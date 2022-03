Krieg in der Ukraine «Alle sind schockiert und missbilligen den Krieg»: Ein Thurgauer Redaktor ist derzeit in Russland gestrandet und erzählt was er im Land erlebt Die Swiss hat am Montagabend per sofort alle Flüge nach Russland bis Ende März gestrichen. Davon betroffen ist auch unser Amriswil-Redaktor Manuel Nagel. Er ist derzeit bei seinen Schwiegereltern zu Besuch und wollte am Mittwoch von Moskau zurück nach Zürich fliegen. Im Interview berichtet er von den Schwierigkeiten bei der Ausreise und von der Stimmung, die er im Land mitbekommt. Aylin Erol Jetzt kommentieren 01.03.2022, 18.30 Uhr

Manuel Nagel steht am Lenin-Platz in Nowosibirsk. Im Hintergrund zu sehen ist die Oper. Das Foto wurde am Montag aufgenommen. Bild: Manuel Nagel

Sie sind sozusagen gerade unfreiwilliger Ostschweizer Auslandkorrespondent in Russland. Wo befinden Sie sich derzeit?

Manuel Nagel: Ich bin noch in Kolywan. Das ist eine kleine Stadt in Sibirien mit etwas mehr als 10’000 Einwohnern, eine Dreiviertelstunde von der Millionenstadt Nowosibirsk entfernt.

Wie ist die Stimmung vor Ort?

Auf den ersten Blick nicht gross anders als vor Ausbruch des Krieges, der hier hinter dem Ural in der Provinz weit weg scheint. Aber dennoch ist er natürlich im Alltag präsent. Vor allem durch die Nachrichten. Das alltägliche Leben ist hier auf dem Land bisher aber noch kaum von den Sanktionen betroffen.

Tangiert der Konflikt die Menschen in und um Nowosibirsk überhaupt?

Der Rubel hat enorm an Wert verloren. Aber auf die Preise im Alltag hat das noch keinen Einfluss. Eigentlich verlief die Woche mit der Familie meiner Frau ziemlich unspektakulär. Wir haben trotz der aktuellen Situation versucht, so normal wie möglich zu leben. Auffallend ist: Die sozialen Medien lassen sich teilweise kaum mehr öffnen. Vor allem, wenn das Mobiltelefon russisch eingestellt ist, lassen sich Fotos und Videos nur sehr langsam laden. Ändert man die Sprache, läuft es flüssiger.

Am Wochenende wurde ja auch der Ausschluss Russischer Banken aus dem Swift-Zahlungssystem entschieden. Merkt man davon schon etwas?

Ja, nur ein kleines Beispiel: Ich wollte am Montag in Nowosibirsk nach dem Einkauf mit meiner Kreditkarte bezahlen - doch die war blockiert. Keine Finanztransaktionen waren mehr möglich. Glücklicherweise konnte meine Frau mit ihrem Pass auf der Bank noch etwas Bargeld abheben.

Haben Sie den Angriff Russlands auf die Ukraine im Land miterlebt? Wie war das?

Ja, ich befinde mich seit dem 20. Februar in Russland. Am Montag vergangene Woche befand ich mich mit einem alten Studienfreund und zwei seiner Kollegen von etwas ausserhalb von Moskau auf dem Weg ins Zentrum, als wir live im Radio die Sitzung des Sicherheitsrats mit Putin hörten, wie er die beiden Volksrepubliken im Osten der Ukraine anerkannte. Schon da war das Unverständnis über diesen Schritt gross bei meinen drei Begleitern. In der Nacht vom 22. auf den 23. Februar, als die Kampfhandlungen begannen, flog ich dann nach Nowosibirsk.

Und was haben Sie vom Kriegsausbruch in Russland mitbekommen? Wie wurde er von der Bevölkerung aufgenommen?

Ich habe mich natürlich nur in einem sehr kleinen Kreis hier bewegt. Eigentlich nur in der erweiterten Familie meiner Frau. Aber ich habe zahlreiche russische Freunde und Bekannte in den sozialen Medien. Der Tenor ist einhellig: Alle sind schockiert und missbilligen den Krieg. Niemand hat offen den Kurs Putins gutgeheissen oder Verständnis dafür gezeigt. Aber natürlich gibt es viele Russen, die das anders sehen.

Demnach ist der Krieg durchaus Gesprächsthema, auch wenn man von den Sanktionen wohl noch nicht in allen Regionen viel zu spüren bekommt…

Ja, der Krieg ist das beherrschende Thema, wobei die offiziellen Stellen das Wort «Krieg» ja nicht in den Mund nehmen und immer nur von «Spezialoperationen» sprechen. In den sozialen Medien vermeiden ebenfalls viele meiner russischen Bekannten das Wort. Statt «kein Krieg» verlangen sie «Frieden». Und mir fällt auch auf, dass die Nerven langsam blank liegen. Viele Russen beklagen sich mittlerweile, dass sie angefeindet werden, obwohl sie ja gar nicht schuld seien an der Situation. Der Druck auf die Bevölkerung nimmt definitiv zu.

Und wie sieht die Berichterstattung im Land aus?

Ich habe soeben mit meinem Schwiegervater eine halbe Stunde lang die offiziellen Nachrichten geschaut, die jedoch selbstverständlich nur die russische Sicht transportieren. Gerade die ältere Generation informiert sich nicht auf mehreren Kanälen, sondern lässt sich berieseln von dem, was sie vorgesetzt bekommt. Ich habe deshalb wenn immer möglich vermieden, eine Diskussion über den Krieg aufkommen zu lassen.

Manuel Nagel, Redaktor der Thurgauer Zeitung Bild: Donato Caspari

Hört man auch von Demonstrierenden?

Nur über die sozialen Medien und in den westlichen Medien. Gesehen habe ich keine Demonstrationen. Aber ich war ja die vergangene Woche auch nur in einem kleinen Provinznest.

Die Swiss hat gestern beschlossen, keine Flüge mehr nach Russland anzubieten und den Verkehr per sofort eingestellt. Es stecken derzeit also wohl noch mehr Schweizer im Land fest?

Ich habe keinen Kontakt zu anderen Schweizern in Russland. Es hat jedoch sicher noch jede Menge Touristen im Land. Das habe ich gemerkt, als ich am Wochenende auf einen früheren Flug umgebucht wurde. Ein Anruf bei der Swiss ergab, dass sämtliche Plätze in ihren Flugzeugen restlos ausgebucht seien. Klar, die Swiss sollte möglichst alle Leute noch zurück bringen, die einen Flug bei der Lufthansa und Austrian Airlines gebucht hatten und die schon nicht mehr flogen.

Gibt es noch mehr Dinge, welche die Heimreise erschweren?

Ja, ich habe zwar gleich nach der offiziellen Nachricht der Swiss per SMS selbstständig alternative Heimflüge gesucht. Aber zuerst waren die einschlägigen Internetseiten komplett überlastet. Dann, wenn man mal den Buchungsprozess starten konnte, gab’s Probleme bei der Abbuchung mit der Kreditkarte.

Wie kommen Sie nun nach Hause?

Irgendwann in der Nacht ging’s dann. Eigentlich ist fast nur noch das Fenster über die Türkei offen, welches ich nun via Antalya und Istanbul benutze. Es hätte auch noch abenteuerliche Varianten über Armenien und von dort via Doha nach Zürich gegeben. Aber ich hoffe nun, dass alles klappt und ich am Freitag wieder zu Hause bin.

