Zwei, die es gerne krachen lachen: Patrik Muchenberger und Alex Brotbeck verwandeln ein Fabrikareal in ein Kunstwerk Das Künstlerduo «pengpeng» zeigt im Rahmen des Weinfelder Sommerateliers eine Doku über das Feldmühle-Projekt. Monika Wick 28.06.2020, 16.50 Uhr

Patrik Muchenberger und Alex Brotbeck vom Künstlerduo «pengpeng» malen direkt vor Ort eines ihrer Bilder. Bild: Donato Caspari

«Hey Muche, tönt interessant», kommentierte Alex Brotbeck im letzten Jahr eine Anfrage seines Künstlerkollegen Patrick Muchenberger. Beim geplanten Projekt ging es darum, eine stillgelegte Fabrikhalle auf dem Rorschacher Feldmühle-Areal in ein farbenprächtiges Kunstwerk zu verwandeln.

Das Schaffen an der monumentalen Leinwand dokumentierte das Künstlerduo «pengpeng» mithilfe eines rund 20-minütigen Dokumentarfilms, der im Rahmen des Sommerateliers der Kulturkommission der Stadt Weinfelden vom Freitag erstmals aufgeführt wurde.

Der Feuerlöscher sprüht Farbe

«Da wir aus Sicherheitsgründen keine Besucher in die Halle lassen durften, entstand dieser Film», erklärt Muchenberger, der mit Brotbeck seit Kindertagen befreundet ist. Das Resultat wollen sich am Freitagabend zahlreiche Premierenbesucher in der Remise zu Gemüte führen. Wegen der Corona-Schutzmassnahmen werden sie etappenweise in den Vorführraum gelassen.

Schliesslich können die Besucher miterleben, wie «pengpeng» die Wände und alles andere, was ihnen in die Quere kommt, mit feuerlöscherähnlichen Werkzeugen mit Unmengen an Farbe besprühen. Und dann, als hätte der Kommentator die Gedanken der Zuschauer lesen können, sagt er:

«I check mängisch selber nöd, was es si söll.»

Dieser Zustand währt aber nicht lange. Plötzlich werden im scheinbaren Durcheinander auf wundersame Weise Bilder, Muster, Figuren oder Botschaften sichtbar. «Unsere Arbeit ist sehr spielerisch und nicht immer von A bis Z durchdacht», erklärt Patrik Muchenberger.

Annemarie und Erwin Hilpert ziehen bereits ihre Runde durch die Ausstellung der Werke, für die Alex Brotbeck und Patrick Muchenberger fast ausschliesslich Zufallsfunde verwenden. Annemarie Hilpert zeigt sich begeistert von der Vielfalt der Stile. «Sie wagen Neues und das bewundere ich», sagt die Weinfelderin. «Wir stellen die Remise experimentierfreudigen Künstlern zur Verfügung», erklärt Brigitt Näpflin von der Kulturkommission. Dem sechsjährigen Cédric hat der Anlass offensichtlich auch gefallen: «Wie sie gemalt haben, fand ich total cool.»

Mehrere Anlässe im September Das Sommeratelier mit der Ausstellung des Künstlerduos «pengpeng» ist jeden ersten Freitag im Monat von 18 bis 20 Uhr geöffnet. Am 28. August findet um 19 Uhr die Vernissage zur Ausstellung «Ergötzen» statt. Am 4. September um 18 Uhr treten Patrik Muchenberger und Alex Brotbeck mit den Besuchern in Dialog. Finissage ist am 18. September um 19 Uhr.