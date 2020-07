Zwei Tage nach der Ansage kam die Absage: Hin und Her bei Arboner LAN-Party Trotz Corona sollte der Gamer-Event durchgeführt werden. Jetzt fällt er ins Wasser. Alessa Sprinz 22.07.2020, 04.30 Uhr

So sah die LAN-Party in coronafreien Jahren aus. Reto Martin (16.04.2016)

Wie so vielen hat Corona auch den Gamern und Gamerinnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und das, obwohl ausgerechnet sie sich ohne Probleme online treffen könnten. Einmal im Jahr besuchen mehr als 400 von ihnen die beliebteste LAN-Party in der Ostschweiz. Dafür bringen alle ihre PCs und das restliche elektronische Equipment mit in den Arboner Seeparksaal, um dann drei Tage lang zu spielen, an Turnieren teilzunehmen und auch draussen ihren Spass zu haben.