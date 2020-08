Zuwarten wäre riskant: Der Turm der katholischen Kirche von Sitterdorf wird saniert

An der Gemeindeversammlung vom 29. September 2019 haben die Stimmberechtigten der Katholischen Kirchgemeinde Bischofszell einem Projektierungskredit für die Sanierung der Stiftsamtei zugestimmt. Eine Baukommission hat mit dem zuständigen Architekten unter Beizug von spezialisierten Planern das Projekt ausgearbeitet. Die Projektierung ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass am 19. November 2020 der Gemeinde- versammlung das Begehren für einen Baukredit vorgelegt werden kann. Zu dieser Vorlage findet am nächsten Montag, 31. August, 19.30 Uhr, eine Informationsveranstaltung statt. Das Projekt, insbesondere das Raumprogramm, und die Kosten werden vorgestellt. Es besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Anregungen einzubringen. Die Veranstaltung findet coronabedingt in der Bischofszeller St. Pelagiuskirche statt. Alle interessierten Kirchbürgerinnen und Kirchbürger sind dazu eingeladen. (red)