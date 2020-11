Zweiter Rücktritt in drei Monaten: Im Märstetter Gemeinderat gehen die Querelen weiter

Flugblatt mit happigen Vorwürfen: Vier Märstetter Gemeinderäte äussern ihren Unmut über die Gemeindepräsidentin

In einem Flugblatt äussert ein Teil des Märstetter Gemeinderats öffentlich Vorwürfe gegen Gemeindepräsidentin Susanne Vaccari-Ruch. Sie soll Geschäfte ohne Abstimmung mit dem Gremium tätigen, heisst es etwa in dem Brief. Auch die zurückgetretene Gemeinderätin Indira Marazzi sagt klar, was sie von Susanne Vaccari-Ruch hält. Diese schweigt indes. Denn eine mehrmonatige Mediation ist geplant.