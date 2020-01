Ohne Wirtepatent und Bewilligung: Zwei Personen haben unrechtmässig in Bischofszell ein Restaurant eröffnet Der Stadtrat hat die Schliessung eines Restaurants angeordnet und Strafanzeige wegen Widerhandlung gegen das Gastgewerbegesetz erstattet. Georg Stelzner 31.01.2020, 17.00 Uhr

Drei Namen zieren die Fassade der Liegenschaft Obertor 9 in Bischofszell: «Ilge», «Extrablatt» und «Karadeniz». Einkehren ist trotzdem nicht möglich. Bild: Georg Stelzner

Die Gaststätte am Obertorplatz in Bischofszell blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. Als «Ilge» erlebte das Restaurant seine Blütezeit. In den letzten Jahren gehörte Kontinuität nicht zu den Stärken des Gastrobetriebs. Nicht nur die Gäste, sondern auch die Wirte gaben sich die Türklinke in die Hand.