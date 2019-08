Seit bald 30 Jahren engagiert sich der Verein People Powered Pumps in der Entwicklungszusammenarbeit. Kurt Waldis und Martin Maurer bringen ihr berufliches Know How ein.

Zwei Uttwiler entwickeln spezielle Wasserpumpen für Kleinbauern in Asien, Afrika und Südamerika Seit bald 30 Jahren engagiert sich der Verein People Powered Pumps in der Entwicklungszusammenarbeit. Kurt Waldis und Martin Maurer bringen ihr berufliches Know How ein. Markus Bösch

Die beiden Brunnenbauer Martin Maurer und Kurt Waldis aus Uttwil wollen mit ihrem Projekt helfen. (Bild: Markus Bösch)

An der Schifflände in Uttwil zeigen die beiden Vereinsmitglieder vor, wie und worum es geht: «Wir beschäftigen uns mit der Entwicklung von Bewässerungspumpen. So haben wir die Basilea Saug- und Druckpumpe gebaut.» Dies sei eine mit Menschenkraft betriebene, also stromlose Pumpe, die Wasser aus sieben Meter ansaugen und dieses bis 14 Meter hochpumpen könne. «Diese Pumpen sind damit etwas ganz Spezielles.»

Die beiden Männer wohnen in Uttwil und wissen, wovon sie reden: Während Kurt Waldis als Bewässerungsspezialist eine gleichnamige Firma in Romanshorn betreibt (Waldis Swiss AG), ist der 81-jährige Martin Maurer Maschineningenieur und Konstrukteur – und damit zuständig für die Pläne. Unterdessen sind gegen 120 Musterpumpen in verschiedenen Ländern Asiens, Afrikas und Südamerikas erfolgreich eingeführt. Sie ermöglichen eine effiziente Bewässerung der Kulturen und erleichtern die Arbeit der Kleinbauern und deren Familien.

«Das ist eine Win-win-Situation»

Bereits seit vier Jahren werden die Pumpen im Rahmen eines Beschäftigungsprogrammes der Heilsarmee Liestal hergestellt: «Das ist eine Win-win-Situation», sagt Kurt Waldis.

«Damit können diese Männer durch die Produktion dieser einfachen Pedalpumpen aus Kunststoff und rostsicherem Metall einer sinnstiftenden Tätigkeit nachgehen.»

Kurt Waldis findet, auch für ihn sei das Engagement in diesem Verein sinnvoll und naheliegend, könne er doch damit etwas weitergeben, dass die Lebensgrundlage anderer Menschen nachhaltig verbessere. Der Verein ist klein und wird momentan von Robert Wingeier aus Trubschachen geleitet. Bei den meisten Mitgliedern handelt es sich um Senioren. Deshalb ist es dem Verein ein grosses Anliegen, auch neue und vor allem jüngere Mitglieder zu finden.

Weitere Partner suchen und ein Netzwerk aufbauen

Gleichzeitig gilt es, die Projekte noch enger zu begleiten, damit sie auch nachhaltig bleiben: «Auch wenn wir beispielsweise mit der Organisation Food for the Hungry (FH), die von Vreni Rutishauser aus Egnach geleitet wird, bereits gut zusammenarbeiten – wir müssen weitere Partner suchen und ein Netzwerk aufbauen», sagt Maurer. Das sei wichtig, damit der Verein künftig nur noch als Lieferant fürs Know-how und Material zuständig sein könne.