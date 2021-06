Waffenexporte: So stimmten die Ostschweizer Ständeräte ab

Kriegsmaterial-Initiative Keine Waffenexporte durch die Hintertür: Der Ständerat verschärft den Gegenvorschlag – so haben die Ostschweizer abgestimmt Überraschend zieht der Ständerat beim Gegenvorschlag zur Waffenexport-Initiative die Schraube an: Er streicht eine Ausnahmeregelung, die es dem Bundesrat erlaubt hätte, die Bewilligungskriterien für Waffenexporte zu umgehen. Der Entscheid fiel knapp – vor allem die Mitte war gespalten. Adrian Vögele 03.06.2021, 16.08 Uhr

Schweizer Panzer bei einer Gefechtsübung. Bild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

Die Schweiz darf keine Waffen an Bürgerkriegsländer liefern und auch nicht an Staaten, welche die Menschenrechte systematisch verletzen. Das verlangen SP, Grüne, GLP, EVP und BDP mit der «Korrektur-Initiative».

Dieser Grundsatz war unbestritten, als der Ständerat am Donnerstag die Volksinitiative und den indirekten Gegenvorschlag behandelte. Lisa Mazzone (Grüne/GE) – sie ist Co-Präsidentin im Initiativkomitee – stellte in Aussicht, dass die Initiative allenfalls zurückgezogen werde, wenn der Gegenvorschlag gut genug sei. Das bedeutet für die Initianten vor allem: Die Ausnahmeklausel muss weg. Diese Klausel sieht vor, dass der Bundesrat von den Bewilligungskriterien für Waffenexporte abweichen darf, wenn «ausserordentliche Umstände» vorliegen und «die Wahrung der aussen- oder der sicherheitspolitischen Interessen» der Schweiz dies erfordern.

Häberli-Koller: «Wichtig, dass der Bundesrat diese Flexibilität erhält»

Brigitte Häberli-Koller, Thurgauer Mitte-Ständerätin. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Die Sicherheitspolitische Kommission des Ständerats wollte mehrheitlich an diesem Artikel festhalten. Brigitte Häberli-Koller (Die Mitte/TG) sagte, es sei wichtig, dass der Bundesrat eine gewisse Flexibilität erhalte, um die Ausfuhrpolitik für Kriegsmaterial an «sich ändernde aussen- und sicherheitspolitische Gegebenheiten» anzupassen. Die Ausnahmebestimmung erlaube es, «eine an die Bedürfnisse der Schweizer Landesverteidigung angepasste industrielle Kapazität aufrecht zu erhalten». Die geopolitische Lage sei leider wieder unsicherer geworden.

«Die Gefahr von internen und internationalen bewaffneten Konflikten hat zugenommen.»

Klar sei aber, dass der Bundesrat von den Bewilligungskriterien wirklich nur ausnahmsweise abweichen dürfe, wenn das Staatsinteresse dies unbedingt erfordere. Die Ausnahmefälle dürften nicht gegen das Völkerrecht und die Grundsätze der schweizerischen Aussenpolitik verstossen.

Würth und Fässler stimmten Nein

Gerade in der Mitte ist dieser Punkt allerdings umstritten: Der Antrag, die Ausnahmeklausel zu streichen, stammte von Andrea Gmür-Schönenberger (Die Mitte/LU). Am Ende gewannen die Skeptiker die Abstimmung im Ständerat: Mit 22 zu 20 Stimmen bei 2 Enthaltungen entschied die kleine Kammer, die Ausnahmeklausel zu kippen.

Damit hatte selbst die Linke nicht unbedingt gerechnet. «Überraschend» sei das Resultat, kommentiert Paul Rechsteiner (SP/SG) danach. FDP und SVP hatten für die die Ausnahmeregelung gestimmt, so auch Andrea Caroni (FDP/AR) und Jakob Stark (SVP/TG). In der Mitte war Brigitte Häberli als Befürworterin jedoch in der Minderheit. Die meisten Mitte-Ständeräte schlugen sich auf die Seite von SP und Grünen und lehnten die Ausnahmeregelung ab, so auch Benedikt Würth (SG) und Daniel Fässler (AI).

«Regelung ist zu offen formuliert»

Benedikt Würth, St.Galler Mitte-Ständerat. Bild: Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

«Der Artikel liesse dem Bundesrat einen zu grossen Spielraum», sagt Benedikt Würth auf Anfrage. «Damit würde es sehr einfach, die Bewilligungskriterien zu übersteuern.» Eine derart grosszügige Ausnahmeregelung ergebe keinen Sinn – «darum ist es richtig, dass wir sie gestrichen haben».

Daniel Fässler, Innerrhoder Mitte-Ständerat. Bild: Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Ähnlich äussert sich Daniel Fässler: «Der Gegenvorschlag sieht einen sehr umfassenden Katalog an Bedingungen und Einschränkungen für Kriegsmaterialexporte vor. Dies begrüsse ich.» Wenn aber das gleiche Gesetz einen Artikel enthalte, der dem Bundesrat mit offen formulierten Klauseln die Kompetenz gebe, von diesen Kriterien dann doch abzuweichen, dann gehe das Konzept nicht auf. «Ich hätte damit leben können, wenn präzise formuliert wäre, unter welchen Umständen solche Ausnahmen erlaubt sind.» Das sei aber nicht der Fall – «darum habe ich diesen Artikel abgelehnt».

Caroni: «Ausnahmen sind so oder so möglich»

Andrea Caroni, Ausserrhoder FDP-Ständerat. Bild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Andrea Caroni sagt, eigentlich sei es nicht matchentscheidend, ob der Artikel zu den Ausnahmebewilligungen im Gegenvorschlag enthalten sei oder nicht. Denn: «Der Bundesrat kann solche Ausnahmen direkt gestützt auf die Bundesverfassung sowieso machen, wenn er sie im Landesinteresse für dringend nötig hält.» Die entsprechende Verfassungsnorm sei fast gleichlautend mit dem Text des strittigen Artikels im Gegenvorschlag. «Ich fand es zwar eleganter, das im einschlägigen Gesetz selber auch festzuhalten. Da der Artikel für die Initianten aber ein No-Go ist, kann ich mit der Streichung gut leben.»

Als Nächstes muss sich der Nationalrat mit der Initiative und dem Gegenvorschlag befassen.