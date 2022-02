Winterwasser wird Teil eines regionalen Hallenbadverbundes

Zusammenschluss Winterwasser Romanshorn wird Teil eines regionalen Hallenbadverbundes Die Bevölkerung profitiert von vergünstigten Tarifen in die dem Verbund angeschlossenen Bäder. 28.02.2022, 15.00 Uhr

Eine Tragluft-Schwimmhalle macht aus einem Schwimmbecken der Badi Romanshorn das Winterwasser. Bild: PD

(red) Das Winterwasser ist jetzt Mitglied des neuen Hallenbadverbundes Region Appenzell AR – St.Gallen – Bodensee. Dies schreiben die Verantwortlichen des Winterwassers am Montag in einer Medienmitteilung. Der Beitritt zu diesem Verbund sei die konsequente Weiterentwicklung des bereits seit dem Bau des Winterwasser bestehenden Solidaritätsgedankens zwischen den Gemeinden. «Was mit zwölf Gemeinden in der Regionalplanungsgruppe Oberthurgau (RPO) begann, wird nun aktuell um weitere acht Verbundgemeinden erweitert.»