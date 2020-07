Zum Starten an der Kurbel drehen: Ein Traktor steht schon seit 82 Jahren und vier Generationen auf dem Dotnachter Altshof Auf dem Hof der Stengeles im Kemmental steht ein restaurierter Fordson-Traktor. Der jüngste Spross der Familie hat ihn nun wieder flott gemacht. Werner Lenzin 15.07.2020, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie freuen sich über den guterhaltenen Oldtimer-Traktor: Kurt Stengele, Roman Stengele und Erika Stengele. (Bild: Werner Lenzin)

Sohn Roman Stengele dreht kräftig mit seiner Kurbel, manipuliert sorgfältig an der Düse des Plattenvergasers und zieht den Choke. Nach etlichen Versuchen springt der Motor an und der Vertreter der jüngsten Generation schwingt sich auf den Stahlsitz. Jetzt muss vom Benzinbetrieb auf Petrol umgestellt werden. Friedlich knatternd fährt der stolze, in eine Rauchwolke gehüllte, Oldie-Traktor vor die schmucke Riegelhauskulisse mit den rot leuchtenden Geranien des Altshofs.