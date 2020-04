Zwischen Esoterik und Kräuterkunde:

Ein Selbstversuch mit rituellem Räuchern Es kann das Wohlbefinden stärken, heisst es, Viren töten aber nicht. Journalistin Inka Grabowsky ist dem rituellen Räuchern auf den Grund gegangen, mit fachkundiger Unterstützung der Kräuter-Drogerie Fischer in Tägerwilen. Inka Grabowsky 28.04.2020, 16.34 Uhr

Ein persönlicher Versuch Wacholder zu verräuchern - wirkt eher kratzig im Hals. (Bild: Inka Grabowsky)

In Zeiten, in denen das Leben verstärkt online stattfindet, finden einige Newsletter und Werbemails etwas mehr Aufmerksamkeit als auch schon. «Desinfektion angesagt mit Räuchern?» fragt die Betreiberin von «Räucherkräuter.ch» in der Betreffzeile und regt an, doch einmal auszuprobieren, Bartflechte, Eichenrinde oder Fichtenharz in Rauch aufgehen zu lassen. Sie hätten desinfizierende Wirkung. «Einige Stoffe helfen speziell gegen die akuten Ängste und die momentane Spannung», schreibt Gaby Binnendijk aus Illnau.