu Rückstaus führten. Wichtig sei, dass im Umland der Grenze kontrolliert werde, «dass die hintere Linie gut abgesichert ist». Dafür brauche die Grenzwacht ausreichend Personal und Mittel. Um darauf aufmerksam zu machen, unterstütze er die dringliche Debatte, sagt Lohr.

«Aber wir haben kein Kriminalitätsproblem, das uns schlaflose Nächte bereiten müsste.»

Markus Ritter, Nationalrat CVP/SG Bild: Keystone

Auch Ritter will den Sicherheitskräften in den Grenzregionen «den Rücken stärken», wie er sagt. «Im Raum Genf oder im Tessin ist die Herausforderung bezüglich Kriminalität zwar sicher grösser als in der Ostschweiz.» Dennoch habe die Grenzwacht hier keinen einfachen Job. «Der Austausch und der Verkehr über die Grenze hinweg sind intensiv, und jeder kann kommen und gehen, wie er will.» Man höre beispielsweise immer wieder von Einbrüchen, teilweise sogar Einbruchsserien. «Es schadet nicht, wenn sich der Nationalrat mit dem Thema befasst», findet Ritter. Das Parlament habe schon über deutlich weniger wichtige Dinge debattiert.

Edith Graf-Litscher, Nationalrätin SP/TG Bild: Keystone

Anderer Meinung ist Edith Graf-Litscher (SP/TG), die in der Sicherheitskommission des Nationalrats sitzt.

«Ich sehe keine Notwendigkeit für diese Debatte. Die grenzüberschreitende Kriminalität beispielsweise im Thurgau hat aus meiner Sicht nicht zugenommen.»

Der Vorstoss der SVP sei «eher parteipolitisch motiviert». Auch Graf-Litscher ist gegen die Wiedereinführung von Kontrollen an den Grenzübergängen – «egal, ob aus Sicherheitsgründen oder wegen des Einkaufstourismus». Die Schweiz profitiere vom freien Personenverkehr – er müsse gewährleistet bleiben. Und was den Personalbestand des Grenzwachtkorps betreffe: «Wenn sich die SVP schon beklagt, dann soll sie auch zustimmen, wenn es im Budget um die Erhöhung der Finanzmittel für die Grenzwacht geht.»

Bundesrat sieht keine Verschärfung der Situation

David Zuberbühler, Nationalrat SVP/AR Bild: Keystone

David Zuberbühler (SVP/AR), ebenfalls Mitglied der Sicherheitskommission, unterstützt hingegen den Vorstoss seiner Fraktion. «Eine verantwortungslose Sicherheitspolitik, eine inkonsequente Umsetzung der bestehenden Gesetze sowie die Öffnung der Grenzen haben dazu geführt, dass die Schweiz ein Eldorado für Kriminelle wurde», sagt er. Eine Debatte sei deshalb nötig, gerade angesichts der Vorfälle in der Westschweiz. Zur Entwicklung der grenzüberschreitenden Kriminalität in der Ostschweiz und zur Situation der Grenzwacht habe er allerdings keine konkreten Informationen, so Zuberbühler.



Der Bundesrat hat sich zu den Fragen der SVP bereits geäussert: Er nehme die Bedenken der lokalen Behörden und der Bevölkerung sehr ernst, heisst es in der Antwort. Die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität sei «eine Priorität». Dass sich die Sicherheitslage in den Grenzgebieten generell verschlechtert habe, stelle der Bund jedoch nicht fest. Die Regierung sieht daher weder für systematische Grenzkontrollen noch für unterstützende Einsätze der Militärpolizei einen Anlass. Mit der Weiterentwicklung der Zollverwaltung würden zudem die personellen Ressourcen der Grenzwacht gestärkt.



Zollverwaltung: «Mittel sind ausreichend»

Auch die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV), zu der das Grenzwachtkorps gehört, teilt mit, sie stelle derzeit keine allgemeine Verschlechterung der Sicherheitslage fest. «Es treten jedoch neue Kriminalitätsformen auf.» Die Kontrollen würden entsprechend angepasst. In den Kantonen St.Gallen und Thurgau würden derzeit «vermehrt Einbruchdiebstähle und Bancomatüberfälle mit zunehmen-

der Gewaltbereitschaft» registriert.

Insgesamt könne die EZV wegen der momentan etwas ruhigeren Migrationslage vermehrt Schwerpunkte bei der grenzüberschreitenden Kriminalitäts- und Schmuggelbekämpfung setzen. Ein Ressourcenproblem bei der Bewältigung dieser Aufgaben gebe es nicht: «Die Mittel der EZV sind ausreichend.»