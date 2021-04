KREUZWORTRÄTSEL Das sind die Gewinnerinnen und Gewinner des Ostschweizer Kreuzworträtsels Trotz kniffliger Fragen haben einige Leserinnen und Leser das erste Online-Kreuzworträtsel des «Tagblatts» erfolgreich gelöst. Jolanda Riedener 07.04.2021, 10.04 Uhr

Gumpisloch, Niederhelfenschwil oder Gropp: Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer wussten die Antworten auf die Fragen im ersten «Tagblatt»-Online-Kreuzworträtsels. Auch das richtige Lösungswort «Steinbock» haben einige herausgefunden.

Der Hauptpreis wurde unter den korrekten Einsendungen ausgelöst: Eine Fahrt auf den Säntis für zwei Personen hat F. Stolz gewonnen. Ebenfalls einen Preis erhalten haben: H. Scherrer, C. Schwery, R. Grüninger, S. Fisch und I. Garcia. Herzlichen Glückwunsch!

So sieht die Lösung aus

Waagerecht

1. So heisst das St.Galler Restaurant zum Goldenen Leuen auch noch

2. Frauenfelder, der den Bouillonwürfel erfunden hat (Nachname)

6. Beliebtester Vorname im Kanton AI 2019

7. Vorname des Autors «Der arme Mann im Tockenburg»

9. Für viele der «stärkste »Schweizer aller Zeiten (Nachname)

10. Urheber umstrittenes Kunstwerk am Bahnhof St.Gallen (Nachname)

11. Karikaturist aus St.Gallen

12. Rorschacher SP-Politiker mit Backpfeife (Vor- und Nachname)

16. Schmetterling in Appenzell

17. Bekannt für Flaschen

18. Wie unter anderem der Ausserrhoder Musiker Daniel Ziegler die Innerrhoder zu ihrem Ärger nennt

19. Thurgauer Enklave

20. Unser westlicher Nachbar im Miniformat und Ort im Thurgau

22. Pendant zum Hornbach (Gewässer)

23. Wichtigste Zutat für Biberfüllung

25. Gemeinde mit Postleitzahl 9034

27. St.Galler Lokal, das von Auswärtigen falsch ausgesprochen wird

28. Fisch des Jahres 2014, nach ihm ist auch eine Fasnacht benannt

29. Kliby und ...

30. St.Galler Kartenspiel

Senkrecht

1. Längster Ostschweizer Gemeindenamen in einem Wort

2. Das vierte Wort im Thurgauerlied

3. Welcher Berg in der Ostschweiz ist 2306 Meter hoch?

5. Lustigster Strassennamen in Landschlacht

7. Deutscher Sänger, der in Münsterlingen gestorben ist (Vorname)

8. Angrenzende Dörfer auf zwei Ostschweizer Kantonen mit gleichem Namen

10. Nicht Meier-St.Gallen sondern...

13. Wo steht das Ostschweizer Telefonmuseum?

14. Am dichtesten besiedelte Gemeinde der Ostschweiz

15. Empörte sich als Schülerin beim Bundesrat über die Flüchtlingspolitik 1942 (Vor- und Nachname)

21. Wo das Thurbobräu gebraut wird

22. Bronzegewinnerin an den Olympischen Winterspielen in Salt Lake City (Vor- und Nachname)

24. Wer hat das gesagt: «Es ist also nicht so, dass ich regelmässig in den Boulevard-Medien auftauche, kaum mehr als einmal pro Jahr.»

26. Wer hat das gesagt: «Haben Sie schon einmal einen Schmetterling von nahem gesehen? Tun Sies nicht!» (Nachname)